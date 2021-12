L’année des tendances Internet des ordures

Dans cinquante ans, lorsque mes petits-enfants cyborgs IA et moi nous rassemblerons autour du sapin de Noël un jour à 80 degrés à New York, j’espère que je trouverai un peu de réconfort en sachant qu’au moins je peux dire que j’étais là pour le chant des marins renaissance du 9 au 23 janvier 2021.

Quoi? Vous ne vous souvenez pas de la période d’environ quatre jours où vous avez eu l’impression que tout Internet a chanté une ballade de voile liée à la Nouvelle-Zélande de la fin du XIXe siècle intitulée « The Wellerman » à l’unisson parfait ? Vous avez oublié à quel point tout cela était censé être un signe que nous, en tant qu’espèce, aspirions à nous rassembler parce que nous ne pouvions pas le faire en personne? Tu me dis que tu ne récites pas les paroles dans ta tête pendant que tu t’endors la nuit, comme si toi aussi tu braves les eaux traîtresses du Pacifique Sud ?

Hmm. C’est là que vous et moi différons, parce que je pense tout le temps aux chants de marins. J’entends « The Wellerman » résonner dans ma tête chaque fois que je suis confronté à quelque chose de particulièrement nouveau sur Internet, quelque chose qui est censé être pour beaucoup de gens, tout à coup, en totale harmonie.

J’ai pensé aux chants de marins quand Elon Musk a crié le nom d’une crypto-monnaie ironique sur Saturday Night Live et a fini par le tanker. J’ai pensé à eux quand TikTok semblait dépassé par les filles de la sororité de l’Alabama exhibant leurs tenues, et j’ai pensé à eux quand tant de gens ont essayé de reproduire une recette de pâtes feta qui est devenue virale sur TikTok que dans certaines parties du pays, il était difficile d’acheter feta du tout. Chaque fois que j’entends le terme « cheugy », un mot inventé signifiant basique ou dépassé, j’entends un son qui ressemble un peu à des chants de marins mais plus étrange et déformé, l’écho de quelque chose qui était censé avoir disparu en quelques jours mais s’est plutôt propagé comme un virus.

Les chants de marins sont le cadre avec lequel je vois un grand nombre de choses qui se sont produites en 2021, car beaucoup d’entre elles étaient des modes totalement insignifiantes : des échos sur le radar ne durant qu’un instant mais juste assez longtemps pour obscurcir une image plus grande et plus importante. Il est fascinant de retracer les origines de ces pépins du néant : des tweets sans importance qui se sont transformés en TikToks sans importance qui se sont transformés en articles de presse sans importance qui, d’une manière ou d’une autre, semblaient soudain plus importants qu’autre chose ce jour-là.

En 2021, la course pour identifier la prochaine mode est devenue un sport de sang : l’observation des tendances et, dans une moindre mesure, la dénomination des tendances, sont devenues des passe-temps si populaires sur les réseaux sociaux que même les prévisionnistes professionnels commencent à s’en lasser. « Le printemps dernier, il y avait une tendance qui faisait que les gens parlaient des tendances qu’ils détestent », se souvient Mandy Lee, analyste des tendances et TikToker de la mode populaire sous le nom d’utilisateur @oldloserinbrooklyn, « et je me disais: » Comment est-ce le contenu qui va viral?’ Ironiquement, c’est une tendance sur une tendance, donc cela devient une tendance.

En octobre, Lee a réalisé une vidéo prédisant que l’esthétique « indie sleaze », largement considérée comme l’ambiance American Apparel-slash-Cobrasnake hipster début Lady Gaga populaire du milieu des années 2000 au début des années 2010, pourrait se diriger vers une résurgence maintenant que l’esthétique Y2K McBling s’est généralisée. La vidéo est devenue virale et en quelques jours, les publications médiatiques de Dazed au Daily Mail ont commencé à écrire des articles sur les tendances citant sa vidéo. Mais ce n’étaient pas vraiment des histoires sur ce qui se passe actuellement – c’étaient des histoires sur ce qui pouvait bientôt une tendance de la mode.

