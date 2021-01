L’enjeu est énorme mardi soir à Séville lorsque le Real Betis accueillera la Real Sociedad pour se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Et pas simplement parce que c’est une autre bizarrerie du football où deux équipes s’affrontent deux fois en quelques jours – après avoir battu 90 minutes brillantes, partageant quatre buts, en Liga samedi.

Permettez-moi de vous assurer que la Copa del Rey de cette saison (à sa 118e année) a déjà gonflé sa poitrine et a concouru pour le coude contre un autre brillant tournoi de Supercopa, et contre ce qui menace d’être une bataille pour le titre classique de la Liga – potentiellement seulement l’Atletico Troisième victoire de Madrid en 44 ans.

Au cours des deux dernières semaines de la Copa del Rey, certains humbles Davids ont mis quelques Goliath à plat sur le dos. Ibiza dumping Celta Vigo (quatrième division bat le pilier de la Liga); Cornella évince l’Atletico (quatrième division battant les champions élus) puis emmène Barcelone en prolongation; petite Almeria battant Alaves (qui a battu Madrid et Barcelone en championnat cette saison), 5-0. N’oubliez pas qu’Alcoyano a enregistré l’une des pires défaites de toute l’histoire du Real Madrid (l’équipe de quatrième division battant les champions en titre d’Espagne en prolongation alors qu’elle était réduite à 10 hommes.)

C’était « locomotive. » Et pour ajouter à la nature à l’envers de cette glorieuse campagne de la Copa – où c’est maintenant un coup de grâce au lieu de cravates à deux pattes, avec les grands côtés attirés par les «ménés» – à cause de la pandémie COVID-19, dernier La finale retardée de la saison se jouera le 4 avril au stade La Cartuja de Séville.

Les finalistes? Les deux clubs géants du Pays Basque: l’Athletic Club de Bilbao et la Real Sociedad de Saint-Sébastien.

Los Leones (Athlétique) et le Txuri-Urdin (La Real) ont respectivement 123 et 112 ans, l’Athletic a remporté cette compétition 27 fois; les deux rivaux basques historiquement divisés, qui se regardent avec envie à 45 minutes de route, ont disputé un total de 44 finales entre eux, mais ils ne se sont JAMAIS rencontrés en finale de coupe. C’est étonnant – mais vrai. Comme si Chelsea et Aston Villa ou Spurs et Arsenal ne s’étaient pas affrontés à Wembley. Et cela rend le 4 avril super spécial.

Les clubs, joueurs, supporters et médias du Pays basque ont voté à l’unanimité pour reporter cette finale potentiellement merveilleuse à cette année dans l’espoir que la société pourrait être sur le point de repartir après la pandémie et qu’il y aurait une émigration massive de personnes colorées, assoiffées. , ventilateurs bruyants de l’extrême nord de l’Espagne à son sud le plus profond.

La Real Sociedad a une réelle chance de sceller de l’argenterie cette saison. Photo par Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Alors, considérez ceci. Athletic et La Real, au moment de la rédaction de cet article (allez sur le Real Betis, ne gâchez pas le rêve CE tôt) sont toujours tous les deux dans la Copa del Rey de cette saison – La Real jouant au Betis mardi soir et Athletic face aux conquérants de Madrid, Alcoyano, jeudi soir. Cela signifie que tant qu’ils progressent tous les deux cette semaine, il y a de bonnes chances qu’Athletic et La Real, compte tenu de leur forme, de leurs gestionnaires intelligents, de leurs équipes de talents, POURRAIENT également atteindre la finale de la compétition de cette saison.

C’est une perspective attrayante – une perspective qui est mise en orbite par le fait que la finale de la Copa del Rey 2021 doit se tenir au stade La Cartuja de Séville le 18 avril. C’est vrai, laissez la réalisation somptueuse pénétrer.

Si Athletic et La Real se qualifient pour la pièce maîtresse de cette saison, alors, en théorie, les deux équipes basques, qui n’ont jamais verrouillé les cornes auparavant en 118 ans de finale de la Copa, joueraient soudainement deux d’entre elles dans le même stade dans la même ville du sud de l’espace de 14 jours de folie.

Le football espagnol, pour une raison quelconque, semble adorer présenter ces coïncidences décalées.

La première finale de Coupe d’Europe / Ligue des champions entre des clubs d’un même pays? Real Madrid contre Valence en 2000. Première finale de Coupe d’Europe / Ligue des champions entre deux clubs de la même ville? Le Real Madrid et l’Atleti en 2014 … puis ils ont recommencé en 2016. Pas de finale «ville» pendant près de 60 ans puis deux en 24 mois.

