L’année folle de Brad Pitt : des poursuites aux allégations d’abus et à une nouvelle relation

Brad Pitt a connu de nombreux hauts et bas tout au long de 2022 – y compris une intense bataille juridique, une poignée de nouveaux films et une nouvelle relation.

Le troisième film de Pitt de l’année, “Babylone”, est sorti en salles le 23 décembre. La comédie dramatique suit plusieurs personnages vivant dans la “décadance” et la “dépravation” du début d’Hollywood.

“Babylon” marque la fin d’une année où l’acteur semblait concentré sur lui-même.

Pitt a passé 2022 à élargir son style, à sculpter l’art et à faire une réflexion sur lui-même.

Voici un aperçu de l’année folle de Brad Pitt :

Une intense bataille juridique

Pendant une grande partie de 2022, Pitt a été enfermé dans une bataille juridique avec Angelina Jolie.

L’acteur a accusé Jolie d’avoir intentionnellement cherché à lui “faire du mal” en vendant son intérêt pour l’ancien vignoble du couple, Château Miraval . L’acteur de “Moneyball” a affirmé que Jolie avait vendu sa participation dans le vignoble sans son consentement, ce dont ils avaient précédemment convenu qu’il s’agissait d’une exigence.

Jolie a poursuivi en accusant Pitt d’avoir pris à tort le contrôle de l’entreprise.

“Depuis que son ex-femme, Angelina Jolie, a demandé le divorce en 2016, Brad Pitt mène une guerre de vengeance contre elle”, selon la demande reconventionnelle déposée au nom de l’ancienne société de Jolie, Nouvel.

“Pitt a gelé Nouvel du Château Miraval et le traite comme son fief personnel”, ajoute le dossier.

Angeline Jolie l’a accusé d’abus

Dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital cette année, Jolie a accusé Pitt d’abus.

Lors d’une bagarre en 2016, Pitt aurait “étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage” et “a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée”. Il a ensuite versé “de la bière et du vin rouge” sur elle et leurs six enfants.

“Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter”, selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles. “Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient.”

Jolie a demandé le divorce quelques jours après l’altercation présumée.

Une source proche du dossier a déclaré à Fox News Digital que les affirmations de Jolie étaient fausses.

“Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut”, a déclaré la source.

Brad Pitt a sorti quelques nouveaux films

Brad Pitt a passé la majorité de l’année concentré sur sa carrière. L’acteur a sorti trois films en 2022.

En mars, les fans ont pu voir Pitt faire une apparition dans “The Lost City” de Sandra Bullock.

“Une fois qu’on a su qu’on avait Brad dans le film, on s’est dit : « On va s’imprégner de chaque minute du temps de ce type. On va lui faire détester dire oui à ce film »”, a co-scénarisé Adam Nee. a précédemment déclaré à Entertainment Weekly. “Alors nous lui avons glissé ces pages, et nous nous sommes dit:” Nous avons écrit une scène où vous êtes vivant à la fin “, et il se dit:” OK, c’est fou. Mais il était tellement partant.”

“Nous voulions vraiment que ce film ressemble à cette joyeuse évasion, et tout le monde aime ce personnage”, a-t-il ajouté à propos du film, qu’il a co-écrit avec son frère Aaron Nee. “Nous adorons ce personnage, et nous aimons l’idée qu’il puisse aussi avoir plus d’aventures, même s’il a vécu un incident vraiment traumatisant.”

Pitt a ensuite participé à la presse mondiale pour sa comédie d’assassin “Bullet Train”.

Le réalisateur et ancien cascadeur du “Fight Club” de Pitt, David Leitch, a déclaré que l’acteur “mourrait d’envie de faire de la comédie” lorsqu’on lui a présenté le scénario de “Bullet Train”.

“Je pense que les gens n’avaient pas vu Brad comme ça depuis longtemps, peut-être jamais”, a déclaré Leitch au Hollywood Reporter. “Il mourait d’envie de faire de la comédie et quand nous lui avons envoyé ce scénario, je pense qu’il a répondu et a vu les choses que nous y avons vues. Il a de grands personnages, en particulier [his character] Coccinelle. Il riait à mi-chemin et a dit: «Je peux le faire. Leichty allons-y. Leitchy, allons-y !”

