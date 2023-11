L’année de vie dangereuse de Joe Biden

Certains des présidents américains les plus accomplis n’ont exercé qu’un seul mandat. Parmi eux, se distinguent George HW Bush, John Adams, Jimmy Carter et John Kennedy. La différence avec Joe Biden, dont les récents sondages montrent qu’il a au mieux des chances égales d’être réélu l’année prochaine, c’est qu’il était suivi par des personnalités qui croyaient au système. Bush père a été battu par Bill Clinton ; Thomas Jefferson a expulsé Adams ; Ronald Reagan a battu Carter ; et JFK, assassiné après à peine 1 000 jours au pouvoir, a été suivi par son vice-président, Lyndon Johnson. Après Biden, en revanche, pourrait venir Donald Trump, que beaucoup considèrent comme un le déluge. Une victoire de Trump ferait ainsi de Biden le président à mandat unique le plus important de l’histoire – mais pas comme il le souhaiterait.

Pour cette raison, la température politique américaine au cours des 12 prochains mois risque de briser même ses récents sommets. Lors d’élections normales, le perdant peut être réconforté par le fait qu’il vivra pour se battre un autre jour. Cependant, avec un affrontement Trump-Biden en 2024, une telle assurance n’est pas possible. Un groupe de conservateurs de Trump, connu sous le nom de Projet 2025, a élaboré des plans pour poursuivre en justice d’anciens acolytes de Trump qu’il considère désormais comme des traîtres. Il s’agit notamment de John Kelly, son deuxième chef de cabinet à la Maison Blanche, de Mark Milley, ancien président des chefs d’état-major conjoints, de Bill Barr, son procureur général, et de Ty Cobb, son avocat à la Maison Blanche.

Dans la plupart de ces cas, leur péché a été d’avoir refusé de participer à la tentative de Trump d’annuler les élections de 2020. Le projet 2025 prévoit également que Trump puisse invoquer la loi sur l’insurrection dès son premier jour de mandat, ce qui lui permettrait d’envoyer des troupes dans les rues. Il « s’en prendrait également » à Biden et à sa famille. Ce qui signifie que Biden, qui aura 81 ans plus tard ce mois-ci, défendra bien plus que son héritage ; le système américain lui-même sera sur le bulletin de vote. Il ne faut donc pas s’étonner que les démocrates soient enclins à ce que les optimistes appellent « l’énurésie » : des accès de panique existentielle à propos des taux d’approbation de Biden, suivis d’un soulagement frénétique face à toute preuve contraire. Les hauts et les bas étaient évidents cette semaine.

Dimanche, le désespoir s’est installé après qu’un sondage New York Times/Sienne a montré que Trump devançait Biden de plusieurs points dans le Michigan, la Pennsylvanie, l’Arizona, le Nevada et la Géorgie, cinq des principaux États charnières. Cette ambiance a basculé vers l’euphorie mardi soir lorsque les démocrates ont presque remporté les élections américaines en Virginie et au Kentucky et ont remporté confortablement un référendum consacrant le droit à l’avortement dans l’Ohio. Cela fait suite aux élections au Congrès de 2022, lorsque les démocrates de Biden ont résisté aux reproches habituels de mi-mandat pour contenir la « vague rouge » largement attendue. Biden, soulagé, a déclaré mercredi : « Les électeurs votent. Ce n’est pas le cas des sondages.

Malheureusement pour Biden, les victoires de mardi sont moins rassurantes qu’il n’y paraît. Contrairement aux idées reçues, la soirée a été plutôt bonne pour les sondeurs. La plupart avaient prédit ces résultats. En particulier, ils font preuve d’une grande motivation électorale pour défendre le droit des femmes à choisir, même dans les États rouges comme l’Ohio. Les sondages étaient également corrects à mi-mandat en 2022, comme ils l’étaient en 2020 lorsque Biden a battu Trump. L’idée selon laquelle les sondeurs continuent de se tromper est en soi fausse. Ce qui signifie que Biden devrait prendre au sérieux les récents sondages de 2024. Il pourrait également devoir faire face à une candidature tierce qui pourrait diviser le vote de manière imprévisible. Ce que les événements de la semaine dernière impliquent, c’est que les électeurs penchent davantage en faveur des démocrates – en particulier sur les questions sociales, comme l’avortement – ​​mais s’inquiètent particulièrement de l’âge de Biden.

Biden ne peut rien y faire. Mais il peut tirer de l’espoir d’un point de vue historique. Tout d’abord, l’histoire montre que les sondages dans un an ne valent presque rien. En 2011, ils prévoyaient qu’Obama perdrait facilement face à un républicain. Il a battu Mitt Romney un an plus tard. À la fin de 1979, Carter devait également battre Reagan. Il a beaucoup perdu. Si une semaine c’est long en politique, une année c’est l’éternité. L’année prochaine risque d’être particulièrement mouvementée. À partir de mars, Trump devrait faire face à deux procès pénaux : l’un à Washington pour son rôle dans la prise du Capitole le 6 janvier 2021 ; un autre en Floride pour son utilisation abusive de documents hautement classifiés. Un troisième procès en Géorgie pour sa tentative de renverser les résultats du collège électoral pourrait avoir lieu avant cette date.

Les chances qu’il soit condamné avant le jour du scrutin sont élevées. Il est même concevable qu’il soit en prison. L’incarcération n’est pas un obstacle à la candidature à la présidence, ni même à la gouvernance en tant que tel. Mais cela devrait avoir un impact sur les électeurs indécis.

Deuxièmement, Biden a pâti de sa gestion de la crise israélo-palestinienne. De nombreux Américains musulmans et jeunes électeurs ont juré soit de voter pour Trump l’année prochaine, soit de ne pas voter du tout pour protester contre le soutien de Biden à l’attaque israélienne contre Gaza, qui a fait de nombreuses victimes, après l’attaque du Hamas du 7 octobre. Pourtant, Trump exhorte Israël à agir de manière beaucoup plus radicale. Il s’engage également à rétablir l’interdiction de voyager pour les musulmans qu’il a tenté sans succès de mettre en œuvre la première fois qu’il était président. Ironiquement, la crise israélienne aurait dû mettre en valeur la vigueur de Biden. Seulement deux fois dans l’histoire, un président américain est entré dans une zone de guerre étrangère – les deux fois, c’était Biden (en Israël le mois dernier et en Ukraine en février). Pour un vieil homme supposément en déclin, Biden donne l’impression d’être aux commandes.

[email protected]