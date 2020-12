Amanda Northrop / Vox

«Il y a certaines façons – et ce n’est peut-être pas cool de le dire – dans lesquelles la mise en quarantaine a été utile.»

C’est L’année perdue, une série d’histoires sur nos expériences vécues en 2020, racontées à Emily VanDerWerff, critique de Vox dans son ensemble.

Avant que Covid-19 ne frappe, Honey quittait rarement la maison. Une grande partie de leur travail d’artiste et de photographe pouvait se dérouler chez eux et ils avaient l’habitude de passer beaucoup de temps seuls. Les conditions physiques et mentales chroniques ont fait de rester à la maison une forte préférence.

Mais cela n’a pas été vrai au milieu de la pandémie. Au cours des neuf derniers mois, Honey a accepté un emploi au bureau de poste en tant que chauffeur-livreur et s’est mariée (avec quelqu’un qu’ils ont rencontré pendant la pandémie). Je suis fasciné par la façon dont tant de nos mondes ont rétréci au cours de cette période, mais Honey s’est en fait élargi, pour englober à la fois un conjoint et un nouvel emploi qui les emmène sur la route quelques jours par semaine.

Je suis également fasciné par l’histoire de Honey sur la gestion d’une douleur chronique au milieu d’une pandémie, en particulier lorsque tant de leurs symptômes se présentent de la même manière que les symptômes de Covid-19. Leur solution pour s’assurer qu’ils souffrent «simplement» de douleurs chroniques et non du virus est intelligente. Tout au long de notre discussion, j’ai été époustouflé par les observations de Honey sur un monde isolé, un monde qui ressemble à celui dans lequel ils ont vécu la plus grande partie de leur vie.

Voici l’histoire de Honey, telle qu’elle m’a été racontée.

Avant la pandémie, j’ai fait beaucoup de photographie argentique. Je créais tout le temps. Maintenant, j’ai changé de vitesse et je suis entré dans d’autres formats. J’ai fait beaucoup de travail de collage. J’ai fait de la couture et de la broderie et tout ça. Certaines personnes m’ont embauché pour faire des séances photo payantes, et je leur dis toujours que je vais porter un masque et photographier avec mon objectif rapproché, pour que je puisse être loin d’eux. Mais je les fais. L’argent de l’argent.

Honnêtement, changer de forme d’art a été vraiment bon pour moi. Je ne pense pas que je l’aurais fait [if not for the pandemic]. Je n’aurais pas pu découvrir toutes les choses que je peux faire.

Mon expérience de quarantaine n’a probablement pas été comme les autres. Avant la pandémie, je n’allais pas à des fêtes ou quoi que ce soit, et je suis juste parti [the house] pour des choses comme l’épicerie. J’ai des problèmes de santé mentale, comme l’autisme, le TDAH et le SSPT, mais j’ai aussi des problèmes de santé physique, comme l’endométriose et l’arthrite. Ce sont certainement un défi.

En fait, il y a certaines façons – et ce n’est peut-être pas cool de le dire – dans lesquelles la quarantaine a été utile. Quand je disais aux gens: «Oh, je ne peux pas passer du temps», c’était beaucoup plus difficile de leur faire comprendre pourquoi. Et maintenant, c’est comme: «Oh, il y a une pandémie. Je ne peux pas venir. Et beaucoup d’emplois auparavant n’étaient pas du tout accommodants, ou ils n’avaient pas beaucoup d’infrastructure pour cela. Et maintenant, si je dis que je suis malade et que je ne peux pas entrer, ils diront: « Oh, mon Dieu, reste à la maison! »

J’ai même trouvé un emploi de chauffeur-livreur à la poste. Donc c’est intéressant – je quitte définitivement ma maison plus [than I did before the pandemic], mais je quitte ma maison pour être seul dans une voiture, ce qui est la situation idéale.

J’habite en Caroline du Sud et dans le nord de l’État [where I live], nous avons fermé pendant peut-être deux semaines maximum. C’était tellement calme et bizarre. Et beaucoup de gens étaient à la maison quand j’accouchais, ce que je n’aimerais pas. Mais qu’était-ce vraiment C’était bizarre que très peu de temps après, tout était revenu à la normale. Tout le monde était dehors, comme si la pandémie n’existait pas. Personne ne portait de masque. Les fois où je suis dans le bâtiment, en train de charger mes colis dans mon camion, j’ai mon masque. Certains de mes collègues le font, mais la plupart d’entre eux ne portent absolument pas leur masque. Et c’est tellement stressant pour moi. Je veux dire quelque chose. J’ai peur de dire quelque chose.

Je pense que beaucoup de Blancs verront toujours les inconvénients comme une oppression. Et ce n’est même pas un inconvénient majeur! Ils détestent simplement devoir faire ce que tout le monde fait. Ils ont cette obsession de l’hyper-individualisation qui ne se traduit pas seulement par le port d’un masque comme tout le monde; L’hyper-individualisation en Amérique signifie également que vous êtes responsable de votre propre santé. C’est de ta faute si tu tombes malade. Ce n’est pas ma faute de ne pas porter de masque. Vous êtes tombé malade, et c’est sur vous.