Sur le plan national, je ne connais aucun autre grand pays où la finale à élimination directe de la FA Cup a été disputée par un club contre sa propre équipe de jeunes. Saviez-vous pour le Real Madrid 6-1 Castilla en 1980 au Santiago Bernabeu – avec des grands comme Juanito, Uli Stielike, Laurie Cunningham? Vicente del Bosque a marqué pour la première équipe mais à la fin du match, les DEUX équipes ont célébré avec le trophée! Vraiment bizarre.

Le Real Madrid et Barcelone se sont affrontés quatre fois en 16 jours en 2011, Madrid remportant le trophée de la Copa. Getty Images

Mais si cette bataille basque se déroule, je pense que cela rappellerait le plus « Clasico guerres « de 2011. C’est alors que Barcelone de Pep Guardiola et le Real Madrid de Jose Mourinho – déjà sur une trajectoire de collision à cause de ce que Gerard Pique a affirmé être la décision de Mourinho de retirer la bataille du terrain car il était » presque impossible de battre Barcelone « dessus. – s’est réuni quatre fois en 16 jours de fièvre, de colère mais tout à fait captivants.

Le match de Liga était tiré au sort; Madrid a remporté la finale de la Copa de Rey en prolongation; Barcelone a remporté le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions 2-0 à l’extérieur, et le match retour, complétant la série, était un match nul 1-1. Au total, il y avait quatre cartons rouges, 26 réservations, sept buts, une tension historique et le gardien de Barcelone Victor Valdes admettant « nous avons tous perdu un peu la place ».

À l’époque, le monde du football regardait agog – des dizaines de milliers de reportages dans le monde entier suivaient chaque coup de pied, morsure, égratignure et remarque sarcastique après le match. La Liga était sous les projecteurs du monde et c’était fabuleux. Une version plus petite de cela pourrait se reproduire ici.

Maintenant, bien sûr, le Betis, Alcoyano et quiconque restera dans la compétition après les huitièmes de finale de cette semaine auront quelque chose à dire sur ce concept. Mais si le billet de rêve alléchant de deux finales de la Copa « Basque Clasico » le 14 avril peut se détacher, alors la température, sans parler du fait que Séville peut être pluvieux autour de Pâques, sera absolument fébrile.

N’oubliez pas non plus qu’il reste encore un derby Athletic vs Real Sociedad en Liga. Après que La Real ait remporté le premier 1-0 à San Mames, aidant à amener Gaizka Garitano à la porte de sortie et aidant à amener Marcelino dans le poste, il était prévu que le 4 avril, mais la finale de la Copa prévaudra. Il n’y a pas beaucoup d’occasions claires de s’inscrire dans le reprogrammation de ce match à Anoeta, mais ce serait fantastique s’il était placé à proximité de la finale de la Copa afin qu’il y ait une chance de trois friandises basques successives.

jouer 2:43 L’ESPN FC a reçu un laissez-passer pour tous les accès avant le choc de la Copa del Rey de CD Ibiza avec Barcelone.

Bien sûr, étant l’Espagne, tout espoir de quelque chose de bizarrement unique n’est pas perdu si le Real Betis expulsait la Real Sociedad d’Imanol Aguacil de la Copa mardi soir.

Le fait est que les deux côtés de Séville, Los Rojiblancos, les détenteurs de la Ligue Europa eux-mêmes, et le Real Betis sont deux autres de l’Ancien Régime qui, bizarrement, ne se sont jamais rencontrés en finale de la Copa del Rey.

Imaginez: si le Betis a envoyé La Real et que Séville a renversé un Valence fatigué, malade et blessé, alors les deux équipes ont atteint la finale de la Copa le 18 avril … au stade La Cartuja à Séville? Ce serait presque tout aussi sensationnel. Une ville ultra-divisée, Julen Lopetegui et Manuel Pellegrini à la recherche de leur premier trophée national dans le football espagnol, grand intérêt pour le jeu.

Nous aurions un éclat basque le 4 avril; Anarchie andalouse le 18 avril. Deux finales de Copa inédites avec le droit de se vanter, l’envie, les trophées, l’histoire, la peur, la haine, la tension, la fierté, l’ambition, l’identité tout en jeu. Et un monde en attente qui regarde de près.

Vraiment: 2021 semble être connue sous le nom de «Année de la Copa».

Oh, et même si je me souviens – ne manquez pas le Real Betis contre la Real Sociedad qui se jouera au stade Benito Villamarin mercredi soir, trois jours seulement après leur retour 2-2 à Anoeta samedi. Ce sera une beauté. Et, franchement, chaque résultat est tellement excitant que je me fiche de savoir qui gagne – juste que la qualité du scénario et l’intensité du football sont glorieuses.