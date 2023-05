«L’année incroyable» de la star des Panthers, Brandon Montour, célébrée par la famille et la communauté des Premières Nations

C’est la deuxième période d’un autre match intense des séries éliminatoires de la LNH. Ce dimanche-là, c’est le troisième match de la série qui oppose les Maple Leafs de Toronto aux Panthers de la Floride.

Pour la plupart des fans des Leafs, le deuxième tour de la Conférence de l’Est a été, avec enthousiasme, le plus loin que leur équipe ait fait en 19 ans.

Mais pour les partisans du bleu et blanc des Six Nations de la rivière Grand qui regardaient le match dans un centre communautaire, la loyauté était déchirée. L’un des leurs, Brandon Montour, est une star pour l’autre équipe.

Arihwaiens Martin, qui a aidé à organiser la fête de la montre à Gathering Place by the Grand, a déclaré que toute sa famille était des fans de Toronto, ajoutant: « Les Panthers, pour moi, [are] important parce que Brandon est là-bas. Numéro 62.

« Je savais qu’il y aurait des partisans des Leafs [watching]. C’est d’un bout à l’autre ici sur Six Nations. Mais ensuite, il y a les Panthers, vous savez – le héros de la ville natale, n’est-ce pas ? »

Pendant que les adultes regardaient le match sur grand écran à l’intérieur, une douzaine d’enfants couraient dans le hall d’entrée, bâtons de hockey à la main, claquant des rondelles dans un petit filet. Pour eux, le défenseur – qui, vendredi plus tôt, avait marqué neuf points pour les Panthers en 11 matchs lors de ces séries éliminatoires – est quelqu’un qu’ils admirent.

« C’est excitant de savoir qu’un natif joue dans la LNH », a déclaré Jobi Isaacs, 13 ans.

Bella Beaver, 11 ans, à gauche, et un ami assistent à une soirée de surveillance des Six Nations de la rivière Grand. Bella joue au hockey et encourageait les Leafs. (Eva Salinas/CBC)

Jobi a dit qu’il joue au hockey depuis qu’il « peut aller sur la glace ». Comme Montour, il vient des Six Nations, la réserve autochtone la plus peuplée du Canada.

Jobi est-il le prochain Montour ? « Peut-être, » dit-il avec un sourire timide et un haussement d’épaules.

Garett Longboat, 11 ans, joue avec les Hagersville Hawks. Il veut faire partie de la LNH un jour et a déclaré que la performance de Montour en séries éliminatoires est inspirante.

Bella Beaver, 11 ans, se tenait à proximité dans un chandail des Leafs. Elle joue pour les Haldimand Rivercats et reste avec Toronto. « Allez les Maple Leafs ! » elle a crié.

Les Leafs entrent dans le match de vendredi soir avec une fiche de 3-1, c’est donc une victoire incontournable alors que la série revient à Toronto.

Esenogwas Jacobs, à gauche, a assisté à la soirée de surveillance du match 3 avec son fils Jamie, 6 ans, son Ogwiyase de 15 mois et son partenaire, Rick Brant. (Eva Salinas/CBC)

Esenogwas Jacobs était également à la soirée de surveillance – une collecte de fonds pour l’école d’immersion en langue locale Kawenni:io – avec son fils de six ans, Jamie, son enfant de 15 mois et son partenaire, Rick Brant.

« Je ne suis pas un grand amateur de hockey, a dit Jacobs. « Mais mon petit gars vient de commencer le patinage sur glace, alors il aime vraiment le hockey… Nous lui avons dit qu’il y avait un Ogwehoweh gars qui jouait et il était tellement pompé. Il ne sait pas vraiment qui il est, mais il est ravi que ce soit quelqu’un que nous connaissons qui soit d’ici. »

Tante obtient une «joie complète» en voyant le succès de Montour

L’étoile de Montour n’a cessé de monter depuis que le joueur de 29 ans, né à proximité de Brantford, en Ontario, a été repêché dans la LNH par les Ducks d’Anaheim en 2014. Il a joué avec les Ducks pendant près de trois saisons avant d’être échangé à Buffalo en 2019 et puis en Floride en 2021.

Un but de Montour le 30 avril, alors qu’il ne restait qu’une minute en troisième période — le but qui a égalisé le match contre les Bruins de Boston et a aidé à envoyer les Panthers au tour suivant — a attiré l’attention de plusieurs.

« Cette semaine a été folle », a déclaré la tante de Montour, Jaime Lynne Montour, à CBC Hamilton plus tôt cette semaine.

« Plus ça avance, plus ça devient intense, surtout pour ceux qui nous connaissent et savent que c’est notre famille, n’est-ce pas? »

Brandon est représenté au milieu de cette photo de famille. Sa tante, Jaime Lynne Montour, est à gauche à côté de son frère avec ses parents à droite. (Soumis par Jaime Lynne Montour)

Jaime Lynne, qui regarde Montour jouer depuis qu’il est enfant et dont les enfants l’ont regardé toute leur vie, a déclaré que le moment était « grand ».

« Vous entendez des gens à travers le pays, à travers l’île de la Tortue, et ils connaissent votre nom ? … Pour voir votre nom de famille dans les lumières comme ça ? Comme, vous savez pertinemment que les ancêtres, ils sont si fiers. »

Jaime Lynne a déclaré que Montour « avait un grand potentiel toute sa vie » et qu’il a toujours été un excellent joueur de hockey et de crosse. Elle remercie sa famille, y compris ses parents et son frère, le père de Montour, d’avoir contribué à créer « une telle grandeur ».

Elle se souvient d’être allée à un match à Buffalo et son fils s’est étouffé avant même qu’ils aient atteint leurs sièges, juste en voyant Montour s’échauffer.

« Je ne peux pas me limiter à ce que je ressens réellement avec un seul mot. C’est cette joie globale, juste complète, que cette personne avec qui je suis connecté, a vraiment trouvé son but, et peut vraiment exceller et sensibiliser les communautés autochtones. , les enfants autochtones – donner de l’espoir, là où la peur nous empêchait autrefois de sortir de ce confort, vous savez ? »

S’adressant aux médias avant le deuxième match contre Toronto la semaine dernière, Montour a déclaré que le soutien de chez lui « est énorme ».

« Beaucoup de fans nous soutiennent », a-t-il déclaré.

REGARDER | Brandon Montour, de Floride, montre pourquoi il est célébré chez lui en Ontario, marquant lors d’un match éliminatoire à Toronto :

Le 6e but de Montour en séries éliminatoires scelle l’affaire, les Panthers remportent le match 1 contre les Leafs Le but de Brandon Montour en troisième période a permis à la Floride de gagner 4-2 contre Toronto, donnant aux Panthers une avance de 1-0 dans la série.

Même les inconditionnels des Leafs admirent les performances sur glace de Montour.

Jaime Lynne a raconté avoir regardé un match récent dans un bar sportif en Ontario, entouré de bleu et de blanc.

« Moi et mon fils sommes assis là-bas dans nos Panthers de la Floride [jerseys] », a-t-elle dit, se rappelant avoir reçu des huées de la foule, jusqu’à ce que quelqu’un remarque que son maillot était signé et pose des questions à ce sujet.

« ‘Eh bien, c’est mon neveu' », leur a-t-elle dit. « Et tout d’un coup, l’attitude des gens change, n’est-ce pas ? Comme, c’est ta famille. Ils se disent : « Il va super bien, il passe une année incroyable. Mais tu sais, peux-tu juste lui dire d’arrêter ? » »