J’ai grandi dans un cadre très isolé et cela m’a préparé à beaucoup [of this experience]. Mes parents ont eu sept enfants et nous n’avons quasiment pas interagi avec qui que ce soit en dehors de notre famille. C’était un verrouillage complet. Je n’ai pas pu regarder la télévision ni lire de livres non approuvés. Donc, la plupart des relations que j’ai nouées dans ma vie, je les ai nouées sur Internet.

J’ai l’impression que cette pandémie a été moins difficile pour les personnes qui ont grandi dans des foyers particulièrement traumatisants et les personnes atteintes de certaines maladies mentales. Pour nous, il est souvent normal de mener toutes nos relations sur Internet. Et certaines personnes neurotypiques et celles qui aiment sortir pour rencontrer des gens ont beaucoup de mal à s’adapter.

Je vis avec ma femme maintenant et je suis à moitié seul depuis l’âge de 17 ans, mais je n’ai jamais eu mon propre espace. Et maintenant, j’ai mon propre espace. J’arrive à contrôler les expériences que j’ai. Je commence juste avec les films, la télévision et les livres. Il n’y a pas de fin aux divertissements et aux nouvelles choses que je peux découvrir. Je viens de regarder un anime appelé Panier de fruits. C’est vraiment gay et c’est génial.

J’ai rencontré ma femme au début de la pandémie, sur Tinder. Je les ai rencontrés au moment parfait. J’apprenais beaucoup de choses importantes sur la façon d’être indépendant et, en tant que personne, ils sont extrêmement indépendants. Nous sommes ensemble, parce que nous apprécions la compagnie de l’autre, mais chaque fois que nous avons besoin de notre propre espace, nous prenons simplement notre propre espace. Il y a une compréhension mutuelle et un flux vers cela. Cela a aidé à aborder le mariage presque comme un arrangement commercial et à ne pas mettre de pression et de stress dessus et de voir où les choses allaient. Cela a progressé très naturellement et il est facile d’être en couple avec eux.

Aucun de nous ne croit vraiment au mariage, mais ce sont d’anciens militaires et ils ont des prestations de santé et une caisse de retraite. J’avais vraiment besoin d’une intervention chirurgicale à l’époque, et ça a marché, parce que nous nous aimons. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes vus tous les jours depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés, puis nous nous sommes mariés.

Sa fait du bien. Cela a été assez facile. Nous nous sommes assurés de prendre des précautions. Si nous convenons mutuellement que nous ne voulons pas être ensemble de manière romantique ou sexuelle, nous avons tout prévu pour cela. Nous ne sommes pas stupides.

La pandémie a exacerbé certaines luttes que nous avons. Mais parce que nous avons différentes choses à gérer, il y a un équilibre. Je peux être là pour eux, et ils peuvent être là pour moi. Les problèmes qui me touchent le plus en ce moment sont mes problèmes physiques, et ils sont affectés par leurs problèmes mentaux. Ils peuvent donc m’aider avec des choses physiques, et je peux les aider avec des choses mentales.

Tout ce à quoi je fais face – douleur chronique, nausée, difficulté à bouger – imite les symptômes de Covid-19. Et toutes les deux semaines, j’aurai une panique et je me dirai: « Oh, mon dieu, et si je l’ai. » Mais le seul symptôme que je n’obtiens pas avec mes maladies chroniques est une perte de goût ou d’odeur. Donc, si je ressens des symptômes, je peux facilement faire une spirale. «Et si l’hôpital est plein? Et si la facture est si chère que nous ne pouvons pas la payer? » Je panique juste. Alors maintenant, chaque fois que je commence à paniquer, je vais juste manger un cornichon ou quelque chose pour me calmer et me rassurer. Mais il m’a fallu plusieurs mois pour y arriver!

L’une des plus grandes difficultés a été que nous apprenons tous les deux que nous n’avons pas à nous cacher des choses. C’est difficile, parce que nous avons tous les deux grandi dans des environnements où nous devions cacher des choses, simplement parce que nous étions queer et que nous grandissions dans des familles très homophobes. Au début, cela a presque aidé à l’honnêteté [between us] être immédiatement plongé dans une situation où nous pouvons prendre notre propre espace si nous le voulons, mais à cause de la pandémie, nous nous disons: «D’accord, vous êtes la seule personne que je vais voir maintenant.»

Sachant que nous avons [a plan] mais aussi être coincé dans une maison ensemble aide à deux choses. Première, [we have that plan], donc je n’ai pas à avoir peur de parler à mon partenaire. Et deuxièmement, nous sommes en quelque sorte coincés ici, pour ainsi dire, donc me garder les choses pour moi est stupide et enfantin. C’est juste mieux d’en parler.

