Lankinen signe avec les Canucks; Schmaltz, Vatrano, Varlamov (22 septembre) – DobberHockey

Les Canucks ont finalement réussi à s’entendre sur les termes de Kévin Lankinen samedi, en lui signant un contrat d’un an d’une valeur de 875 000 $. Lankinen a joué 24 matchs avec Nashville en 2023-24 en tant que Jus de SarosLe remplaçant de , terminant avec un solide bilan de 11-6-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,82 et un pourcentage d’arrêts de ,908.

Le principal enseignement à tirer de la signature de Lankinen est qu’elle devrait signaler que Thatcher Demko Demko ne sera pas prêt à débuter la saison régulière. Demko continue de s’entraîner séparément du groupe principal au camp d’entraînement, mais il devrait maintenant avoir tout le temps nécessaire pour se remettre de sa mystérieuse blessure au genou qui ne semble pas avoir de calendrier de rétablissement complet.

Sur la base des performances en séries éliminatoires de la saison dernière, je dois encore supposer que Arturs Silovs est le gardien partant lors du match d’ouverture. Cependant, Lankinen devrait être titulaire plus fréquemment qu’à Nashville pendant que Demko sera hors de l’alignement. Une fois que Demko sera prêt à revenir, Silovs semble plus susceptible d’être le gardien qui reviendra dans la LAH, puisqu’il est actuellement exempté de ballottage. Cependant, les Canucks pourraient essayer de gérer le fait d’avoir trois gardiens dans l’alignement avec leur équipe de la LAH à Abbotsford. Demko envisage une charge de travail réduite une fois qu’il sera prêt à revenir afin de préserver sa santé.

–

Hier, j’ai écrit un article sur certains joueurs que j’ai ajoutés lors de ma dernière draft de ligue d’enchères. Aujourd’hui, je dresse le portrait de plusieurs joueurs moins bien classés que j’ai récemment ajoutés à la même équipe, dont deux que je revisite après la Bubble Keeper Week.

Nick Schmaltz

Pour une raison inconnue, Schmaltz était l’un des rares joueurs à n’avoir reçu qu’une seule offre, et j’ai vu des guerres d’enchères dans cette ligue pour ce que je pense être des joueurs de moindre importance. Voici pourquoi je suis surpris à ce sujet : Schmaltz a atteint un sommet en carrière de 61 points en 79 matchs en 2023-24, même si son rythme de points par match avait diminué au cours des deux saisons précédentes. Au cours de ces deux saisons, Schmaltz n’était pas loin d’un rythme de points par match (0,94 PTS/GP, 0,92 PTS/GP), mais a été limité à seulement 63 matchs chaque saison en raison de blessures. Schmaltz a en fait montré un potentiel de point par match à la fin de la saison dernière, enregistrant 29 points au cours de ses 26 derniers matchs.

L’Utah est une équipe en pleine ascension, ce qui pourrait être une arme à double tranchant pour Schmaltz. D’un côté, plus de talent autour de lui pourrait l’aider à améliorer ses statistiques et peut-être à se rapprocher à nouveau de la marque des points par match. D’un autre côté, les anciens Coyotes ne comptent peut-être pas autant sur lui, réduisant peut-être son temps de jeu en dessous des 19 minutes et plus par match qu’il a affiché en moyenne au cours des deux dernières saisons. Une projection de 60 points semble raisonnable pour lui, à condition qu’il puisse rester en bonne santé pendant presque toute la saison. Schmaltz est considéré comme un « Band-Aid Boy » car il a raté 19 matchs en 2021-22 et 2022-23.

Frank Vatrano

Vous vous souviendrez peut-être que Vatrano a débuté la saison dernière avec 13 buts et 21 points lors de ses 22 premiers matchs. Il était très populaire sur la liste des renonciations, et des journalistes comme moi doutaient que cela puisse durer. Bien sûr, Vatrano a marqué huit buts de plus par quart-temps pour terminer avec un sommet en carrière de 37 buts. Il a également battu son précédent record en carrière de 41 points (établi la saison précédente) avec un nouveau record en carrière de 60 points.

Certes, Vatrano a bénéficié d’un SH% de 13,6, ce qui était également le meilleur de sa carrière. Mais il a aidé sa propre cause en augmentant son taux de tirs (3,3 SOG/GP). Cela a donné lieu à 272 tirs pour la saison, ce qui était également le meilleur de sa carrière et également dans le top 20 de la ligue. La question se pose maintenant de savoir ce qu’il pourrait être capable de faire pour un rappel.

