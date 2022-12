L’anneau Evie de Movano arrive en 2023 pour défier Oura

Au CES 2023, Movano présentera de plus près sa prochaine bague Evie, qui défiera directement le Bague Oura quand il arrivera plus tard en 2023. En tant que nouveau venu dans l’espace des vêtements portables, Movano se penche sur la santé des femmes et des prix plus abordables pour concurrencer la populaire bague Oura, qui a connu un moment d’évasion en 2020 au plus fort de la pandémie.

Movano a révélé mercredi plusieurs détails sur la bague, notamment son nom, une vague fenêtre de sortie en 2023 et une fourchette de prix inférieure à 300 $. Le prix exact et le moment du lancement n’ont pas été spécifiés.

La bague alors sans nom a fait ses débuts au CES 2022 avec des plans pour réduire le prix de la bague Oura à 299 $. À l’époque, la société envisageait un abonnement pour compenser le prix de l’appareil. Mais après avoir parlé de l’appareil avec 1 000 femmes âgées de 30 à 70 ans tout au long de 2022, l’entreprise a appris que la fatigue de l’abonnement aurait été dissuasive.

“[They] préférerait simplement acheter la chose et en finir avec elle », a déclaré le PDG de Movano, John Mastrototaro, à CNET dans une interview. Bien que la bague de Movano ne soit peut-être pas beaucoup moins chère que celle d’Oura, cette dernière nécessite un abonnement mensuel de 6 $ pour accéder à plusieurs de ses fonctions de santé. .

Movano



Le Movano Ring mesurera bon nombre des mesures habituelles de forme physique et de santé que nous avons vues sur les appareils concurrents d’Oura, Apple et Fitbit. Ceux-ci incluent la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, la variabilité de la température de la peau, les pas, les calories, le sommeil, l’ovulation et les symptômes menstruels. Mais puisque Movano se concentre sur la santé des femmes, les porteurs pourront également obtenir des conseils sur des sujets liés à la santé des femmes grâce au contenu fourni par des experts de la santé à partir de l’application. Movano publie actuellement une newsletter sur des sujets liés au sommeil.

“Nous pensons qu’en nous concentrant spécifiquement sur les femmes, nous pouvons avoir beaucoup d’impact”, a déclaré Mastrototaro.

À l’avenir, Mastrototaro espère que Movano pourra utiliser les données collectées pour fournir davantage d’informations sur la santé. Au lancement cependant, les données collectées par l’anneau Evie seront stockées dans le cloud et sécurisées par défaut. Si un client décide de partager les données de l’anneau avec un fournisseur de soins de santé, elles seront partagées avec les mêmes protocoles utilisés par les dispositifs médicaux, a-t-il déclaré.

Alors que la bague est destinée à la fois aux femmes et aux hommes, Movano a décidé d’adopter une approche axée sur les femmes en raison de la perception que les options existantes semblent être initialement conçues pour les hommes, selon Mastrototaro.

Movano



Cela s’est également étendu à la conception de l’anneau, qui, selon Mastrototaro, inclut délibérément une ouverture avec une certaine flexibilité pour tenir compte de gonflement des doigts pouvant survenir lors de changements hormonaux, ce qui pourrait affecter l’ajustement de l’appareil. En revanche, Oura recommande de porter sa bague Gen 3 sur votre index, ce qui peut ne pas offrir autant de flexibilité pour le dimensionnement des quarts de travail pour certaines personnes. La bague Evie sera également disponible dans les tailles 5 à 11.

Movano cherche également l’autorisation de la FDA pour l’Evie et a récemment terminé essais d’hypoxie pour démontrer la précision de l’oxygène sanguin clinique (également connu sous le nom de SpO2) et de la fréquence cardiaque. Cela a été un objectif global pour Movano, et Mastrototaro a déclaré que la société travaillait également avec des entreprises de soins de santé pour développer des partenariats.

“À ce stade, il n’y a pas de dispositifs portables qui soient des dispositifs médicaux, et il serait très difficile pour tout dispositif portable de devenir un dispositif médical car vous devez disposer d’une infrastructure et d’un système de gestion de la qualité”, a déclaré M. Mastrototaro.

La société entre dans l’espace des appareils portables alors que des concurrents établis commencent à développer leurs propres fonctionnalités similaires. Le Apple Watch Series 8 a ajouté un capteur de température cutanée qui peuvent offrir des estimations rétrospectives de l’ovulation et des prévisions de période améliorées. La montre Pixel de Google prévoit également d’offrir des données sur la santé menstruelle, bien qu’elles soient bloquées derrière un abonnement mensuel Fitbit Premium de 10 $. Mais Oura, qui fournit également des fonctionnalités de santé féminine comme les prédictions de période, est sans aucun doute le plus grand concurrent de Movano. La société de bien-être a lancé sa bague de troisième génération en 2021 mais a depuis sorti la bague dans de nouvelles variantes de design.