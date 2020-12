Deux robots, se tenant juste la main. | Disney / Pixar

Ce que j’ai appris en passant 2020 à travailler, à apprendre et à me divertir sur le même écran.

Au moment où le sympathique robot Wall-E arrive dans l’espace extra-atmosphérique dans le film Pixar qui porte son nom, le public est prêt à rencontrer les humains. Des années plus tôt, lorsque la Terre était envahie par les détritus de la surconsommation, ces humains se sont enfuis sur des vaisseaux spatiaux appartenant à la société géante qui leur a vendu tout cela, laissant derrière eux de petits robots comme Wall-E pour nettoyer la planète. Maintenant, Wall-E a trouvé un moyen de monter sur le navire où se trouvent les humains. Que va-t-il trouver? Des astronautes? Seigneur des mouches? Une itération avancée et éclairée de l’espèce?

Nan. La civilisation humaine, livrée à elle-même sur un vaisseau géant appartenant à une société, s’est plus ou moins transformée en consommateurs à plein temps. Les descendants de la Terre sont en fait des blobs – ils sont assis dans des chaises confortables qui naviguent autour du navire toute la journée, vêtus de tenues de pyjama qui peuvent changer de couleur en appuyant simplement sur un bouton, avec des écrans personnalisés à regarder quand ils ne dorment pas. Ils ont oublié comment marcher ou interagir avec d’autres personnes ou faire quoi que ce soit hors écran. En fait, les écrans sont si captivants que bien que ces humains sont entourés d’autres humains sur d’autres chaises avec d’autres écrans, ils ne se regardent jamais réellement. Au lieu de cela, les écrans sont des portails vers toute leur réalité. C’est là que les gens commandent de la nourriture, regardent des divertissements, se parlent et, surtout, apprennent ce qu’ils devraient acheter ensuite.



Disney / Pixar Sur le vaisseau Buy-n-Large, vous n’avez pas à faire l’expérience de la réalité.

A présent, tu as compris, parce que je ne peux pas être la seule personne à avoir l’impression de vivre Mur-E cette année. C’était vrai pour tous ceux d’entre nous qui avaient le privilège de travailler à domicile. Pyjama: Vérifiez. Assis dans une chaise confortable toute la journée: vérifiez. Travailler, enseigner, socialiser, se divertir, le tout sur le même écran? Vérifiez, vérifiez, vérifiez, vérifiez. Et acheter des trucs parce qu’ils m’ont été annoncés? Trop souvent … vérifiez.

Toutes ces actions et habitudes étaient à la fois droite, puisque des vies étaient en jeu, et pas un comportement totalement nouveau pour aucun de nous. J’écris sur des films, donc pratiquement tout mon temps de travail et une grande partie de mon temps d’arrêt sont consacrés à regarder un écran. Mes réunions de travail ici chez Vox ont eu lieu sur Zoom bien avant la pandémie, car mes collègues sont dispersés dans le monde entier. Je suis toujours diverti par les écrans. Et un nombre choquant de mes amitiés était déjà entretenu par des interactions sur Twitter, sur Slack, sur Instagram, dans des textes de groupe.

Mais, comme beaucoup d’enseignants et de professeurs, je me suis aussi retrouvé à enseigner sur un écran cette année, ce qui était nouveau pour moi. Je n’avais jamais eu de fête d’anniversaire sur Zoom, ni d’happy hour, ni de Thanksgiving. J’avais l’habitude d’aller au restaurant, mais maintenant je tape simplement sur mon écran et quelqu’un laisse banh mi devant ma porte. Mon professeur de yoga est sur mon écran. J’ai rejoint les seders de la Pâque de deux amis différents sur un écran. Des amis m’ont parlé de leurs rendez-vous Zoom avec de nouvelles personnes qu’ils avaient rencontrées sur des applications. J’ai participé à un atelier virtuel de mixage de cocktails. J’ai assisté à un spectacle de magie et le magicien a lu mon esprit à travers l’écran.

Je n’avais jamais non plus vu de pièce de théâtre à l’écran, car cela ressemblait à un oxymore: une pièce de théâtre à l’écran n’est qu’un film, non? C’est un dilemme pédant, et un problème dont les critiques, qui aiment le pédantisme par-dessus tout, aiment discuter: est une version filmée de, disons, Hamilton, en fait un documentaire d’une performance, ou est-ce une adaptation d’une pièce de théâtre? Et puisque chaque fois que nous revoyons la version filmée, nous voyons la même chose, l’imprévisibilité en direct est-elle le trait distinctif du théâtre?

