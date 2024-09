L’anneau de traduction VocaEase 360° MagSafe AI révolutionne la communication mondiale

Internet a rendu le monde plus petit, mais il n’a pas complètement éliminé les barrières linguistiques qui nous divisent. Les services de traduction, qu’ils soient traditionnels ou désormais basés sur l’IA, tentent de combler ces lacunes, mais nombre d’entre eux nécessitent de tâtonner avec des applications sur téléphone ou ordinateur. Alors que de plus en plus de personnes du monde entier communiquent entre elles, que ce soit en ligne ou en personne, nous avons besoin d’un outil de traduction qui soit non seulement instantané et transparent, mais qui s’intègre également à nos modes de vie modernes. C’est la valeur qu’apporte VocaEase, en proposant un appareil de traduction fin et compact, alimenté par l’IA, qui s’accroche facilement à l’arrière de votre téléphone, traduisant plus de 138 langues d’une simple pression sur un bouton.

Créateurs : Louis Yan, Roger Law et Linko

Quiconque a travaillé avec les langues sait que prendre en charge 138 langues n’est pas une tâche facile, surtout si l’on prend également en compte les dialectes régionaux et les expressions locales. Grâce à ChatGPT, c’est exactement ce que fait VocaEase, en vous offrant la rapidité et la précision dont vous avez besoin pour tenir une conversation dans une autre langue en temps réel. Que vous vous fassiez des amis dans d’autres pays, organisiez une réunion d’affaires internationale ou écoutiez simplement des vidéos ou de la musique dans d’autres langues, cet outil linguistique complet couvre toutes vos bases linguistiques.

VocaEase n’est cependant pas seulement un gadget de traduction vocale. Il peut fonctionner dans différents modes, gérer les langues dans différents formats et répondre aux besoins de toute personne traitant à la fois des langues parlées et écrites. La traduction des appels vocaux et vidéo permet des conversations fluides et naturelles qui sont automatiquement transcrites et traduites en sous-titres. La traduction multi-applications couvre vos besoins en matière de médias sociaux, traduisant des messages texte et vocaux avec un temps de réponse ultra-rapide de 0,5 seconde. VocaEase peut également enregistrer et traduire des transcriptions de réunions que vous pouvez partager avec d’autres personnes de l’équipe. Et avec Dialogue Translation, vous n’avez même pas besoin d’appuyer sur le bouton de l’anneau et de simplement toucher le bouton vocal à l’écran pour obtenir la même traduction pratique et rapide.

Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’apporter un enregistreur encombrant et encombrant pour profiter de toutes ces fonctionnalités. VocaEase se présente sous la forme d’un fin anneau magnétique que vous pouvez coller au dos des téléphones ou même des ordinateurs portables. Construit en alliage d’aluminium léger, l’anneau à la fois résistant et élégant peut tourner à 360 degrés pour fournir à votre téléphone une prise fiable ou un support pour regarder des vidéos ou passer des appels vocaux, peut-être également dans d’autres langues. Il bénéficie également d’une autonomie impressionnante et une charge de 10 minutes suffit pour tenir jusqu’à 30 jours en veille.

Dites adieu à l’époque où il fallait copier et coller manuellement du texte entre les applications ou transporter et tâtonner avec un appareil séparé uniquement pour les traductions. Propulsé par ChatGPT AI et prenant en charge plus de 138 langues, cet outil linguistique propose des traductions rapides et précises qui maintiennent la conversation fluide. Que ce soit pour le travail, les voyages, l’éducation ou le plaisir, l’anneau de traduction VocaEase 360° MagSafe AI rapproche non seulement les gens, mais constitue également un accessoire élégant et polyvalent pour votre smartphone.