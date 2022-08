L’année des miracles : Ella Risbridger cuisine jusqu’au bout du monde

Les nouveaux mémoires culinaires de la journaliste britannique Ella Risbridger L’année des miracles n’était pas, nous informe-t-elle dans sa première phrase, « destiné à être » un livre sur le deuil. C’était censé être un petit livre joyeux sur l’organisation de dîners, une suite heureuse au succès de Risbridger en 2019 Poulet de minuit, sur la façon dont elle cuisinait pour faire face à sa dépression. “Mais que pouvez-vous faire?” Risbridger continue. Le chagrin « pénètre dans tout ».

Une partie du charme de Poulet de minuit était la façon dont Risbridger a évoqué sa belle vie sur la page: une vie d’amour excentrique, confortable et livresque avec son partenaire le Tall Man (de son vrai nom John Underwood) dans leur Tiny Flat. Elle n’a été entachée que par la tragédie dissimulée sur la dernière page des remerciements : Entre Risbridger remettant son manuscrit et Poulet de minuit à sa sortie, Underwood était décédée d’une forme rare de lymphome à l’âge de 29 ans. (Risbridger donne à Underwood, ainsi qu’au reste de ses amis, un pseudonyme dans L’année des miracles. Ici, il devient Jim.)

L’année des miracles est le récit de Risbridger sur la façon dont elle s’est frayé un chemin à travers le chagrin qui a suivi. Et parce que cela se déroule, de manière inquiétante, en 2020, elle pleure non seulement la perte de son partenaire, mais aussi la perte de tout un mode de vie pré-pandémique.

“C’est censé être l’année où le monde, mon monde, recommencera ;” Risbridger écrit alors qu’elle entend pour la première fois la nouvelle de la pandémie. “Ce n’est pas l’année où le monde est censé se terminer, car mon monde est déjà terminé.”

Le monde ne se termine pas tout à fait et Risbridger continue de cuisiner à travers lui. Elle cuisine des restes de tarte pour sa nouvelle colocataire, parce qu’elle l’aime; Crisis Cardamom Coffee Banana Bread, parce que tout le monde faisait du pain aux bananes au début du confinement ; Les œufs turcs, parce que Jim les aurait détestés et qu’il n’est plus là pour s’y opposer.

C’est cette dernière question, que faire maintenant que Jim n’est plus là pour faire connaître ses objections, qui conduit Risbridger à certains de ses passages les plus touchants. Elle a passé des années de sa vie en tant que gardienne de Jim, le guidant à travers la chimiothérapie et toutes les horreurs qui l’accompagnent, rendue “subordonnée, essentiellement, d’une manière qu’aucune autre relation adulte n’exige”. Maintenant que Jim n’est plus là, elle a de l’espace pour réfléchir à ses propres préférences et pour faire face à la culpabilité et à l’horreur entourant cet espace.

Avec sa colocataire, elle invente « le Doigt de l’estime de soi : tu lèves un doigt, pour indiquer un désir qui n’a de référence ni de recours à personne d’autre, et tu dis ‘estime de soi !’ ». Jim aimait et elle détestait, et elle se livrait à des repas avec très peu de viande, comme les œufs turcs au yaourt à l’ail.

Vous pouvez cuisiner avec succès à partir de ces recettes, plus ou moins. Le bol de riz aux saveurs vietnamiennes que Risbridger a surnommé Coconut Pow est brillant, vif et sucré, bien que ses nombreuses parties le rendent difficile à assembler à moins que, comme Risbridger, vous n’ayez déjà l’habitude de conserver des radis marinés rapidement et de la mangue salée dans votre frigo. Lorsque j’ai suivi sa recette de petits pains à la cardamome, j’ai découvert qu’elle avait omis quelques détails sur la façon de les construire, de sorte que je ne pouvais pas les sceller correctement et que la garniture au beurre épicé s’échappait des petits pains pendant la cuisson. Ils étaient encore absurdement délicieux.

Mais les recettes ici sont plus révélatrices de la personnalité de Risbridger qu’autre chose. Ils sont organisés chronologiquement, avec 12 chapitres, un pour chaque mois de l’année, et ils sont optimisés spécifiquement pour la façon dont elle gère sa cuisine personnelle. En tant que telle, elle spécifie toujours la couleur exacte et la nature squameuse du type de sel de mer que vous devez utiliser, mais lorsqu’une recette demande du sel de table ordinaire, elle vous dit de réduire votre sel de mer feuilleté en poussière, car elle ne se souvient jamais de gardez du sel de table ordinaire en stock.

Ce que vous lisez vraiment ici, c’est la prose vive et évocatrice de Risbridger, qui n’est jamais plus convaincante que lorsqu’elle décrit la pure joie de sa nourriture. Les aubergines rôties sont « cloquées et noircies et moelleuses et délicieuses » ; le dukkah frais est “une belle orange du coucher du soleil” qui fait de chaque salade “une émeute” ; les œufs marinés au soja sont “collants” avec des “jaunes dorés et liquides”. Périodiquement, elle parsème ses instructions de répétitions autoritaires (“Je connais ta vie, et tu n’as pas besoin de plus de farine”) et d’aveux éhontés (“J’ai un faible pour ajouter des restes de crème sure et de trempette à la ciboulette, mais je comprends que c’est horrible”).

Rebondissant contre la prose de Risbridger se trouvent les illustrations fantaisistes à l’aquarelle d’Elisa Cunningham, qui vont de tableaux de deux pages du chat du voisin dans le jardin d’évacuation de Risbridger à un demi-citron roulant autour de la marge inférieure d’une recette de purée de panais. Ce sont des croquis gentiment désordonnés, correspondant à l’énergie gentiment désordonnée du livre de recettes de ce cuisinier à la maison.

Et c’est finalement ce que tu lis L’année des miracles pour : la douceur et le désordre. Des petits pains à la cardamome qui s’effondrent au four mais qui sont toujours beurrés et riches en sucre et en épices. Le récit d’une vie pleine de chagrin qui n’était pas censé être là, et d’un monde qui se termine encore et encore et qui parvient à garder sa beauté et son charme malgré tout.

C’est ce qui rend ce livre de cuisine-mémoires exubérant, imparable et triomphalement du côté de l’amour et de la vie face à la mort, à la perte et au chagrin.

L’année des miracles est désormais disponible en librairie. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.