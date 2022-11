L’année dernière, les États-Unis ont dépensé à eux seuls un demi-billion de dollars pour financer leur montagne de dettes

New York

La guerre de la Réserve fédérale contre l’inflation n’est pas seulement douloureuse pour les acheteurs de maisons et les personnes endettées par carte de crédit. L’Oncle Sam est également pressé par des coûts d’emprunt plus élevés.

Le coût de financement de la montagne croissante de dettes américaines augmente rapidement alors que la Fed s’efforce d’éteindre le feu de l’inflation en augmentant les taux d’intérêt et en réduisant son bilan de près de 9 000 milliards de dollars.

Au cours de l’exercice 2022 seulement, le gouvernement fédéral a versé 475 milliards de dollars en paiements d’intérêts nets, contre 352 milliards de dollars l’année précédente, selon le département du Trésor américain. Pour le contexte, c’est plus que ce que le gouvernement a dépensé pour les prestations et le transport des anciens combattants – combinés. Et c’est presque autant que les 677 milliards de dollars dépensés pour l’éducation.

D’ici 2025 ou 2026, les États-Unis pourraient franchir une étape sombre : les paiements d’intérêts fédéraux pourraient dépasser l’ensemble du budget de la défense du pays, selon Moody’s Analytics. Pour le contexte, les dépenses de défense se sont élevées à 767 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022.

Bien qu’il y ait peu de raisons de douter de la capacité de Washington à effectuer des paiements d’intérêts, le coût croissant du financement de la dette américaine de 31 000 milliards de dollars laisse moins de place au Congrès pour dépenser sur d’autres priorités, y compris tout, des infrastructures et de la crise climatique à l’armée.

“Peu importe qui remporte les mi-mandats ou en 2024, il y a des décisions vraiment difficiles à prendre. Cela va vraiment les menotter », a déclaré Dan White, économiste chez Moody’s Analytics.

Pendant de nombreuses années, Washington a pu emprunter presque gratuitement. La Fed a maintenu les taux d’intérêt très bas pour stimuler la croissance (et encourager l’inflation) et les investisseurs du monde entier ont réclamé d’acheter de la dette américaine. Cette situation a rendu facile et abordable pour le Congrès et les administrations Trump et Biden d’emprunter agressivement.

Mais la situation a changé à partir du printemps 2021 lorsque l’inflation a commencé à monter en flèche aux États-Unis et dans de nombreuses autres grandes économies. La Fed a finalement été forcée de passer du mode de relance d’urgence au mode de lutte contre l’inflation, un changement que même les responsables de la Fed admettent avoir eu lieu trop tard, avec le recul.

L’inflation s’avérant très tenace, la Fed a déjà relevé ses taux d’intérêt de trois points de pourcentage jusqu’à présent cette année. Une autre hausse des taux d’intérêt de taille géante est largement attendue mercredi lorsque la Fed conclura sa dernière réunion politique, et une autre hausse d’un demi-point de pourcentage en décembre. Cela porterait les taux à 4,5 %, contre près de zéro au début de cette année.

Tout cela rendra d’autant plus coûteux le financement de la dette américaine à l’avenir.

« Les taux bas, conséquence d’une faible inflation, sont un catalyseur. Mais une inflation élevée est la kryptonite d’une politique d’argent facile et de dépenses excessives », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Financial Group.

Boockvar note qu’au cours du troisième trimestre, les paiements d’intérêts bruts fédéraux ont atteint 737 milliards de dollars sur une base annualisée, selon le rapport sur le PIB de la semaine dernière. Cela représente une augmentation par rapport aux 516 milliards de dollars d’il y a deux ans et rivalise avec les près de 800 milliards de dollars qui devraient être dépensés pour la défense au cours de l’exercice 2023.

Mais White of Moody’s note que les paiements d’intérêts bruts incluent les intérêts que le gouvernement se paie à lui-même et que les intérêts nets sont la catégorie la plus pertinente à surveiller ici.

Le Bureau du budget du Congrès a récemment estimé au cours de l’été que les paiements d’intérêts nets dépasseront les dépenses de défense en 2029.

“Cela a rendu tout le monde un peu nerveux”, a déclaré White.

L’inflation persistante et la hausse rapide des taux ont forcé les prévisionnistes à continuer de majorer leurs prévisions du coût de financement de la dette américaine. Le CBO a déclaré qu’entre juillet 2021 et mai 2022, il avait augmenté sa projection des dépenses en taux d’intérêt jusqu’en 2031 de 2,5 billions de dollars.

Au-delà de l’augmentation des taux d’intérêt, la Fed réduit de manière agressive la taille de son bilan massif, qui a gonflé à près de 9 000 milliards de dollars alors que la banque centrale rachetait des bons du Trésor et d’autres actifs. Maintenant, la Fed permet au bilan de se réduire de dizaines de milliards de bons du Trésor chaque mois.

“Vous perdez un acheteur”, a déclaré Boockvar.

White a déclaré que les billions de dollars de dette ajoutés sous les administrations Trump et Biden ont considérablement aggravé la situation budgétaire.

“Cela nous a fait avancer rapidement presque une génération entière”, a déclaré l’économiste de Moody’s.

Dans le meilleur des cas, les États-Unis sortent du gâchis de la dette, l’économie se développant plus rapidement que les paiements d’intérêts.

Mais White craint que ce ne soit pas le cas, en particulier avec une récession potentielle au coin de la rue en raison de la guerre de la Fed contre l’inflation.

Une récession exacerberait probablement les problèmes budgétaires en diminuant le montant des recettes fiscales que le gouvernement perçoit auprès des entreprises et des particuliers tout en augmentant simultanément les dépenses publiques consacrées au chômage, aux coupons alimentaires et à d’autres programmes de protection sociale.

“Une récession pourrait aggraver les choses”, a déclaré White.

La tourmente du marché au Royaume-Uni – et l’effondrement soudain du gouvernement Truss – pourraient s’avérer être un récit édifiant. Les rendements obligataires ont grimpé en flèche au Royaume-Uni après que l’ancienne première ministre Liz Truss a dévoilé une proposition de budget qui a déconcerté les investisseurs.

« Le marché obligataire britannique a connu une crise. Avec la hausse des taux d’intérêt, la bulle des obligations souveraines se dénoue », a déclaré Boockvar.

Bien sûr, les États-Unis sont toujours la plus grande économie du monde et restent une destination de choix pour les investissements étrangers. Et le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale.

Tous ces facteurs devraient contribuer à alléger le fardeau d’un endettement élevé.

“Nous serons toujours en mesure de payer notre dette car nous avons une presse à imprimer”, a déclaré Boockvar. “La question est de savoir quel sera le taux d’intérêt sur cette dette.”

La réponse à cette question a des ramifications mondiales car les obligations américaines sont largement considérées comme les actifs les plus sûrs de la planète. Ils aident à fixer le coût du capital sur tout, des actions et des hypothèques à la dette des marchés émergents.

“Pendant des décennies, les déficits budgétaires n’avaient pas d’importance et la dette américaine n’avait pas d’importance”, a déclaré Boockvar. “Peut-être que tout d’un coup, ils le feront.”