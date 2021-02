L’année décisive de Kingsley Ben-Adir n’a pas été facile

Au cours de l’année écoulée, toutes les pièces ont finalement commencé à s’assembler pour Kingsley Ben-Adir.

Le premier d’entre eux était la performance révolutionnaire de l’acteur britannique en tant que Malcolm X dans Regina King’s.Une nuit à Miami», Dans lequel il mine avec émotion le côté humain et vulnérable d’une icône. Mais il y avait aussi des rôles aussi variés que Barack Obama dans «The Comey Rule» et l’intérêt amoureux de Zoë Kravitz pour «High Fidelity». Et puis, le signe le plus clair de «réussir»: Ben-Adir est même apparu comme un personnage joué par l’hôte invité Regé-Jean Page sur le dernier « Saturday Night Live ».

Mais cet afflux soudain d’attention, de succès et de récompenses est un développement enivrant pour Ben-Adir, qui avait commencé à tout remettre en question sur son approche du jeu d’acteur il y a seulement trois ans. «J’avais l’impression de ne faire que l’inventer au fur et à mesure, parfois en frappant et parfois en disparaissant», a déclaré l’acteur de 35 ans sur un chat vidéo depuis son domicile à Londres. «Et je suis vraiment arrivé à un point où je ne dirai pas de quelle émission il s’agissait, mais j’ai vu quelque chose que j’avais fait à la télévision et je me sentais tellement déprimé par le travail. Je me suis dit: ‘C’est ça? Tout le travail qui a été fait, et c’est ce que c’était? »

Élevé avec un régime régulier d’épisodes de «Inside the Actors Studio» – «J’ai vu chacune de ces deux ou trois fois», a-t-il dit -, Ben-Adir, né à Londres, s’attendait à ce que sa passion pour le théâtre soit alimentée au Guildhall. École de musique et d’art dramatique, dont il est diplômé en 2011. Au lieu de cela, Ben-Adir a reçu une formation technique rigoureuse destinée principalement à le préparer aux grandes scènes britanniques. «La formation que j’ai eue et la formation dont je rêvais, c’étaient deux choses complètement différentes», a-t-il déclaré.