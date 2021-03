Alex Beresford s’est gagné des légions de nouveaux fans grâce à la façon dont il a tenu Piers Morgan responsable de Good Morning Britain pour ses commentaires sur Meghan Markle.

Le météorologue, 40 ans, a qualifié Piers de « diabolique » alors qu’il est sorti en trombe lorsqu’il a été critiqué pour avoir déclaré qu’il ne croyait pas que Meghan était suicidaire.

Alors que sa popularité sur GMB a grimpé en flèche au fil des ans, Alex a fait face à un certain nombre de tragédies familiales loin des caméras de télévision.

En l’espace de 18 mois à peine, Alex s’est séparé de sa femme, son cousin a été poignardé à mort et sa belle-grand-mère est décédée seule dans une maison de retraite.

En mars 2019, le cousin d’Alex, Nathaniel Armstrong, a été assassiné à Fulham, Londres.









Après que Nathaniel a été poignardé à mort, Alex a présenté un documentaire sur le crime au couteau et a appelé à faire plus.

Il a dit: « Je veux dire que les mots ne peuvent pas décrire ce que c’est que de perdre un de vos cousins ​​à cause d’un crime au couteau, et malheureusement Nathaniel n’est pas la seule personne que je connaisse à avoir perdu la vie à cause d’un crime au couteau.

«Cela vous coupe si profondément à l’intérieur, littéralement.

« Il ne se passe pas une semaine où je marche dans les rues de Grande-Bretagne où quelqu’un ne vient pas vers moi et me dit: ‘Je suis tellement désolé de ce qui est arrivé à votre cousin, et je suis si heureux que vous ayez parlé ce jour-là. Good Morning Britain ».»

Il a dit plus tard sur GMB: « La prison ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas.







(Image: ITV)







(Image: Instagram)



«J’ai grandi dans certaines de ces communautés dont vous parlez. La prison n’est pas un moyen de dissuasion. Certains de ces garçons n’ont pas peur de la prison.

« Si vous ne changez pas l’environnement, vous ne changerez rien et c’est l’essentiel. »

Puis Alex et sa femme Natalia se sont séparés fin 2019.

Ils ont décidé de continuer à vivre ensemble, mais Natalia et leur fils Cruz, huit ans, ont déménagé deux semaines avant le premier verrouillage.

Alex a admis qu’il se sentait très seul quand il vivait seul pendant cette période.

Il ne pouvait pas non plus voir son fils car son ex-femme avait développé des symptômes de coronavirus et était tenue de s’auto-isoler pendant 14 jours, bien qu’elle ait été testée négative.







(Image: Instagram / Alex Beresford)



S’exprimant sur le podcast Get Britain Talking, Alex a déclaré: «Cela a été une courbe d’apprentissage énorme, je ne pensais pas à l’âge de 20 ans que lorsque j’approchais de 40 ans, je serais dans cette situation.

« A 40 ans, tu seras mariée, tu seras adulte, tu auras un enfant ou deux, ta vie va s’arranger. Je ne suis pas vieux, je ne me sens pas vieux, c’est un peu intimidant.

«Mais nous avons été enfermés, donc même si je voulais aller à un rendez-vous, je ne pouvais pas aller à un rendez-vous.

« Je ne veux pas vieillir tout seul, la vie est faite pour partager et ce serait formidable de rencontrer quelqu’un dans le futur, mais ils doivent être bons pour moi, bons pour Cruz. »

Parlant d’être séparée de Cruz, Alex a poursuivi: « Natalia a développé des symptômes, elle a toussé. Il s’est avéré que ce n’était pas COVID-19, ils ont dû s’isoler pendant 14 jours – alors je suis parti de vivre dans une maison pleine de les gens à vivre seuls en lock-out.







(Image: INSTAGRAM)







(Image: alexberesfordtv / Instagram)



« J’ai regardé le message de verrouillage de Boris Johnson assis sur mon canapé en me sentant vraiment seul. Et je n’ai pas pu voir Cruz pendant deux semaines. »

Il a poursuivi: «J’ai réalisé à quel point je suis fort, mais je ne le suis que grâce aux gens que j’ai derrière moi.

«Alors que nous entrions en été, Natalia et moi-même avons décidé que nous allions nous séparer, ce qui, vous me connaissez. Je ne suis pas un lâcheur, et je déteste quitter les choses.

« Nous avons essayé de travailler sur les choses, mais à un moment donné, vous réalisez que la meilleure chose à faire pour tout le monde est de partir, mais s’en aller n’est jamais facile. »

Il a ajouté: « Nous étions dans la même maison jusqu’au début de cette année, sachant que nous nous séparions, cela prend du temps pour comprendre les choses. Une chose que je ne voulais pas faire, c’est précipiter les choses.







(Image: ITV)



«En étant dans cette maison, sachant que nous n’étions pas ensemble, nous avons commencé à mieux nous entendre – cela a éliminé beaucoup de stress et d’attentes qu’une relation peut apporter.

«C’était tellement à gérer, nous ne sommes qu’humains et avons des sentiments et des émotions.

« L’important est de s’ouvrir et de parler à quelqu’un de ce que tu traverses. »

Puis en avril de l’année dernière, la belle-grand-mère d’Alex, Ivy Stewart, est décédée seule dans une maison de soins pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: «En tant que famille, cela signifiait que nous avons raté sa dernière fête des mères, son 77e anniversaire et son dernier jour.







(Image: ITV)



«Elle vient d’une grande famille. Dans d’autres circonstances, nous nous serions tous rassemblés là-bas en masse et elle n’aurait pas été seule.

«Malheureusement, comme beaucoup de personnes qui décèdent dans ces circonstances, elles décèdent seules.

«Ma mère, mon beau-père, ma tante et mon oncle sont assez vulnérables. Ils restent à l’intérieur jusqu’en juin, ce qui aggrave évidemment la situation.

« Cela n’a pas été génial. Mon cœur va à la famille et à tous les autres dans cette situation. »

Mardi, Alex s’est engagé dans un débat houleux avec Piers Morgan à propos de ses commentaires sur Meghan Markle.







(Image: ITV)



Piers avait déclaré qu’il ne croyait pas aux commentaires de Meghan sur la famille royale et avait même réfuté son admission selon laquelle elle avait lutté contre des pensées suicidaires.

Alex lui a dit: « Je comprends que vous n’aimez pas Meghan Markle, vous l’avez dit si clairement à plusieurs reprises sur ce programme … »

«Et je comprends que vous avez une relation personnelle avec Meghan Markle ou que vous en avez eu une et elle vous a interrompu.

«Elle a le droit de vous interrompre si elle le veut. A-t-elle dit quoi que ce soit à votre sujet depuis qu’elle vous a interrompu? Je ne pense pas qu’elle l’ait fait mais pourtant vous continuez à la saccager…»

Piers s’est levé et a dit: « OK, j’ai fini avec ça » et est parti du plateau en disant: « Désolé, non … désolé, je ne peux pas faire ça … »