Le film est sorti le 5 août.

Le dernier film de Pitt de 2022, “Bablyon”, sortira en salles le 23 décembre.

Il a élargi son style

Pitt a également décidé d’élargir son style en 2022.

Il a fait la une des journaux à de nombreuses reprises pour ses looks sur le tapis rouge – y compris une jupe qu’il portait pour un événement sur le tapis rouge “Bullet Train” à Berlin.

« Quelle était la raison pour laquelle tu as choisi un kilt ce soir ? L’Associated Press a demandé à Pitt.

“La brise,” répondit-il avec un sourire.

L’acteur a également lancé sa première collection d’art

Pitt a présenté neuf œuvres d’art au musée d’art Sara Hilden à Tampere, en Finlande, en septembre.

À l’époque, il avait révélé comment son divorce avec Jolie l’avait amené à se lier d’amitié avec le sculpteur Thomas Houseago. L’acteur de “Bullet Train” a rencontré Houseago pour la première fois par l’intermédiaire du musicien Nick Cave.

“Notre misère mutuelle est devenue comique”, a déclaré Pitt à propos de son amitié avec Houseago dans une interview au Financial Times. “Et de cette misère est sortie une flamme de joie dans ma vie. J’ai toujours voulu être sculpteur, j’ai toujours voulu essayer.”

Pitt a passé beaucoup de temps au studio de Houseago pendant son divorce. L’acteur de “M. et Mme Smith” a utilisé ce temps pour travailler sur ses talents de sculpteur.

“Tout est une question d’auto-réflexion”, a déclaré Pitt au point de vente à propos de ses sculptures et de son art. “Je regardais ma propre vie et je me concentrais vraiment sur le fait de posséder mon propre s —: où étais-je complice des échecs de mes relations, où ai-je fait un faux pas.”

Brad Pitt a lancé une nouvelle entreprise commerciale

Pitt a lancé sa propre ligne de soins de la peau en septembre. Le Domaine est élaboré à partir des raisins de son vignoble.

“Le Domaine n’est pas censé être une marque de célébrités”, a déclaré Pitt dans un communiqué de presse. “C’est une gamme de cosmétiques anti-âge pour chaque homme et chaque femme. J’adore l’idée d’une ligne sans genre.”

Les prix des produits de soins de la peau varient de 80 $ à 385 $. Il a produit la lignée avec l’aide de la même famille qui transforme ses raisins Château Miraval en vin.

“Quand les Perrin m’ont parlé de la recherche qu’ils avaient menée avec un professeur sur la propriété antioxydante des raisins et des feuilles, ça a cliqué”, a déclaré Pitt. “Nous avons rapidement évolué avec le concept de développement d’une marque de soins de la peau unique et durable, fusionnant la recherche de pointe avec les meilleurs ingrédients naturels.”

Pitt est revenu dans le jeu des rencontres

Brad Pitt aurait rejoint la scène des rencontres au cours de l’été, mais ne cherchait pas une “relation sérieuse”.

L’acteur a passé l’été “à vivre sa meilleure vie dans ces circonstances”, a déclaré une source au magazine People en juillet.

“Il a un grand groupe d’amis artistes à Los Angeles avec qui il traîne”, a déclaré l’initié. “Il sort, mais n’est pas dans une relation sérieuse.”

La rencontre de Brad a conduit à une nouvelle relation

La relation d’Ines de Ramon avec Pitt a été confirmé en novembre – quelques mois seulement après la séparation du bijoutier de son ex-mari Paul Wesley. Pitt et De Ramon ont d’abord déclenché des rumeurs de romance après que les deux ont été photographiés assistant à un concert de Bono avec Cindy Crawford et Rande Gerber.

“Ce n’est pas une relation exclusive”, avait déclaré à l’époque une source proche de Pitt au magazine People.

“Ines est mignonne, amusante et énergique”, a ajouté la source. “Elle a une grande personnalité. Brad aime passer du temps avec elle.”

