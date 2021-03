La Ligue des champions a atteint la phase des quarts de finale après une huitième de finale qui a vu, entre autres, le PSG évincer Barcelone et Porto assommer la Juventus, tandis que le Bayern Munich et Manchester City ont traversé. Il y a beaucoup à discuter, donc wNous avons demandé à Gab Marcotti, Julien Laurens et James Olley des réponses à de grandes questions.

Quelle équipe est la plus susceptible de remporter enfin la Ligue des champions cette saison: Man City ou PSG?

Marcotti: Manchester City. Le PSG a en ce moment une bagarre entre les mains en Ligue 1. Il y a une raison pour laquelle ils ont changé de manager à la mi-saison (autant que j’aime Thomas Tuchel). City peut s’asseoir, tourner, expérimenter et garder tout le monde au frais d’ici la fin de la saison. C’est un luxe énorme. Et, de haut en bas, c’est un meilleur côté. (Si vous ne me croyez pas, donnez-moi votre XI combiné et si vous me convaincez qu’il devrait y avoir plus de trois gars du PSG là-dedans, je vous achèterai un steak).

2 Liés

Laurens: À l’heure actuelle, il n’y a même pas de débat. City est en avance sur le PSG dans à peu près tous les départements. Ils volent avec 24 victoires lors de leurs 25 derniers matches toutes compétitions confondues alors que le PSG bégaye à domicile en Ligue 1 avec deux défaites lors de ses deux derniers matches. Collectivement, City est une machine avec beaucoup de mouvement, d’intensité, de pression et de flexibilité dans où et comment certains joueurs clés jouent (Joao Cancelo, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne). Les Parisiens n’ont rien de tout cela pour le moment. Depuis qu’il a rejoint le club en janvier, le manager Mauricio Pochettino n’a pas encore été en mesure de mettre en œuvre tout cela. Mais à Neymar et Kylian Mbappe, le PSG a deux joueurs très spéciaux qui peuvent gagner n’importe quel match. Alors…

Olley: City est l’équipe la plus complète et aura le luxe d’une rotation nationale compte tenu de sa domination en Premier League. Pep Guardiola a eu tendance à trop compliquer l’approche de City, mais il a magistralement restauré leur prééminence en Angleterre, principalement grâce à une défense plus robuste, ce qui est de bon augure pour l’Europe. Ils n’ont même pas encaissé de but en Ligue des champions depuis plus de 700 minutes. La victoire contre-attaquante de Manchester United à l’Etihad au début du mois prouve qu’ils sont toujours vulnérables à un coup de poing bien exécuté, mais le plus grand doute est peut-être psychologique après trois sorties successives en quart de finale.

Mauricio Pochettino, à gauche, ou Pep Guardiola, à droite, célébreront-ils la gloire de l’UCL cette saison? IAN KINGTON / AFP / Getty Images

Parmi les Américains de l’UCL cette saison, qui vous a le plus impressionné?

Marcotti: Je sais qu’il y en a huit et les gens en ont fait beaucoup, mais deux se démarquent pour moi; Weston McKennie de la Juventus et Gio Reyna de Dortmund. Je me pencherais probablement vers McKennie, même s’il n’a commencé que quatre matchs (Reyna en a commencé six) pour ce but au Camp Nou qui était spécial. Je pense que Reyna a le plus bel avenir. Cette statistique semble impressionnante, mais il y a dix ans, en quelques minutes, les joueurs américains avaient plus de temps de jeu. Ethan Horvath a commencé un match, Konrad de la Fuente aucun, Christian Pulisic deux, Sergino Dest six (mais Barca en a perdu trois), Tyler Adams deux, Chris Richards un. Ils sont tous jeunes, ils sont tous dans de grands clubs et c’est vraiment important pour leur développement, mais détendons-nous et laissons-les grandir.

– Quand a lieu le tirage au sort de la Ligue des champions?

Laurens: McKennie est le candidat exceptionnel car il a eu le plus grand impact en Ligue des champions cette saison et semble aussi le plus mature. Mais j’aime ce que j’ai vu de Dest en huitièmes de finale retour contre le PSG. Il ne fait aucun doute que les formations 3-5-2 ou 3-4-3 de Barcelone lui conviennent bien, bien mieux que tous les autres systèmes tactiques précédemment utilisés, et à Paris, il était exceptionnel du côté droit, en particulier à l’avenir. Je pense qu’il s’améliore et apprend des moments difficiles qu’il a vécu plus tôt dans la saison, comme lors du match aller contre le PSG.