Cette question est devenue plus urgente que d’habitude en 2020 – notamment en raison des implications syndicales qui surviennent lorsque les pièces de théâtre migrent vers des lieux vivants mais virtuels. Le côté commercial du théâtre est toujours en train de régler les choses. Mais en tant que critique de cinéma qui, dans un monde pré-pandémique, a également vu beaucoup de théâtre en direct et écrit parfois à ce sujet, j’ai passé du temps cette année à essayer de catégoriser et de verbaliser ce que je vivais lorsque je regardais une pièce sur Zoom.

J’étais là, assis devant ma télé, à regarder les acteurs jouer Héros du quatrième tournant ou Trois rois devant moi, même s’ils étaient ailleurs, et ils le faisaient maintenant. Dans certains cas, j’ai regardé des pièces de théâtre sur mon écran que j’avais déjà vues sur scène. Les emmener via une émission que je pouvais diffuser sur ma télévision tout en portant un pantalon de survêtement était absolument différent de me fourrer dans un siège à crampes aux genoux quelque part dans le centre-ville. Et pourtant, l’expérience n’était pas du tout comme regarder un film, même si j’avais regardé un film exactement dans le même pantalon de survêtement, sur exactement le même écran, en utilisant exactement la même méthode Airplay plus tôt dans la journée.



Vieux Vic Andrew Scott dans Trois rois, diffusé pratiquement cette année depuis le Old Vic.

Il y avait une myriade de différences, mais l’une était simplement que le théâtre offre au public un élément de choc, de surprise et de risque, d’une manière que le film ne peut pas. Le théâtre est dangereux. Quelque chose peut toujours légèrement mal tourner – un acteur efface une réplique – ou bien pire, ce qui aurait pu signifier en 2020 que Zoom diminue. Mais un film est contrôlé et édité; rien, dans un bon film, ne passe à l’écran par accident.

Toutes ces distinctions peuvent sembler académiques et pédantes, mais elles ont pris une importance étrange pour moi cette année. En 2020, j’ai appris que lorsque toute la vie me vient à travers le même écran – lorsque la réalité s’effondre dans la même feuille de pixels fixée à un mur ou contenue dans un rectangle de métal et de plastique – alors j’ai plus envie de taquiner les différences. Je veux savoir comment assister au Zoom Seder de mon ami n’est pas comme assister à une table lisant un ancien épisode d’une émission de télévision, comment regarder l’enregistrement d’archives du Metropolitan Opera du cycle de l’anneau de Wagner n’est pas comme regarder le le Seigneur des Anneaux trilogie, comment enseigner une «salle» remplie d’étudiants qui me regardent pixélisé n’est pas comme animer un panel avec des cinéastes célèbres pour des petits carrés pleins d’étrangers.

D’une manière étrange et inattendue, cette année m’a fait apprécier la richesse de l’expérience que nous avons normalement appréciée à la fois hors écran et sur l’écran et, avec elle, l’importance de le contexte dans ces expériences. La réalité semblait s’effondrer car le contexte de tout était le même: un rectangle bien éclairé dans ma maison. Je n’avais pas besoin de m’habiller, ni de vérifier la météo pour m’assurer que je portais des chaussures appropriées, ni même techniquement de mettre un pantalon. (Je portais toujours des pantalons.) L’éclairage de ma maison était à peu près le même quelle que soit l’activité, contrairement aux lampes fluorescentes sous lesquelles j’aurais pu m’asseoir au travail ou aux bougies qui auraient pu scintiller sur le bar d’un restaurant. Quelle que soit la qualité de Zoom, il est difficile de reproduire les théâtres de la pédagogie – la marche, le pointage et les gestes qui font partie d’un enseignement efficace dans une salle de classe. Je ne peux pas complètement assombrir ma maison et je ne possède pas de système de son surround, alors je regarde Principe ou Fond noir de Ma Rainey ou tout autre film n’apporte pas tout à fait la même catharsis immersive.

