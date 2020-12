Les tribunaux sont bloqués dans tout le pays. Juges fédéraux du Nebraska, du Nevada, du Colorado et plusieurs autres juridictions a récemment suspendu les procès devant jury en réponse à l’augmentation des cas de virus. Un tribunal de McKinney, au Texas, dans la banlieue de Dallas, a tenu la premier procès pénal virtuel le mois dernier.

Mais ces efforts n’ont pas empêché le virus de perturber presque toutes les étapes du processus. Les tribunaux d’État et fédéraux de la ville n’ont pu mener à terme que neuf procès criminels devant un jury depuis que la pandémie a frappé en mars, ont déclaré des responsables. L’année dernière, il y a eu environ 800 procès criminels dans la ville.

Depuis octobre, les fonctionnaires des tribunaux étatiques et fédéraux ont pris des mesures extraordinaires pour relancer les procès criminels à New York. Ils ont construit des boîtes en plexiglas avec des filtres à air spéciaux dans la cour. Ils ont demandé à des témoins de témoigner avec des écrans faciaux et ont réparti les jurés dans les salles d’audience.

Dans les tribunaux de New York, le défi de prévenir la propagation du virus est amplifié par la densité de la population. En temps normal, les greffiers, les officiers de justice et les avocats se faufilent dans les tribunes de la salle d’audience et tapissent les couloirs bondés, en attendant que les affaires soient traitées.

Pendant des mois, les problèmes logistiques ont menacé la capacité de centaines d’accusés de garantir leur droit constitutionnel à un procès rapide. Désormais, alors qu’une deuxième vague de virus menace la région de New York, les retards ne font que s’aggraver – et les responsables prévoient que l’arriéré de cas non résolus continuera de croître.

Certains procureurs, invoquant des problèmes de sécurité, ont poussé à retarder les procès parce que leurs témoins vivent hors de l’État ou travaillent dans des hôpitaux avec des patients Covid-19. Dans d’autres cas, les procureurs ont déclaré que les craintes d’attraper le virus lors des procès avaient été exagérées. Les avocats de la défense ont déclaré à un tribunal de Brooklyn qu’ils n’étaient pas disposés à passer des semaines dans une salle d’audience exiguë.

«Est-il juste que des gens croupissent en détention provisoire et sont présumés innocents sans perspective de procès à l’avenir pour eux?» a déclaré le juge administratif en chef de New York, Lawrence K. Marks. «Un système de justice pénale ne peut, dans aucun sens du terme, fonctionner pleinement s’il ne mène pas de procès devant jury.»