Olley: Le seul que j’ai vu en direct avec une régularité cette saison est Pulisic, mais il est difficile de le défendre compte tenu de la mauvaise saison qu’il traverse à Chelsea. De loin, McKennie regarde la perspective la plus excitante. COVID-19 est évidemment un facteur, mais c’est un signe de son importance pour la Juventus qu’il a été retiré de la dernière équipe de l’USMNT pour lui donner une pause bien méritée.

jouer 1:24 Herculez Gomez dit que la Juventus a raté «l’énergie» de Weston McKennie contre Porto.

3. Le Real Madrid atteint-il son apogée au bon moment ou a-t-il la chance d’avoir atteint ce stade?

Olley: Il est trop tôt pour suggérer qu’ils atteignent un sommet, mais le Real commence au moins à se ressaisir. Les hommes d’État plus âgés se font remarquer avec Karim Benzema, Luka Modric et Sergio Ramos parmi ceux qui ont suscité une reprise de forme qui a créé une série de neuf matchs sans défaite. Plus de preuves sont nécessaires qu’une victoire à deux jambes contre Atalanta, étant donné la façon dont ils ont travaillé pendant près de 70 minutes contre 10 hommes au match aller avant de marquer. Leur pedigree est indéniable, mais les équipes les plus progressistes qui restent dans le tirage au sort semblent plus attrayantes, surtout si la dernière blessure d’Eden Hazard est aussi grave qu’on le craint.

Marcotti: Le Real Madrid n’a pas atteint son apogée. Ils pourraient culminer plus tard maintenant que Ramos et Hazard sont de retour, mais ils ont été maintenus à flot par cinq personnes exceptionnelles: Casemiro, Modric, Toni Kroos, Thibaut Courtois et Benzema. Ce n’est pas un pic, c’est gagner par les fumées et l’inertie et les individus. Ils peuvent encore atteindre leur apogée et, s’ils le font, faire attention. Mais ils sont loin d’être là où ils pourraient être.

Laurens: Peak est un mot trop fort ici. La dernière innovation tactique de Zinedine Zidane (formation 3-5-2) a aidé son équipe contre Atalanta mais, collectivement, ce que Madrid produit n’est pas génial. Ils concèdent encore des occasions et comptent massivement sur le gardien Courtois, qui réalise une superbe saison. Offensivement, la dépendance vis-à-vis du talent et des objectifs de Benzema est énorme; il a porté l’équipe pendant une grande partie de la saison. Si vous ajoutez les performances de Modric et Casemiro, vous avez quatre personnes qui compensent le manque de force collective dans l’équipe. Madrid aurait facilement pu être éliminé en phase de groupes, mais être des outsiders sera une bonne chose pour eux.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

En hommage aux héros de Pepe contre la Juventus, nommez votre héros culte ultime de l’UCL!

Marcotti: Jerzy Dudek. Qui peut oublier le double arrêt du gardien de but d’Andriy Shevchenko de l’AC Milan à Istanbul en 2005, et son héroïque de sauvetage lors de la fusillade alors que Liverpool a remporté le trophée? Ou le fait qu’il ait été mis au banc pendant un certain temps cette saison et remplacé par Pepe Reina l’année suivante? Et encore un emploi au Real Madrid à la fin de sa carrière? Dudek est immortel, franchement.

Laurens: Frank Rijkaard. Il était le plus sous-évalué et sous-estimé des trois Néerlandais de Milan (aux côtés de Marco van Basten et Ruud Gullit) mais il était phénoménal. Gagner la Coupe d’Europe deux fois avec les Italiens était génial, en particulier son but contre Benfica lors de la finale de 1990, mais soulever à nouveau le trophée en tant que figure paternelle avec les Wonderkids de l’Ajax en 1995 était encore plus remarquable. Et puis Rijkaard a rejoint un groupe très exclusif qui a remporté la plus grande compétition de clubs en tant que joueur et entraîneur lorsqu’il a mené son équipe de Barcelone au succès en 2006.

Olley: Mario Mandzukic. On dirait qu’il a 34 ans depuis environ 10 ans, mais c’est un compliment. Dur comme des clous mais capable de marquer des buts époustouflants, Mandzukic a marqué lors de deux finales de la Ligue des champions avec le Bayern Munich et plus tard la Juventus. Ce dernier but est venu en 2017, un beau coup de pied qui lui a valu le but de la saison de l’UEFA. 34 ans.