Je soupçonne que c’est l’une des raisons pour lesquelles j’étais si susceptible d’acheter des choses cette année: les publicités pour toutes sortes de produits m’arrivaient par le même rectangle, mais elles avaient l’avantage supplémentaire d’être facilement traduites en tangibilité. Ce pull à l’écran est aussi réel que tout ce que je fais toute la semaine, et je le veux, et si je clique plusieurs fois, je peux le rendre encore plus réel. Cette casserole aussi, ces livres et cette plante d’intérieur. À l’écran, tout ce truc est tout aussi «présent» que n’importe quoi d’autre – les amis avec qui je bois des martinis sur Zoom, ou l’acteur qui donne une performance. La seule différence est que je ne peux pas tendre la main et toucher ces amis de si tôt, ou respirer l’air de cet acteur. Mais je peux acheter cette chose et l’avoir chez moi dans un délai de deux à trois jours ouvrables, ce qui quelque chose dans cette année entièrement virtuelle palpable et palpable.

Il y a quelques nuits, je me suis assis pour regarder un autre livestream. Cette fois, le casting de Broadway Petite pilule dentelée, qui a ouvert en décembre dernier et a duré jusqu’à la fermeture des salles en mars, chantait la plupart des numéros en direct d’une scène quelque part à New York. j’ai vu Petite pilule dentelée dans les avant-premières il y a presque exactement un an, dans un théâtre plein de fans extatiques d’Alanis, et peu importe à quel point le spectacle était désordonné, c’était exaltant. Il y avait des ovations debout et des cris et des cris de l’auditoire. Il y avait de l’électricité dans l’air au Broadhurst l’année dernière.

Maintenant, dans un concert de réunion en direct avec une mise en scène limitée à quelques numéros, une partie de cette électricité est restée. Au cours de l’année 2020, nous avons trouvé des moyens de faciliter l’interaction entre le public et les artistes en direct, les chats, les sondages et les appels via nos écrans. le Petite pilule dentelée les retrouvailles m’ont parfois rappelé les productions virtuelles du Théâtre de la Guerre que j’ai regardées plus tôt cette année, dans lesquelles des pièces de théâtre grecques anciennes et des tranches de Shakespeare étaient jouées en direct par des acteurs, puis suivies de longues conversations avec le public du monde entier facilitées par Zoom. Il y avait un sentiment, même ténu, que nous nous connections les uns aux autres.



Théâtre de guerre Marjolaine Goldsmith, l’avocat public de New York Jumaane Williams, Oscar Isaac et John Turturro dans la première de Theatre of War Le projet Œdipe, le premier événement en ligne parmi tant d’autres que l’organisation a produit en 2020.

Mais ce type de connexion a ses limites. D’un simple glissement, d’un appui ou d’une pression sur un bouton, je peux arrêter de regarder si je me sens mal à l’aise ou si je m’ennuie. Une connexion Internet peut être merdique. La réalité étant effondrée dans un écran avec un cadre autour d’elle signifie que je peux activer et désactiver la réalité, la manipuler, baisser le volume, augmenter le contraste, regarder autre chose en arrière-plan – en gros, puisque j’avais le luxe de vivre 2020 principalement en espaces virtuels, je pourrais plier la réalité pour qu’elle s’adapte moi.

Ça va être étrange quand cela changera à nouveau, même si j’ai hâte d’attendre. Vivre la réalité dans son contexte physique et sensoriel sera un peu déconcertant. Je pense à la prochaine fois que je serai assis dans un théâtre à côté de quelqu’un qui a clairement sprinté du train pour faire le rideau. Ou la prochaine fois que quelqu’un donne un coup de pied au dossier de mon siège au cinéma. Ou la prochaine fois, je serai ennuyé en entrant dans un bar avec un livre et en réalisant qu’il n’y a pas de places libres. Quand la réalité cesse de répondre à mes caprices à la demande.

À la fin de Mur-E, les humains sont revenus sur Terre dans leur vaisseau spatial, et sont tombés, maladroitement, sur le sol. Ils ont été tellement excités de retourner sur la planète dont peu d’entre eux se souviennent, une planète qui était autrefois leur maison mais qu’aucun d’eux n’a vue de première main. Ils sortent du navire et regardent autour d’eux pendant un moment, déçus et confus. Mais ensuite, ils plantent le seul semis, une petite plante que Wall-E a inspirée dans l’espace. Ils l’arrosent. Ils commencent à grandir. Il y a un peu d’espoir à la fin.

Il fait froid. C’est sale. Il n’y a pas de pixels bien éclairés à regarder, pas de voix les exhortant joyeusement à acheter quelque chose pour ajouter de la variété à leur journée. La Terre est toujours en désordre. Ils ont beaucoup à nettoyer et personne ne vient les sauver. Ils n’ont que l’autre. Mais au moins, maintenant, ils sont ensemble.