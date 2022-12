L’année la plus chargée de l’histoire de l’Okanagan Humane Society

~SST

L’Okanagan Humane Society (OHS) a aidé plus de 1 400 animaux en 2021 et devrait battre ce record pour 2022.

L’organisme de bienfaisance a constaté une forte augmentation des besoins en animaux dans la vallée de l’Okanagan en 2022 et répond à toutes les demandes qu’il peut, grâce au soutien de la communauté. Un réseau d’environ 130 foyers d’accueil d’Osoyoos à Shuswap et 23 cliniques vétérinaires partenaires aident à servir les animaux.

« Nous sommes des gens de la région qui aidons les animaux locaux », déclare Romany Runnalls, présidente bénévole du conseil d’administration de l’Okanagan Humane Society. Nous sommes très reconnaissants envers nos bénévoles, nos partenaires vétérinaires et notre communauté bienveillante de travailler et d’aider à sauver des vies », déclare Runnalls.

“Nos chiffres sont en hausse dans tous les domaines de notre travail, y compris une augmentation de 42 % de notre programme de sauvetage, une augmentation de 16 % de notre programme d’assistance pour animaux de compagnie, y compris la stérilisation et la stérilisation à faible coût, et une augmentation de 31 % de nos adoptions”, mentionne Runnalls.

Ce modèle semble fonctionner car il est peu coûteux et ne pose aucun problème de construction ou de capacité animale. L’association caritative locale dispose d’un réseau d’experts en accueil avec près de 200 animaux pris en charge à tout moment. Cela leur permet de sauver et d’adopter plus d’animaux locaux.

L’organisme de bienfaisance pense que ces chiffres seront aussi importants ou plus importants en 2023.

« Nous ne recevons pas de financement gouvernemental, à l’exception d’une BC Community Gaming Grant, et nous dépendons du soutien de la communauté », déclare Marni Adams, conseillère en développement de fonds, Okanagan Humane Society. La générosité de notre communauté et de nos supporters nous a permis de répondre aux besoins, même avec l’énorme augmentation que nous avons constatée », déclare Adams.

« Nous avons lancé cette année notre plus grande campagne de financement appelée Angels for Animals. Nous avons eu un généreux donateur à la Fondation Berbeewalsh qui jumelle tous les dons jusqu’à la fin de la journée du 31 décembre », mentionne Adams.

Adams encourage les supporters à faire leur don avant la fin de l’année pour doubler leur impact et recevoir un reçu déductible d’impôt.

Faites un don aujourd’hui à : https://okanaganhumanesociety.com/angels-for-animals/

OHS est un organisme de bienfaisance local qui dessert la région de l’Okanagan depuis plus de 26 ans. Ils ont stérilisé ou stérilisé plus de 25 000 animaux et servi plus de 1 400 animaux l’année dernière.

Pour en savoir plus sur le travail de sauvetage de l’Okanagan Humane Society, pour faire un don ou pour trouver votre prochain ami à fourrure pour toujours, visitez leur site Web à www.okanaganhumanesociety.com ou suivez-les sur Facebook.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AnimauxChatscharitéChiensOkanaganAnimaux de compagnie