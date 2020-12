Un postier américain livre des boîtes Amazon à New York. | Spencer Platt / Getty Images

Quand nous repensons à 2020 dans le monde des affaires, nous nous en souviendrons comme l’année où les achats en ligne ont cessé d’être l’avenir du commerce de détail et se sont fermement catapultés dans le présent.

Le 4 mars, je me suis rendu au siège de Vox Media à New York pour ce qui allait être la dernière fois au cours de l’année perdue de vue de 2020. En chemin, j’ai fait un arrêt au stand pour prendre un café, dépensant 3,89 $ pour une bouteille de Chameleon Cold-Brew, mais parti sans remettre de carte ou d’argent liquide à la sortie. C’est parce que j’avais fait cet achat final dans un dépanneur sans caisse appartenant à un certain géant du commerce électronique: Amazon. Neuf mois plus tard, ce dernier arrêt ressemble à un signe avant-coureur approprié des changements majeurs qui balayeraient une grande partie de la vie américaine cette année: comment et où nous achetons.

Au cours des semaines suivantes, ma famille et des millions d’autres personnes aux États-Unis ont commencé à compter sur Amazon et d’autres sites Web et applications d’achat en nombre record alors que la pandémie de Covid-19 balayait les États-Unis. Les masques, le papier hygiénique, le savon et le désinfectant pour les mains étaient très demandés. Mais il en était de même pour les courses, les repas au restaurant, les puzzles, les imprimantes et même les haltères.

Parfois, les fermetures de magasins imposées par le gouvernement dans certaines régions du pays signifiaient que si vous deviez acheter quelque chose jugé non essentiel, le seul endroit pour l’obtenir était les grandes surfaces «essentielles» – ou en ligne. En conséquence, Amazon et d’autres géants de la vente au détail comme Target et Walmart ont récolté les fruits, tandis que les chaînes de vente au détail et les petites boutiques qui vendaient des vêtements ou d’autres marchandises «non essentielles» ont été forcées de fermer leurs portes et de refuser des clients. Près de 10 000 magasins aux États-Unis ont fermé définitivement cette année seulement.

Il y a une raison pour laquelle les gens qui auparavant évitaient les achats en ligne pour les magasins s’en tiennent maintenant: c’est généralement beaucoup plus pratique que de parcourir des rangées d’allées pour trouver ce dont vous avez besoin. Mais l’accélération des achats en ligne cette année – qui autrement aurait pris plusieurs années – aura de profondes conséquences sur la façon dont travaillent des millions d’Américains; la façon dont le pouvoir des entreprises est concentré; et la façon dont les communautés locales sont reconstruites pour tenir compte du déclin des chaînes de magasins de détail comme les grands magasins et les centres commerciaux qu’elles ont longtemps ancrés.

À la fin de l’année dernière, seulement 13% environ des achats au détail – à l’exclusion des ventes d’automobiles et d’essence – ont été effectués en ligne, selon Mastercard. À la fin de 2020, ce chiffre se situait à environ 20%, soit 1 $ sur 5 $. Au cours des dernières années normales, lorsque les taux de croissance du commerce électronique se situaient en moyenne entre 12 et 16 pour cent, ce genre de saut aurait mis plusieurs années à se produire. Mais les ventes de commerce électronique aux États-Unis auront augmenté de plus de 30% en 2020, et il n’y a pas de retour en arrière.

Amazon, sans surprise, a été un grand gagnant de ce changement radical, augmentant son activité de vente au détail aux États-Unis d’environ 39% cette année et augmentant sa part de marché à 39% de l’ensemble de la vente au détail en ligne aux États-Unis, selon eMarketer. Le géant du commerce électronique a enregistré des ventes et des bénéfices records, même avec des problèmes de capacité d’entrepôt précoces et des retards de livraison, des batailles de main-d’œuvre internes et des dépenses de milliards en précautions liées à Covid-19.

