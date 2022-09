L’année électorale du GOP avec des indépendants en danger

COLUMBUS, Wis. (AP) – Sarah Motiff a voté pour le sénateur Ron Johnson chaque fois que son nom est apparu sur le bulletin de vote, à partir de 2010, lorsque le républicain du Wisconsin a été élu pour la première fois dans le cadre de la vague du tea party. Aimant ses opinions dures sur les dépenses, elle a commencé l’année en prévoyant de soutenir à nouveau sa réélection.

Elle est devenue sceptique cet été alors que le comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 a rapporté que son bureau avait envisagé de donner des certificats au vice-président de l’époque, Mike Pence, avec de faux électeurs présidentiels pour Donald Trump du Wisconsin et du Michigan, dans le cadre d’une campagne plus large de renversement. La victoire de Joe Biden. Johnson a minimisé l’effort et les certificats n’ont jamais été remis à Pence, mais Motiff, un indépendant politique, n’a pas été convaincu.

“Je ne vais pas mentir quand je dis que j’ai eu des inquiétudes au sujet de certains des rapports qui ont été publiés”, a déclaré la conseillère municipale non partisane de Columbus, Wisconsin, âgée de 52 ans. “Cela a juste mis un mauvais goût dans ma bouche.”

Poussé davantage par la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis invalidant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement, Motiff s’oppose à Johnson et soutient son challenger démocrate, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, dans l’une des courses au Sénat les plus disputées cette année.

“Ce qui était vraiment une décision difficile pour moi parce que je pense qu’il a fait de bonnes choses dans le passé”, a déclaré Motiff à propos de Johnson. “Mais c’est assez dommageable.”

L’évolution de Motiff représente le défi pour les républicains sortant d’un été tumultueux, défini par la décision de justice, des audiences très médiatisées sur les actions de l’ancien président Donald Trump pendant l’insurrection et l’intensification de l’examen juridique de sa gestion des informations classifiées et des efforts pour annuler l’élection. Maintenant, une campagne de mi-mandat que le GOP espérait être un référendum sur le président Joe Biden et l’économie risque de devenir une comparaison des deux partis, plaçant les républicains dans une position défensive inattendue.

Dans le Wisconsin politiquement divisé où les récentes élections ont été décidées par quelques milliers de voix, le résultat pourrait dépendre d’électeurs indépendants autoproclamés comme Motiff.

“Le fait que l’ancien président Trump occupe une si grande place dans l’actualité à bien des égards permet aux démocrates de définir plus facilement le moyen terme comme un choix entre deux avenirs concurrents, par opposition à un référendum sur la gouvernance démocrate”, a déclaré le sondeur républicain Whit Ayres. « Cela fait mal aux républicains. Cela détourne l’attention du message du référendum et permet de se concentrer davantage sur un choix de deux partis différents.

Cette tension se joue dans le comté de Columbia, dans le Wisconsin, une constellation de petites villes bien rangées entourées d’un pays de fermes laitières, toutes à distance de trajet de Madison.

À l’échelle de l’État, les meilleurs candidats ont gagné par à peine un point de pourcentage lors des trois dernières élections. Trump a remporté le comté de Columbia par un peu plus de 500 voix sur 33 000 exprimés en 2020.

Lors d’entretiens avec plus d’une douzaine d’électeurs indépendants ici pendant deux jours la semaine dernière, beaucoup repensaient leur soutien au GOP cet automne.

Steve Gray, un indépendant autoproclamé de tendance républicaine “mais jamais fan de Trump”, s’est opposé à la décision du tribunal de juin, car il soutient le droit à l’avortement. Mais le responsable de l’entretien de l’école, âgé de 61 ans, était également mécontent de ce qu’il considérait comme un jeu de pouvoir politique indésirable de la part de républicains hors du pouvoir.

« Trump a empilé la Cour suprême. Nous savions tous qu’il voulait renverser Roe », a déclaré Gray, de la petite ville de Rio, où Trump a gagné par deux voix en 2020. « Cette décision était une grenade à main partisane que Trump a lancée dans cette élection.

La décision du tribunal “a bouleversé la physique des élections de mi-mandat”, a déclaré Jesse Stinebring, un sondeur conseillant plusieurs campagnes démocrates.

Cela a donné aux électeurs la rare opportunité de juger une avancée politique soutenue par le parti minoritaire, les distrayant d’un pur vote positif ou négatif sur les démocrates majoritaires, a-t-il déclaré.

“La réaction d’un point de vue politique n’est pas dirigée contre le parti traditionnel au pouvoir, mais est en fait recadrée en termes de contrôle républicain de la Cour suprême”, a déclaré Stinebring.

La décision a rendu automatique le vote de Dilaine Noel.

