Le PDG de la société dont l’engin submersible a disparu avec cinq personnes à bord lors d’une plongée touristique pour explorer l’épave du Titanic a révélé dans une interview en podcast à la fin de l’année dernière qu’il craignait que des objets empêchent le navire de revenir à la surface.

Stockton Rush d’OceanGate a abordé la question lors d’un épisode de novembre de « Unsung Science » intitulé « Back to Titanic Part 1 », qui présentait une discussion sur le sous-marin Titan maintenant disparu de sa société.

« Alors, une fois que nous serons là-bas, quelles sont les choses dont il faut s’inquiéter? » l’animateur David Pogue, correspondant de « CBS Sunday Morning », a demandé à Rush.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface. Les surplombs, les filets de pêche, les risques d’enchevêtrement », a déclaré Rush. « Et, c’est juste une technique, une technique de pilotage. C’est assez clair – si c’est un surplomb, ne passez pas en dessous. S’il y a un filet, ne vous en approchez pas. Donc, vous pouvez les éviter si vous êtes juste lent et régulier. »

Interrogé sur la sécurité en général, Rush a répondu: « Je ne pense pas que ce soit très dangereux. »

« Si vous regardez l’activité submersible au cours des trois dernières décennies, il n’y a même pas eu de blessure majeure, et encore moins de décès. Ce qui nous inquiète, ce n’est pas une fois que vous êtes sous l’eau. Ce qui m’inquiète, c’est quand je vous emmène là-bas. , quand vous êtes sur le navire dans des états glacés avec de grandes portes qui peuvent vous écraser les mains et des gens qui n’ont peut-être pas le meilleur équilibre qui tombent, se cognent la tête, a déclaré Rush. « C’est, pour moi, la partie dangereuse. Mais, la partie effrayante pour la plupart des gens descend à 6 000 PSI [pounds per square inch]. »

Rush a également déclaré lors de l’interview : « Vous savez, à un moment donné, la sécurité est un pur gâchis. Je veux dire, si vous voulez juste être en sécurité, ne sortez pas du lit. »

« Ne montez pas dans votre voiture. Ne faites rien », a-t-il ajouté. « À un moment donné, vous allez prendre des risques, et c’est vraiment une question de risque/récompense. Je pense que je peux le faire de manière tout aussi sûre en enfreignant les règles. »

Le podcast mentionnait les diverses caractéristiques de sécurité à bord du Titan, telles que de nombreux poids pouvant être détachés pour l’aider à gagner en flottabilité et à revenir à la surface, et des réservoirs d’oxygène de plongée dans son stockage sous le plancher.

La société a perdu le contact avec Titan dimanche et brûle une alimentation en oxygène de 96 heures. Mardi, le sous-marin était toujours porté disparu.