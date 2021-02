L’année où les gens avaient le plus besoin du carnaval, elle a été annulée

Ce qui manque lorsque le carnaval est annulé: soleil, joie, liberté

Fervents amateurs de ce qu’ils ont manqué en un an, ils avaient le plus besoin du carnaval.

Genève Abdul, Pierre-Antoine Louis, Sandra E. Garcia et

Musique en plein essor. Costumes scintillants. Et peut-être encore plus important: le sentiment d’être libre.

Après un an de comptes raciaux, la célébration du carnaval – qui offre une libération indispensable à de nombreux fêtards de Londres à New York en passant par Toronto et au-delà – a été annulée.

«La perte du carnaval va au-delà des costumes, de la musique, du chaulage [socializing] et le contact physique », a déclaré Ingrid Persaud, une écrivaine née à Trinité-et-Tobago qui vit en Grande-Bretagne.

Les participants potentiels au carnaval ont déclaré avoir manqué l’exubérance, le roti et le pot de poivre, chanter avec d’autres sur la route et l’acte même de se rassembler.

Comme le dit la chanteuse Justine Skye, qui participe habituellement à la West Indian Day Parade à Brooklyn: «Honnêtement, c’est la seule fois de l’année où je me sens comme n’importe qui, peu importe la forme, la taille, la couleur que vous êtes, vous venez de vous rassembler et vous lâchez tout, et vous vous sentez tellement confiant en vous-même. Voici ce que d’autres passionnés de carnaval ont manqué à cause de la pandémie.