L’année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée après la chaleur de septembre

« Ce mois extrême a propulsé 2023 à l’honneur douteux de la première place – en passe d’être l’année la plus chaude et environ 1,4°C au-dessus des températures moyennes préindustrielles. »

Les scientifiques du C3S ont déclaré que septembre avait enregistré les plus grandes anomalies de température de toutes les années, remontant à 1940, le mois dans son ensemble s’étant avéré être 1,75 degrés Celsius plus chaud que la période de référence préindustrielle.

Cela représente un peu plus de 0,5 degré Celsius de plus que la moyenne et 0,05 degré Celsius de plus que la période équivalente de 2016, l’année la plus chaude jamais enregistrée.

2023 est en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, ont prévenu jeudi des scientifiques, après des températures extraordinairement élevées en septembre et l’été le plus chaud de l’histoire de l’humanité.

Comme on s’y attendait largement, un important rapport de l’ONU publié le mois dernier a confirmé que le monde n’est actuellement pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris de 2015, un accord historique qui vise à poursuivre les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Le monde a déjà réchauffé d’environ 1,1 degrés Celsius après plus d’un siècle de combustion de combustibles fossiles ainsi que d’utilisation inégale et non durable de l’énergie et des terres. En effet, c’est cette augmentation des températures qui alimente une série d’événements météorologiques extrêmes à travers le monde.

Pour l’Europe, les scientifiques du C3S ont déclaré que septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec plus de 2,5 degrés Celsius de plus que la moyenne de 1991 à 2020 et 1,1 degrés Celsius par rapport à septembre 2020, le précédent plus chaud.