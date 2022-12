L’année de l’ESG a été pire en politique que la performance boursière

Rawpixel | iStock | Getty Images

Vous pourriez être excusé de penser, après des mois de gros titres sur le “capitalisme éveillé” et les fortes baisses des marchés boursiers, que l’investissement socialement responsable était en fuite, poursuivi par l’hostilité des politiciens qui pensent que se concentrer sur la gouvernance d’entreprise et l’impact environnemental signifie brûler les retraités ‘ de l’argent pour faire avancer un programme autre que le retour sur investissement. Mais vous auriez tort. En fait, les fonds dits durables, également connus sous le nom de fonds ESG (pour environnement, social et gouvernance) enregistraient encore des entrées nettes d’investisseurs jusqu’à fin novembre, le dernier mois pour lequel des données complètes sont disponibles, et devraient se terminer l’année a été proche de la stagnation ou légèrement en baisse, selon les données compilées pour CNBC par Morningstar. Les trois mois précédant décembre ont tous enregistré des flux négatifs, et la majeure partie de l’argent est entrée au cours du premier semestre de l’année, mais les actifs des fonds durables ont tout de même augmenté de 0,84 % en novembre, mieux que la baisse de 1,1 % pour tous. fonds, selon Morningstar. Les difficultés du marché en décembre effaceront probablement ce petit gain de flux nets d’ici la fin de l’année, mais l’absence d’une ruée vers les fonds ESG contredit le récit négatif qui a surgi autour de l’investissement ESG, a déclaré Alyssa Stankiewicz, directrice associée du développement durable chez Morningstar. financer la recherche. “L’anti-ESG a attiré beaucoup d’attention, et cela ne se reflète pas nécessairement dans les données”, a déclaré Stankiewicz. “ESG n’a pas du tout eu une année aussi difficile.”

Flux nets de fonds en 2022 Mois Flux de fonds ESG (G$) Tous les flux de fonds (G$) 2022-01 3 344 004 059 8 082 218 819 2022-02 2 787 079 780 48 382 704 586 2022-03 3 822 291 292 30 217 917 333 2022-04 1 260 561 808 -93 741 946 720 2022-05 -3 308 599 001 -41 709 431 331 2022-06 379 764 023 -64 284 718 723 2022-07 -18 096 791 -14 722 833 775 2022-08 953 818 579 3 220 188 916 2022-09 -659 133 391 -76 876 988 291 2022-10 -3 670 207 057 -29 987 131 270 2022-11 -2 054 672 735 -52 588 338 693 Depuis le début de l’année jusqu’en novembre 2 836 810 566 -284 008 359 149 Taux de croissance 0,80 % -1,01% Source: L’étoile du matin

Plus important pour les investisseurs que les flux, la performance des fonds ESG n’a pas été bonne, mais n’a pas dévié significativement d’une année difficile pour le marché. Les analystes qui suivent l’industrie affirment que la performance des fonds ESG a été freinée, plus clairement, par le fait que de nombreux fonds durables ou ESG évitent les entreprises qui fabriquent des combustibles fossiles. L’énergie, dominée par des acteurs traditionnels comme ExxonMobil et Chevron est le seul des 11 secteurs de l’indice boursier Standard & Poor’s 500 à progresser cette année. Le fonds ESG moyen d’actions à grande capitalisation avait perdu près de 20 % en 2022 jusqu’au 21 décembre, selon Morningstar. C’est environ 2,4 points de pourcentage de moins que la baisse du Indice S&P 500 , y compris les dividendes. Les indices S&P Dow Jones déclarent que Indice S&P 500 ESG est en baisse de 18,5 %, y compris également les dividendes. “Selon la façon dont vous le découpez, l’ESG a bien fonctionné”, a déclaré David Nadig, expert en fonds négociés en bourse et futuriste financier chez VettaFi, une société de recherche pour les conseillers financiers. Au sein de l’ESG, certains ETF d’énergie propre ont subi des pertes beaucoup plus faibles. que le marché au sens large, avec iShares Global Clean Energy ETF en baisse d’environ 5 %. “Ce n’est pas que l’ESG ne fonctionne pas. C’est un marché baissier”, a déclaré Nadig. L’énergie occupera à nouveau une place importante dans l’ESG en 2023 La poursuite du retard dans les performances ESG dépend, de manière cruciale, de la poursuite de la surperformance du pétrole, car l’absence de pétrole dans la plupart des fonds ESG a nui aux résultats de 2022. Le stratège énergétique de Morningstar, Stephen Ellis, pense que c’est peu probable, car “nous considérons que les actions sont assez valorisées à chères”, en particulier dans la partie pétrolière du secteur pétrolier. Pendant ce temps, le gestionnaire de portefeuille de Fidelity Investments, Maurice Fitzmaurice, a écrit le 14 décembre que la demande de pétrole et de gaz devrait continuer de croître à mesure que les effets de la pandémie de Covid passeront, tandis que les approvisionnements perdus en provenance de Russie propulsent les prix du pétrole à la hausse. Les fonds qui évitent l’ESG ont enregistré des performances mitigées, l’énergie étant le principal facteur de différence. Le FNB orphelin à capital limité , qui se concentre sur les énergies fossiles, les armes, les jeux de hasard, le tabac, l’alcool et l’énergie nucléaire défavorisés par l’ESG, est en hausse de 6 % sur l’année. Mais le BAD ETF – qui met l’accent sur le jeu et l’alcool ainsi que sur les produits pharmaceutiques, sans participations majeures dans le pétrole et le gaz – est en baisse de 18%. Les flux de fonds ESG en Europe ont bien mieux résisté qu’aux États-Unis, ce qui, selon Stankiewicz de Morningstar, est dû à davantage de réglementations pro-ESG.