Et il a montré ses atouts inégalés jusqu’à la fin de la saison des fêtes. Alors que de nombreux autres détaillants ont cessé de promettre des livraisons à temps pour Noël une semaine ou deux à l’avance, Amazon garantissait la livraison le jour même et le jour suivant de certaines commandes en ligne passées jusqu’au 23 décembre, en partie grâce à son énorme couverture d’entrepôt à travers le États-Unis et l’expansion continue de son propre réseau de livraison.

Mais Amazon n’est pas seul. Walmart et Target ont également connu d’énormes années, affichant de modestes gains de part de marché dans la vente au détail en ligne. Une partie de leur succès provient de la vente de produits d’épicerie et d’autres produits en demande sur le Web au cours des premiers mois de la pandémie, associée à des offres de ramassage à la rue et en magasin qui existaient déjà pour les commandes en ligne.

Les petites entreprises ont également dû effectuer leurs ventes en ligne. L’ampleur de ce changement se reflète dans le succès des plates-formes technologiques destinées aux petits et moyens commerçants qui ne veulent pas compter sur Amazon. Shopify, qui vend des outils logiciels de commerce électronique aux petits et moyens commerçants, a vu ses revenus augmenter de près de 100% d’une année sur l’autre au cours des neuf premiers mois de l’année.

Le géant canadien du logiciel a profité des petits marchands physiques qui se démènent pour ouvrir des boutiques en ligne au milieu des fermetures de magasins mandatées par le gouvernement et de la réduction de la circulation piétonnière même lorsque leurs portes sont autorisées à rester ouvertes pendant la pandémie. En conséquence, la capitalisation boursière de Shopify a presque triplé cette année pour atteindre environ 140 milliards de dollars au 28 décembre, soit plus de 50% de plus que celle de Target, la chaîne de vente au détail à rabais vieille de 58 ans.

Etsy, la place de marché en ligne connue pour ses produits artisanaux vendus par de petits marchands et artistes, a également largement profité de ce changement. De nombreux acheteurs en ligne ont afflué sur Etsy au cours du premier semestre pour acheter des masques que les petits commerçants produisaient à un rythme rapide, mais ont depuis continué à acheter d’autres articles sans masque. Au troisième trimestre de l’année, les ventes de masques représentaient 11% des ventes brutes d’Etsy, contre 14% au printemps. Au total, les revenus d’Etsy ont augmenté de plus de 100% au cours des neuf premiers mois de 2020.

Pour les petits commerçants eux-mêmes, cependant, le succès en ligne n’est pas proche d’une garantie, comme la récente montée en puissance de Shopify et Etsy pourrait le suggérer. Si vous êtes un petit détaillant et que vous souhaitez mettre en place une vitrine en ligne avec Shopify pour éviter de compter sur Amazon ou Walmart.com, vous devez probablement toujours acheter des publicités de l’un des autres géants de la technologie – à savoir, Google ou Facebook – pour attirer clients à votre propre porte numérique.

Shopify le sait et a commencé à créer sa propre place de marché en ligne pour aider les acheteurs en ligne à découvrir les marchands Shopify en transformant une application de suivi de colis qu’il possédait déjà, précédemment appelée Arrive, en une application plus axée sur le shopping. . Il s’appelle maintenant, naturellement, Shop. Quant à Etsy, il abrite désormais plus de 3,6 millions de marchands, ce qui signifie que les petits vendeurs doivent se battre pour les ventes, payant parfois une forte réduction pour les publicités afin d’être découverts.

Quoi qu’il en soit, pour de nombreux petits détaillants physiques, la pandémie a vaincu l’idée selon laquelle ignorer le commerce électronique est une option viable. Bien sûr, lorsque la pandémie sera enfin «terminée», certains des changements de comportement – qu’ils soient liés à la consommation ou non – reviendront certainement à quelque chose comme 2019. Les restaurants et bars populaires attireront à nouveau les foules. Les voyages rebondiront ainsi que les événements sportifs et les concerts en direct.

