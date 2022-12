L’année où les hommes de Pop ont démantelé leur masculinité

Styles et Harlow semblent parfaitement conscients de la façon de se positionner comme des idoles dans un moment culturel où être un homme – en particulier celui qui scanne droit et blanc – peut sembler un champ de mines de faux pas potentiels, d’infractions et de privilèges trop étendus. Bad Bunny, encore plus subversivement, a déchiré le livre de règles de la pop star anglophone et a offert une vision plus large du genre et de la sexualité.

Bad Bunny, la superstar portoricaine dont le succès estival “Un Verano Sin Ti” a passé plus de semaines au sommet du palmarès Billboard que tout autre album cette année, a joyeusement rejeté les limites du machisme. Au lieu de cela, il a adopté une mode fluide, a dénoncé l’agression masculine dans ses chansons et ses vidéos et a même embrassé l’un de ses danseurs masculins lors d’une performance aux MTV Video Music Awards de cette année – des décisions qui ont un poids supplémentaire compte tenu de son esthétique. la pop sautillante est enracinée dans le reggaeton, un genre qui s’est appuyé sur l’hétéronormativité.