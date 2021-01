L’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe, 0,4 ° C de plus que le record précédent en 2019

L’Europe a connu son année la plus chaude de son histoire en 2020, 0,4 ° C de plus que le record précédent en 2019, selon le service de surveillance du climat de l’UE.

Les dernières données publiées par Copernicus ont également montré que, dans le monde entier, 2020 était à égalité avec l’année la plus chaude jamais enregistrée – 2016 – marquant la fin de la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

L’agence a également signalé que les concentrations de CO2 dans l’atmosphère ont continué d’augmenter dans le monde.

En Europe, les données saisonnières pour l’hiver 2019/20 et l’automne 2020 ont montré qu’elles étaient également les plus chaudes jamais enregistrées.

L’hiver (décembre 2019 à février 2020) a dépassé le précédent plus chaud de 2016 de près de 1,4 ° C, tandis que l’automne (septembre à novembre 2020) a dépassé l’ancien record établi en 2006 de 0,4 ° C.

La glace de mer arctique atteint un niveau record

Certaines parties de l’Arctique et du nord de la Sibérie ont connu certaines des plus grandes divergences par rapport à la température annuelle moyenne de ces zones en 2020, une grande région enregistrant des différences de 3 ° C et même à certains endroits de 6 ° C.

La saison des feux de forêt a été exceptionnellement active dans cette région, avec des incendies détectés pour la première fois en mai et se poursuivant tout au long de l’été et jusqu’en automne.

En conséquence, les incendies ont libéré un record de 244 mégatonnes de dioxyde de carbone en 2020, plus d’un tiers de plus que le record de 2019.

Au cours de la seconde moitié de l’année, la glace de mer de l’Arctique était nettement inférieure à la moyenne pour la période de l’année, juillet et octobre ayant enregistré la plus faible étendue de glace de mer (la zone océanique où il y a au moins un peu de glace de mer).

2020 enregistre toujours des températures record malgré le refroidissement de La Niña

En général, l’hémisphère nord a connu des températures supérieures à la moyenne pour l’année, à l’exception d’une région située au centre de l’Atlantique Nord.

Mais certaines parties de l’hémisphère sud ont connu des températures inférieures à la moyenne, notamment dans l’est du Pacifique équatorial, ce qui était associé aux conditions de La Niña, un événement de refroidissement, qui s’est développé au cours de la seconde moitié de l’année.

Un événement El Niño inhabituellement intense, l’homologue plus chaud de La Niña, s’est produit en 2016, et Copernic dit qu’il est révélateur que 2020 correspond au record de température mondiale de 2016 malgré cela.