Ce système de battage médiatique cyclique et de couverture démesurée a tourné depuis aussi longtemps que les médias d’information existent. Les journalistes se sont toujours efforcés d’être les premiers à découvrir une histoire, et depuis que les médias sociaux nous ont tous permis de devenir nos propres empires médiatiques, la concurrence pour désigner et nommer ce qui vient ensuite n’a fait que s’intensifier. La différence, semble-t-il, est que nous avons maintenant tellement peur de couvrir les tendances trop tard que nous avons décidé d’écrire sur des tendances qui ne se sont même pas encore produites. Il ne suffisait pas de souligner que l’esthétique de l’an 2000 est revenue dans la beauté et la mode ; au lieu de cela, nous nous concentrons sur le prochain cycle de nostalgie.

Je dis « nous », bien sûr, car mon travail de journaliste qui couvre la culture Internet est intrinsèquement lié à la description et à l’explication de ces cycles, et j’ai un intérêt personnel et à un certain niveau financier à les perpétuer afin qu’il y ait toujours un les lecteurs de nouvelles histoires pourraient trouver passionnantes, peu importe si cela aura un impact sur leur vie. Mais rendre compte de ces tendances depuis des années n’a fait que montrer à quel point la majeure partie est inintéressante, à quel point le manque de sens réel autour de chaque fil individuel est un sujet plus intéressant à explorer que la tendance elle-même. Pourtant, ils sont importants parce que suffisamment de gens le croient : les acheteurs craignent que leur dernier achat ne soit une vieille nouvelle (ou pire, un mème) d’ici la semaine prochaine. Les investisseurs sont terrifiés à l’idée d’acheter trop tard et de vendre trop tôt, de jeter des milliers sur un NFT qui peut ou ne valoir rien, ou de rater le prochain GameStop.

Ma théorie est que notre obsession collective actuelle pour les tendances est une réponse à l’imprévisibilité massive de la technologie, de la finance et de la santé au cours des deux dernières années, et au fait que le monde est si différent de ce à quoi il ressemblait auparavant. Je ne pense pas que ce soit juste la pandémie; Je pense que le fait qu’une société Internet fondée en Chine a pris le contrôle des smartphones américains si rapidement et a tellement terrifié les investisseurs en capital-risque qui se sentaient trop à l’aise avec l’idée que les génies de la Silicon Valley contrôleraient Internet pour toujours.

Cela, au moins, expliquerait la couverture précoce frénétique et presque uniformément positive d’applications comme Clubhouse, dont la prémisse centrale des médias sociaux en direct uniquement audio était trop facilement reproductible par des entreprises mieux établies, ou Dispo, une application qui posait la question, « Et si nous prenions la pire partie des appareils photo jetables – en attendant – et la mettions sur votre téléphone ? » La teneur de ces conversations ressemblait à une pensée magique, comme si seulement une autre ancienne entreprise technologique californienne, peu importe à quel point TikTok était inutile, déplacé, les choses pourraient enfin revenir à la normale.

Mais ce n’est pas encore arrivé. C’est TikTok, ironiquement, qui est devenu l’outil qui a accéléré la vitesse déjà rapide des cycles de tendances culturelles. C’est endémique à l’éthique de base de l’application : montrer aux utilisateurs presque exclusivement des vidéos que d’autres personnes ont déjà aimées en premier, de sorte qu’une seule vidéo ou un seul style de vidéo crée un effet boule de neige, encourageant ainsi les autres à le remixer et à surfer sur la vague virale. Le grand nombre d’objets aléatoires, de sous-cultures et de points de discussion que TikTok a rendus «viraux» est trop énorme pour être compris, mais la valeur de chacun est négligeable.