Vatrano semble être un bon choix pour les Ducks en reconstruction, offrant une présence de vétéran au sein d’une jeune équipe. Cependant, son contrat arrive à échéance, ce qui signifie qu’il pourrait être échangé à la date limite des transactions. Son déploiement sur une équipe candidate pourrait ne pas être aussi favorable, ce qui est un élément à prendre en considération. Au-delà de cela, il devra trouver la bonne équipe qui lui accordera le temps de jeu qu’il a reçu à Anaheim (16-18 minutes par match) par rapport à ses autres équipes précédentes (13-15 minutes par match). Une partie de cette augmentation se fera également sous forme de temps de jeu en avantage numérique.

Alors pourquoi exactement choisir Vatrano ? Il devrait continuer à marquer à un rythme de 50-60 points pendant son séjour à Anaheim. De plus, les Ducks sont à nouveau les champions des soirées légères, jouant 41 matchs comptant huit matchs ou moins, ce qui est le meilleur résultat de la ligue. Cela signifie que Vatrano et les autres Ducks seront confrontés au moins grand nombre de conflits d’horaire parmi toutes les équipes. Parfois, nous devons regarder au-delà des simples projections de points pour obtenir tous les avantages possibles.

Jake DeBrusk

J’ai présenté DeBrusk pendant la Bubble Keeper Week, et j’ai également écrit le Fantasy Take sur sa signature avec les Canucks. Je ne ressens pas le besoin de réitérer ce que j’avais écrit alors, alors n’hésitez pas à cliquer sur les liens !

Pour mettre à jour ce que j’ai écrit pendant la Bubble Keeper Week, j’ai laissé DeBrusk partir en agence libre et j’ai pu l’ajouter à nouveau pour un prix inférieur. Il n’était pas nécessairement quelqu’un que je visais, mais je pense qu’il a le potentiel pour atteindre des sommets en carrière avec sa nouvelle équipe, surtout lorsque les Canucks se sont engagés pour sept ans avec lui. Pour ce que ça vaut, les Canucks testent DeBrusk avec Élias Pettersson et un espoir de premier plan Jonathan Lekkerimaki au début du camp d’entraînement.

Jordan Spence

Spence était aussi un de mes gardiens de bulle que je n’ai pas conservé mais que j’ai décidé d’acheter lors de l’enchère. Honnêtement, j’ai été surpris que personne d’autre n’ait fait d’offre pour lui, d’autant plus que les défenseurs sont très chers dans cette ligue. Non seulement le bassin de défenseurs à vocation offensive est limité, mais les défenseurs de cette ligue reçoivent également des points supplémentaires pour les buts et les passes décisives.

Peut-être que l’opinion de mes camarades de ligue est que Spence est le troisième défenseur dans l’ordre hiérarchique du jeu de puissance des Kings derrière Drew Doughty et Brandt Clarke. C’est peut-être vrai, mais Spence a été un marqueur de haut niveau dans la LAH (87 points en 103 matchs). Il n’est probablement pas quelqu’un que je vise dans les ligues Yahoo standard pour le moment, mais il vaut la peine de le surveiller au cas où il pourrait réussir à marquer quelques points en avantage numérique.

Semyon Varlamov

J’ai fait une série d’offres sur différents gardiens de but – titulaires et remplaçants – et le seul gardien sur lequel personne d’autre n’a fait d’offre était Varlamov. Cela me semble un peu surprenant, compte tenu des récentes rumeurs de blessures concernant Ilia SorokineSelon certaines informations, Sorokin aurait subi une opération hors saison pour soigner une blessure au dos, mais il devrait être prêt à commencer la saison à temps.

Rappelez-vous que Varlamov a débuté la saison dernière avec les Islanders dans la dernière ligne droite et dans les séries éliminatoires. Patrick Roy semblait simplement profiter de la chaud Mais Sorokin aurait apparemment eu des problèmes. Je ne sais pas si c’était lié à la blessure subie lors de l’entraînement hors saison. Roy ne semble pas avoir peur de titulariser Varlamov, ce qui signifie qu’il pourrait bénéficier d’au moins quelques titularisations en début de saison afin que Sorokin ne soit pas surmené.

En général, je ne débats pas des projections de la Guide de la fantaisie Ici, mais je ferai une exception pour Varlamov. Actuellement, il est prévu qu’il ne joue que 27 matchs. Je parierais plus que ça, car je pense qu’il devrait jouer au moins 30 matchs s’il reste en bonne santé toute la saison. Dans une ligue suffisamment profonde, Varlamov pourrait être un précieux menotte à Sorokin ou tout simplement mériter d’être sélectionné à lui seul. Le meilleur atout de Varlamov ? Il ne coûtera pas cher, ce qui est idéal si vous croyez à la théorie de la gravité zéro.

–

Suivez-moi sur X @Ian_Gooding et Fils.