La directrice de l’analyse des données, âgée de 29 ans, pour une entreprise de la région de Madison, a déclaré qu’elle ne s’était jamais affiliée à aucune des parties.

Malgré ses griefs concernant les ailes modérées et libérales belligérantes des démocrates, son soutien au droit à l’avortement ne lui a pas donné d’autre choix que de voter pour les candidats du parti cet automne.

“Par défaut, je dois aller dans cette direction”, a déclaré Noel, de la petite ville de Poynette dans la vallée de la rivière Wisconsin. “Je suis obligé de le faire.”

Mary Percifield est une électrice indépendante de longue date qui dit que la décision d’avorter l’a motivée à voter démocrate parce qu’elle craint que le tribunal n’annule d’autres droits.

“Un droit nous a été retiré”, a déclaré le représentant du service client de Pardeeville, 68 ans. « Je me demande si le droit de vote d’une femme sera retiré. Le droit d’une femme au contrôle des naissances.

Les électeurs indépendants qui ne penchent ni démocrate ni républicain au niveau national ont préféré Biden à Trump, 52% à 37% en 2020, et ont préféré les démocrates aux républicains dans les courses à la Chambre des États-Unis avec une marge similaire à mi-mandat en 2018, selon AP VoteCast. Les indépendants qui ne penchent ni démocrate ni républicain représentaient 5% de l’électorat en 2020 et 12% en 2018.

Les indépendants s’étaient rapprochés des républicains au début de cette année, cherchant des réponses sur l’économie, a déclaré le sondeur républicain David Winston, conseiller principal du chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Mais ils sont revenus vers les démocrates alors que les efforts des dirigeants du GOP pour se concentrer sur l’économie se sont heurtés aux attaques républicaines contre le ministère de la Justice et aux plaintes persistantes de Trump concernant les élections de 2020.

“Tout est soudainement revenu dans le contexte de Trump”, a déclaré Winston à la lumière de l’approbation proéminente de Trump des candidats au Sénat et des protestations contre l’enquête fédérale sur les documents classifiés récupérés dans son domicile en Floride. « Ce n’est pas que les démocrates gagnent. C’est que les républicains au cours de l’été étaient partis parler d’une variété de choses. Et les indépendants pensent : “Si vous ne parlez pas spécifiquement des problèmes qui me préoccupent, pourquoi est-ce que j’écoute ?”

Les républicains restent optimistes quant à leurs chances en novembre, en particulier quant à l’obtention de la poignée de sièges dont ils ont besoin pour regagner la majorité à la Chambre des États-Unis. L’inflation reste élevée et, malgré une récente hausse, l’approbation de Biden est encore faible pour un parti qui espère maintenir son emprise sur le pouvoir.

L’économie reste le message le plus efficace et celui qui traverse les autres, disent les responsables de la campagne du GOP.

“Les prix et les choses sont tellement à l’esprit des gens”, a déclaré Calvin Moore, directeur des communications du Congressional Leadership Fund, un superPAC soutenant les candidats républicains à la Chambre des États-Unis. « Ce n’est pas seulement quelque chose qui fait les manchettes. C’est quelque chose qu’ils vivent tous les jours dans leur vie quotidienne. C’est quelque chose auquel ils sont confrontés tous les jours lorsqu’ils vont à l’épicerie.

Un changement des indépendants est particulièrement significatif dans le Wisconsin, alors que les républicains s’efforcent de dépasser la majorité d’un siège des démocrates au Sénat.

Johnson, parmi les républicains les plus vulnérables en lice pour la réélection cet automne, est enfermé dans une course serrée avec Barnes, le lieutenant-gouverneur du Wisconsin. Parmi les sièges au Sénat les plus compétitifs cette année, le sien est le seul détenu par un républicain.

Bien que Johnson ait rejeté les témoignages sur les faux électeurs comme un travail d’équipe qui ne l’a jamais atteint, cela a rappelé à Christian Wood, un électeur indépendant de Lodi, l’opposition de Johnson à la certification des élections avant le 6 janvier. Johnson a fait marche arrière après l’émeute.

“C’est absolument effrayant”, a déclaré Wood, qui a souvent voté républicain. « Pour moi, c’est la menace la plus existentielle pour notre démocratie. Et penser qu’il envisageait même cela fait de lui un non-partant.

Il est temps qu’un message économique l’emporte, mais il faudra des nouvelles sur la disparition de Trump, a déclaré le sondeur du GOP Ayres.

Pendant ce temps, Trump a un calendrier complet de voyages de campagne d’automne pour les candidats qu’il a approuvés.

“Toute distraction de cet objectif sape le meilleur message républicain”, a-t-il déclaré.

La rédactrice de l'Associated Press, Hannah Fingerhut à Washington, a contribué à ce rapport.

Thomas Beaumont, L'Associated Press