Cela ne veut pas dire que les tendances ésotériques des médias sociaux n’ont aucun effet dans le monde réel. Nathan Evans, le chanteur folk écossais qui a enregistré la première vidéo virale « Wellerman » en décembre dernier, vient de sortir une chanson de Noël et un livre sur les chants de marins, donc je suppose qu’il est un peu plus riche que l’année dernière. Une poignée de filles de la sororité de l’Alabama ont maintenant quelques centaines de milliers d’adeptes sur TikTok, assez pour marquer des codes de réduction pour les boutiques locales et probablement la notoriété du campus. La femme qui a inventé « cheugy » a essayé de le vendre comme NFT (il est toujours en vente). Et ce ne sont que des exemples de personnes qui ont explosé pour bon les raisons.

La tornade de viralité peut tout aussi facilement déchirer votre vie et tout bouleverser. Considérez Couch Guy, le collégien accusé d’avoir trompé sa petite amie par ce qui ressemblait à tout Internet parce qu’il ne semblait pas assez excité pour la voir quand elle l’a surpris. Il a raconté plus tard à quel point le fait d’être disséqué par des détectives numériques indépendants ressemblait à une cible de tabloïd : trop clair », a-t-il écrit dans un essai à Slate.

La viralité traite les humains comme de la fast fashion : des produits générés algorithmiquement à pousser sur tous nos écrans en même temps, sur lesquels nous dépensons ensuite d’énormes sommes d’argent et d’attention avant de finir dans la décharge au sens propre et/ou figuré. Ce n’est pas seulement TikTok ; comme Shira Ovide le souligne dans le New York Times, « Netflix, YouTube, Spotify, Facebook et de nombreux autres sites populaires fonctionnent sur des boucles de rétroaction similaires qui poussent davantage sur tout ce qui est remarqué », c’est ainsi que vous obtenez des phénomènes comme les ventes de jeux d’échecs en hausse de 125 % après la sortie de Le Gambit de la Reine avant que l’intérêt ne retombe presque immédiatement à des niveaux normaux. Nous vivons déjà dans un monde où les tendances sont déterminées par des algorithmes, et nous vivrons bientôt dans un monde où même le contenu est créé — littéralement — par eux.

La vitesse à laquelle les tendances opèrent rend également beaucoup plus difficile pour les gens de déterminer ce qui, le cas échéant, a une valeur réelle. Il n’y a aucune bonne raison pour qu’on ait l’impression que tout le monde dans le pays parle tout le temps de la même chose – l’espace où des nouvelles locales rigoureuses contenant des informations pertinentes pour une communauté autrefois vécue sont maintenant occupés par des paniques morales de guerre culturelle à l’échelle nationale qui répandent la de la même manière qu’un TikTok viral le fait.

La « théorie critique de la race » est-elle une menace réelle pour l’éducation des enfants ou s’agit-il d’un virus de pensée profondément trompeur inventé par des extrémistes de droite ? Le « Web3 » est-il l’avenir ou s’agit-il d’un système pyramidal conçu pour remplir les poches des personnes qui pourraient en tirer de l’argent ? Idem avec le « métaverse » ? Pourquoi tout le monde est-il en colère tout le temps ? Ceux qui contrôlent la conversation – les médias d’information, les plateformes technologiques, la classe des milliardaires – ont intérêt à nous garder confus, car cela signifie que plus de gens prêtent attention et recherchent des réponses qu’ils peuvent acheter. Pendant ce temps, décider ce qu’il faut croire ressemble de plus en plus à jouer avec de l’argent et du temps que nous n’avons pas.

Quoi qu’il en soit, ma résolution pour 2022 est la suivante : chaque fois que je lis, regarde ou entend parler de quelque chose de nouveau, quelque chose qui semble excitant, quelque chose dont apparemment tout le monde parle, quelque chose que je ne comprends pas vraiment mais il semble que je devrais probablement trouver dehors, je vais essayer d’écouter attentivement. L’entendez-vous? Les voix d’hommes graves et rocailleuses vibrant à l’unisson, chantant dans les vents salés, les vagues claquant contre une coque en bois ? Si vous le faites, arrêtez-vous et respirez et admirez la vue. C’est un grand océan là-bas.