Mais bon nombre des changements dans la façon dont nous achetons les choses resteront. En ce qui concerne l’achat de consommables essentiels – pensez au dentifrice, au savon et au papier hygiénique – il y a peu ou pas d’avantage à acheter ces articles en personne par rapport à en ligne, à moins que vous économisiez beaucoup d’argent en faisant des achats en gros dans un club d’entrepôt comme Costco. .

Le principal obstacle à l’achat de certains de ces produits à bas prix en ligne réside dans le minimum de commande requis par certains détaillants en ligne pour leur permettre de les expédier d’un point de vue économique. Mais souscrire à des abonnements d’expédition comme Amazon Prime ou Walmart + peut éliminer les minimums d’expédition, ou vous pouvez faire ce que ma femme et moi faisons souvent sur Target.com et enregistrer des articles dans notre panier virtuel jusqu’à ce que nous ayons besoin de suffisamment d’articles pour franchir le seuil. et passez une commande.

Pour les personnes qui ont essayé de commander des produits d’épicerie en ligne pour la première fois pendant la pandémie, beaucoup ne reviendront jamais à l’épicerie régulière en magasin ou, au minimum, seront plus disposées à passer une commande d’épicerie occasionnelle en ligne. Exemple concret: pour la première fois, la chaîne d’épicerie géante Kroger devrait figurer dans le top 10 des plus grands détaillants en ligne aux États-Unis d’ici la fin de 2020, selon les estimations d’eMarketer.

Le détaillant remplacé par Kroger dans le top 10? Ce serait Macy’s, l’ancien géant des grands magasins qui pataugeait déjà avant la crise sanitaire mondiale de cette année; l’ancien détaillant a déclaré en janvier qu’il prévoyait de fermer 125 de ses 800 magasins et plus. La pandémie était le dernier clou dans le cercueil de plusieurs chaînes de grands magasins et a rendu la bataille beaucoup plus difficile pour celles comme Macy qui n’étaient pas dans une situation désespérée mais qui luttaient déjà. Une classe moyenne qui se détériore depuis longtemps, un manque de différenciation des marchandises et un service client indifférent ont tous joué un rôle dans la fidélisation des clients aux chaînes de rabais ainsi qu’aux détaillants en ligne.

Et les choses vont empirer pour le secteur des chaînes de grands magasins, qui emploie aujourd’hui plus d’un demi-million d’Américains. Plus de la moitié de tous les grands magasins situés dans les centres commerciaux devraient fermer d’ici la fin de 2021, selon les estimations de Green Street Advisors, une société de recherche en propriété commerciale. Et avec les grands magasins représentant un sur trois pieds carrés dans les centres commerciaux, l’industrie des centres commerciaux est probablement également dirigée vers une crise.

Alors, où allons-nous partir d’ici? Le changement de comportement d’achat que 2020 a accéléré rendra certainement notre vie de consommateurs plus facile à bien des égards – et cela compte pour quelque chose. Mais nous n’existons pas uniquement en tant que consommateurs, pas plus que nos amis, notre famille et nos voisins. Nous sommes membres de communautés qui comptent sur les détaillants physiques comme grands employeurs et qui seront contraints de se réinventer après avoir survécu à une pandémie et à une récession. Nous, nos amis, les membres de la famille et les voisins travaillons dans le commerce de détail pour joindre les deux bouts ou peut-être même en tant que carrières stables, une perspective en déclin dans l’industrie. De plus en plus d’embauches dans le commerce de détail se font dans des entrepôts de commerce électronique, où les rôles peuvent être mieux payés mais où le travail est souvent plus exténuant.

Malgré l’espoir que le succès de Shopify cette année peut apporter aux commerçants de petite et moyenne taille se taillant un avenir indépendant du commerce électronique en dehors des murs d’Amazon, cette vérité sur 2020 demeure: Amazon, la boule de démolition du commerce de détail, est devenue plus puissante cette année, pas moins. Et à mesure que nous poussons plus de nos achats en ligne, la puissance du géant de la technologie ne fera que croître.