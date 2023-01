L’année du jazz pour compter avec la tradition

Mais est-ce tranquillement radical de ré-embrasser le recueil de chansons? Quelle quantité d’histoire un musicien doit-il s’imprégner pour être proprement hérétique ? En 2022, de telles questions ont été abordées, implicitement et explicitement, par des chanteuses comme Samara Joy et Cécile McLorin Salvant et des instrumentistes comme Immanuel Wilkins et Jaimie Branch.

Dans le Popcast de cette semaine, une conversation sur les rites de passage du jazz, les façons dont la liberté s’exprime même au milieu des conventions, et les artistes qui s’agitent contre l’histoire.