«L’année de l’efficacité» de Meta, tout ce que Wall Street avait besoin d’entendre

Avec un simple slogan, Méta Le PDG Mark Zuckerberg a temporairement apaisé le mécontentement des investisseurs face à l’investissement de plusieurs milliards de dollars de son entreprise dans le métaverse futuriste.

“Notre thème de gestion pour 2023 est” l’année de l’efficacité “et nous nous efforçons de devenir une organisation plus forte et plus agile”, a déclaré Zuckerberg dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Meta après la clôture des marchés jeudi.

Après une chute de 64 % du cours de l’action Meta en 2022, Wall Street a applaudi le rapport de jeudi, faisant grimper l’action de près de 20 %, prolongeant un rallye qui a commencé à la fin de l’année dernière. Sur la base des prix après les heures d’ouverture, Meta se négocie à son plus haut niveau depuis juillet.

La croissance n’est pas ce qui enthousiasme les investisseurs. Meta a enregistré des revenus meilleurs que prévu au quatrième trimestre, mais les ventes ont tout de même chuté de 4 % par rapport à l’année précédente, marquant la troisième baisse trimestrielle consécutive. Et la fourchette de prévisions pour le premier trimestre suggère que les revenus d’une année sur l’autre pourraient augmenter, mais qu’ils pourraient également baisser à nouveau.

Au contraire, l’engagement de Zuckerberg en matière de réduction des coûts et d’efficacité est un signe que l’augmentation de la rentabilité est importante pour Meta, qui était connue comme une machine de croissance avant la crise de l’année dernière.

“Les 18 premières années, je pense que nous l’avons augmenté de 20%, 30% composé ou beaucoup plus chaque année”, a déclaré Zuckerberg lors de l’appel aux résultats de jeudi. “Et puis, évidemment, cela a changé de façon très spectaculaire en 2022, où nos revenus ont été négatifs pour la croissance, pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.”

En regardant vers l’avenir, Zuckerberg a adopté un ton réaliste.

“Nous ne prévoyons pas que cela va continuer”, a-t-il déclaré à propos de la récente baisse des revenus. “Mais je ne pense pas non plus que ça va redevenir comme avant.”

Meta a abaissé ses estimations des dépenses totales en 2023 pour qu’elles se situent entre 89 milliards de dollars et 95 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses perspectives antérieures de 94 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. En novembre, l’entreprise a annoncé qu’elle licencierait plus de 11 000 travailleurs, soit 13 % de son effectif.

Zuckerberg a déclaré que Meta sera plus “proactif sur la réduction des projets qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont peut-être plus cruciaux” et qu’il mettra l’accent sur “la suppression des couches de gestion intermédiaire pour prendre des décisions plus rapidement”.

Meta réduit également ses dépenses en construisant de nouveaux centres de données destinés à être plus efficaces tout en étant capables d’alimenter les diverses technologies d’intelligence artificielle de l’entreprise. Les dépenses en capital devraient désormais se situer entre 30 et 33 milliards de dollars pour 2023 au lieu de 34 à 37 milliards de dollars.