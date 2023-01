L’année à venir du drame républicain

Les anciennes façons de penser au Parti républicain ne sont peut-être plus aussi utiles. À cet égard, le combat de ce mois-ci pour le président de la Chambre – qui rappelait étrangement les combats de l’ère Obama entre les dirigeants de la Chambre et le Freedom Caucus – pourrait s’avérer quelque peu trompeur. Le Parti républicain pré-Trump ne fera pas son retour à bien d’autres égards. Carthage n’a pas fait son retour avec le déclin de Rome, et Jeb Bush, John Kasich, Paul Ryan, Liz Cheney et une voie vers la citoyenneté pour les sans-papiers ne feront pas non plus leur retour en 2023.

Au lieu de cela, 2023 offre des opportunités pour de nouveaux joueurs – le plus évidemment le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Et ces nouveaux acteurs sur la scène nationale signifieront un nouvel ensemble de problèmes et de lignes de faille difficiles à prévoir. Après tant d’années où les républicains étaient alliés à M. Trump ou se recroquevillaient sur la touche, il n’est pas du tout évident de savoir comment la politique du Parti républicain se brouillera et se réalignera si et quand un défi vigoureux à M. Trump émerge.

Il n’est pas évident non plus de savoir comment un défi à M. Trump divisera l’électorat républicain. Pour autant que nous sachions, M. DeSantis pourrait courir sur M. Trump par sa droite et l’attaquer pour avoir amené le Dr Anthony Fauci dans nos vies et le vaccin dans nos corps. Peut-être qu’il blâmera les paquets de dépenses de coronavirus d’un billion de dollars de M. Trump pour avoir provoqué l’inflation. Exactement comment M. Trump pourrait poursuivre M. DeSantis est un mystère en soi.

Tout cela ne correspond peut-être pas à une «nouvelle ère» de la politique américaine ou à quelque chose d’aussi grandiose. M. Trump pourrait encore remporter à nouveau l’investiture républicaine. Mais cette année pourrait être assez différente de ce à quoi nous nous sommes habitués au cours de la dernière demi-décennie. Nous aurons du pain sur la planche dans la nouvelle année.