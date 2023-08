LE monde implacable des rencontres modernes a encore un autre nouveau venu dans le quartier.

Dans une tentative de nous empêcher de sortir avec quelqu’un applications et dans le monde réel, une entreprise a créé une bague vert pâle que vous portez pour signifier que vous êtes célibataire et ouvert à être approché.

Une nouvelle idée a émergé avec l’introduction d’une « bague pour célibataires » – mais que diriez-vous de la porter ? Crédit : pearing.co

À première vue, c’est une idée mignonne, car les rencontres en ligne sont l’enfer dont je n’aurais jamais pensé avoir besoin.

Environ 300 millions de personnes dans le monde ont des profils d’application et une étude récente a révélé que quatre d’entre nous sur cinq se sentent épuisés par les rencontres en ligne.

Je me sens moins épuisé, plus pendu, tiré et écartelé.

Il s’agit d’un système qui a été créé à l’origine pour offrir aux gens une plus grande connectivité et un accès à tous.

Mais cela a fini par devenir un chaos de pêche au chat, de fantômes et de discussions textuelles ennuyeuses qui ne donnent rien de plus que RSI dans mes pouces.

Je suis probablement relativement vierge, n’ayant participé à ce processus désastreux que depuis environ deux ans et demi. Mais ayez une pensée pour les vétérans qui se battent depuis une décennie ou plus.

Même si ma foi et mes sentiments sont freinés par un système qui, à mon avis, avisne fonctionne plus,

Je me sens obligé de montrer un certain intérêt pour ce nouveau gadget. (Ou escroc ? Ou peut-être faiseur de miracles ?)

Il semble que ce concept de bague soit une manière moderne de ramener la tradition.

La société qui le fabrique (au prix de 19,99 £) tente apparemment de réinventer la roue des rencontres.

Ils s’accrochent à la conviction que rencontrer des gens dans la vraie vie est une bien meilleure idée que de se connecter dans un éther intangible et impersonnel.

Vous savez, comme nous le faisions autrefois lorsque vous croisiez le regard d’un type dans un pub enfumé, ce qui débouchait sur une conversation, peut-être même un baiser et, avec un peu de chance, une avenir date.

C’était l’époque où l’on voyait la personne, l’observait, entendait son rire – peut-être même sentait son après-rasage alors qu’elle passait.

Aucune de ces choses n’est possible en ligne car les gens présentent toujours ce qu’ils considèrent comme la meilleure version d’eux-mêmes.

Mais vous ne pouvez pas entendre leur voix et parfois vous ne voyez même pas leurs dents (ce qui est crucial pour moi, j’en ai bien peur, les gars).

Donc, je suis tout à fait d’accord pour qu’on se rencontre en personne. C’est avec ça que j’ai grandi. Cela semble organique et plus digne de confiance.

Mais le fait inévitable est que même si nous rencontrons quelqu’un en public, il y a de fortes chances qu’il soit également sur des applications de rencontres.

Ils jouent également à l’horrible gapame en ligne et disposent déjà d’un bassin d’options aussi grand que tous les océans du monde réunis.

Je ne suis donc pas convaincu que le succès ou l’intensité seront aussi significatifs que nous l’espérons.

Les gens ont appris à devenir plus sournois, moins dignes de confiance, moins responsables – parce que, franchement, ils n’ont plus besoin de l’être.

Mais disons simplement que vous décidez de dépenser 20 £, en cette crise du coût de la vie, pour une bague couleur poire et de la coller à votre doigt. Que dit-il réellement ?

Je ne peux m’empêcher de penser qu’il est écrit « triste et célibataire » – voire même « désespéré ».

SE SENT DANS LE BESOIN

Pour une raison quelconque, les mots triste et célibataire semblent indissociables.

Je ne compte plus le nombre de fois où les gens ont essayé de me dire, de manière insultante, toutes les raisons pour lesquelles je suis célibataire – comme si quelque chose n’allait pas chez moi.

Les gens devraient savoir que je suis d’accord avec le fait d’être célibataire parce que je ne suis pas prête à supporter que des hommes fassent le strict minimum.

Je ne m’intéresse pas aux hommes qui sont vagues ou qui regardent par-dessus mon épaule pour voir si quelque chose de mieux pourrait arriver (ce n’est pas le cas, les gars). Je préférerais de loin être célibataire.

Il est probable que les femmes soient plus susceptibles que les hommes de sortir en portant cet anneau de célibat, ce qui signifie inévitablement que nous retombons dans ce rôle stéréotypé consistant à nous rendre disponibles aux hommes, ce qui nous donne tous un peu l’impression d’être dans le besoin.

De plus, cela place les femmes dans une position plus soumise, comme si nous attendions impuissantes d’être approchées par un homme.

Mais n’hésitez pas, célibataires, procurez-vous une bague du désespoir.

Et si l’argent manque, vous pouvez toujours en fabriquer un avec des élastiques verts.

Mais ne les attachez pas trop étroitement, car cela entraînerait un tout autre type de mort par fréquentation que celle que je subis actuellement.

Une bague pour célibataires est au moins une tentative de s’éloigner des applications de rencontres Crédit : Alamy

Fury est fait l’un pour l’autre

Je ne peux pas dire que je me lasserai un jour de voir comment vit l’autre moitié.

Et la nouvelle série Netflix At Home With The Furys n’a pas fait exception.

La nouvelle émission Netflix de Tyson Fury est un regard fascinant sur son style de vie inhabituel

Certes, elle suit la même formule que les autres émissions de téléréalité, avec toutes les inévitables scènes de mise en place pour susciter un intérêt supplémentaire.

Mais je suppose que la différence est que dans le monde éveillé dans lequel nous sommes désormais obligés de vivre, de nombreux aspects de la vie des Fury ne conviennent pas à beaucoup de gens.

Tyson est issu d’une culture d’hommes protecteurs et pourvoyeurs, dont les femmes restent à la maison, s’occupent des enfants et ne posent pas trop de questions.

Depuis son plus jeune âge, il a l’intention de devenir le meilleur boxeur du monde et de fonder une grande famille avec la femme qu’il aime.

C’est un traditionaliste – et certains diront sexiste – qui parle le premier et parfois ne réfléchit même pas après.

Sa grâce salvatrice est sa femme Paris, qui l’interpelle lorsqu’il fait des commentaires politiquement incorrects et elle tient bon.

Ceux qui pourraient la regarder et l’accuser de laisser tomber le côté féministe en restant à la maison et en élevant six enfants (et un autre en route) ont tort.

Elle travaille de temps en temps mais, plus important encore, les gens oublient trop vite que le féminisme est une question d’égalité et de choix.

Les femmes devraient avoir le choix de faire ce qu’elles veulent de leur vie.

Certains d’entre nous aiment être indépendants et aller travailler. D’autres aiment être femmes au foyer.

J’aime travailler mais j’ai aussi aimé élever ma famille.

Tyson et Paris sont parfaits l’un pour l’autre car ils ont une compréhension tacite.

Certaines des choses qu’il dit ne correspondent pas à mon état d’esprit, mais je comprends à quel point ils comptent l’un sur l’autre et, à cette fin, leur relation est équilibrée.

Cela ne doit pas être facile pour quiconque de vivre avec un sportif de haut niveau, à cause de tous les sacrifices que cela nécessite.

Mais si quelqu’un est prêt à les faire, alors qui sommes-nous pour juger si c’est bien ou mal ?

Pour ma part, je ne pouvais pas imaginer qu’ils soient avec quelqu’un d’autre.

Ils sont censés l’être.

Un signe des temps

En tant que personne toujours en retard à la fête, je n’avais pas vraiment entendu parler de la « théorie des toasts brûlés ».

Apparemment, cela ressemble à ceci : Si vous noircissez votre pain grillé le matin en vous préparant pour le travail et que cela ajoute cinq à dix minutes supplémentaires à votre voyage, cela pourrait vous épargner quelque chose de catastrophique : un accident plus grave, un accident ou un accident. une catastrophe.

La « théorie du pain grillé » a été largement discutée par les influenceurs sur TikTok Crédit : Getty

Ou, bien sûr, vous pourriez simplement voir le toast mort à cause de la distraction et d’un peu de malchance.

Mais de nos jours, les TikTokers doivent lire quelque chose dans tout.

Une influenceuse anxieuse avouée est devenue virale en réalisant profondément que des toasts brûlés l’ont forcée à « accepter » les choses qu’elle ne peut pas contrôler.

Vraiment, ce n’est pas si profond, mon amour. Vous venez de laisser le pain dans le grille-pain un peu trop longtemps.

De retour dans le monde réel, mardi matin, je suis descendu pour trouver un oiseau mort. suivant au bol d’eau du chien devant ma porte arrière.

Depuis, j’ai eu le temps de réfléchir profondément et philosophiquement à ce que l’univers essaie de me dire en m’envoyant un animal mort.

Ce n’est certainement pas que l’oiseau n’a pas vu la vitre de ma porte arrière et s’est envolé directement dedans.

Mais je pense que c’était un signe réel que je devais « vivre ma vie un souffle à la fois et être une lumière contagieuse d’amour et de joie ».

Suivez-moi pour plus d’inspiration quotidienne.

J’espère que Laura pourra tenir la distance en amour

J’ai toujours aimé l’ancienne Love Islander Laura Anderson.

Elle semblait être une fille honnête, mais elle a été si douloureusement rejetée par le tricheur Wes Nelson. Mais peu importe.

Laura Anderson a retrouvé Gary Lucy et j’espère qu’ils dureront Crédit : INSTAGRAM/LAURA ANDERSON

L’année dernière, elle a participé à Celebs Go Dating et s’est mise en amour avec l’acteur Gary Lucy, qui a déjà quatre enfants, et avant qu’on puisse dire « C’est comme ça », elle avait un petit pain au four.

Peu de temps après, le couple se sépare, à la grande surprise de tous.

Aujourd’hui, dans les derniers stades de la grossesse, il semble qu’ils se soient réunis. Si c’est vrai, je suis content pour elle.

Laura est une cookie coriace et indépendante. Mais ce n’est pas amusant d’être enceinte toute seule, peu importe vos capacités.

Tout ce que je sais, c’est qu’un nouveau-né est l’une des choses les plus difficiles à vivre.

C’est une cocotte minute de nuits blanches, de bébés malades, de couches puantes et d’une érosion progressive de la patience et énergie.

Mais s’ils parviennent à s’en sortir, alors peut-être qu’ils pourront tenir la distance. Je leur souhaite bonne chance.