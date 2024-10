Lankinen blanchit les Flyers pour la deuxième victoire des Canucks

Tyler Myers a célébré son 1000e match en carrière avec une passe ridicule.

Alors que les Canucks de Vancouver se dirigeaient vers le camp d’entraînement, ils avaient désespérément besoin d’un gardien de but, mais ne pouvaient pas laisser ce désespoir se manifester.

La rééducation de Thatcher Demko s’est heurtée à un mur au cours de l’été et les gardiens de but restants de l’équipe ont cumulé 17 matchs de saison régulière dans la LNH. L’équipe étant totalement incertaine du retour de Demko, l’ajout d’un gardien plus expérimenté était une priorité et il n’y avait vraiment qu’un seul joueur qui faisait l’affaire : Kevin Lankinen.

Compte tenu de la situation des Canucks, Lankinen et son agent auraient pu tenter de mettre la pression sur les Canucks et d’en tirer le meilleur parti. Mais les Canucks n’ont jamais cillé.

Au lieu de cela, les Canucks ont signé un autre gardien de but, Dylan Ferguson, avec une prise de force, ont souligné qu’ils croyaient en Arturs Silovs et ont parlé des progrès positifs de Demko, comme si tout allait bien. Ils ont montré à Lankinen qu’ils étaient prêts à commencer le camp d’entraînement sans le signer.

Et Lankinen cligna des yeux en premier.

Lankinen avait misé sur le libre arbitre, ce qui lui a permis d’obtenir une augmentation et davantage d’opportunités de jouer après des départs limités avec les Predators de Nashville au cours des deux saisons précédentes. Ce à quoi il ne s’attendait pas, c’était de se retrouver sans contrat en septembre.

Les emplois de gardien de but avaient rapidement disparu lors de l’ouverture des agences libres le 1er juillet, alors que des équipes recrutaient Ilya Samsonov, Scott Wedgewood et Anthony Stolarz, laissant Lankinen sans domicile. Au moins à Vancouver, il aurait une chance de faire ses preuves jusqu’au retour de Demko.

Lankinen fait exactement cela. Après trois départs pour les Canucks, Lankinen a un pourcentage d’arrêts de ,953 et une fiche de 2-0-1. Samedi soir, il a blanchi les Flyers de Philadelphie lors de leur premier match à domicile, arrêtant les 26 tirs auxquels il a fait face.

Et il l’a fait avec un plafond de 875 000 $, tout cela parce que le directeur général Patrik Allvin n’a pas laissé apparaître son désespoir.

«C’est une acquisition énorme pour Patrik», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Tocchet. « Le sortir de nulle part est énorme… Il a joué deux matchs hors-concours, je pense, et il en a trois maintenant et je ne pense pas qu’il ait pris un mauvais départ. Il a été un facteur à chaque match.

Bien sûr, c’est une très bonne situation pour Lankinen.

« Juste cette équipe, à quel point elle est bonne, c’est amusant de jouer derrière elle, le système et les gars que nous avons ici », a déclaré Lankinen après son blanchissage. « Je suis vraiment confiant et heureux où nous en sommes. »

Si Lankinen peut briller à la place de Demko – et probablement obtenir une part équitable des départs une fois que Demko reviendra – il se mettra dans une bien meilleure position une fois que l’agence libre reviendra l’année prochaine. S’il parie sur lui-même, c’est peut-être qu’il a toujours joué sur le long terme.

Il jouait également dans ce match, qui a été considérablement raccourci. Je sais, parce que j’ai regardé ce match.

Lankinen a réalisé un excellent match mais, comme Popeyeil fut aidé par le fer. Les Flyers ont touché trois poteaux et trois barres transversales derrière Lankinen, mais ceux-ci comptent comme des ratés. Vous pouvez même féliciter Lankinen de n’avoir rien donné aux Flyers et de les avoir forcés à couper les choses trop finement. Comme je le dis toujours, c’est pour ça qu’ils les appellent netminders et non postminders : si ce n’est pas sur le net, ça ne les dérange pas.



« Depuis le camp d’entraînement où nous avons acquis [Lankinen]Je, il a joué du très bon hockey pour nous », a déclaré Tocchet. « Évidemment, il a été génial ce soir. Les Flyers ont eu beaucoup d’occasions et auraient pu revenir dans le match, et il a tenu le fort. Gagner des matchs consécutifs, c’est grand pour nous… Il joue très bien. Je dois jouer le gars, il a été irréel.



«C’est un compétiteur», a déclaré Kiefer Sherwood. « Même lorsque nous nous accrochions juste un petit peu et qu’il y a eu des poussées où nous avons perdu notre élan et nous sommes éloignés de notre hockey, il s’est tenu sur la tête et a réalisé de très gros arrêts. »



La mise au jeu d’ouverture compte rarement autant dans un match, mais celle de ce jeu pourrait avoir des répercussions à long terme. JT Miller a semblé se blesser au bras/poignet/main gauche lors du match nul et a immédiatement descendu le tunnel jusqu’au vestiaire. Il est revenu au match mais n’a effectué qu’une mise au jeu supplémentaire pour le reste du match, ce qui suggérerait qu’il évitait de trop stresser sur une blessure potentielle. Miller a terminé neuvième dans la LNH pour le nombre total de mises en jeu la saison dernière.

« Il a des problèmes, nous allons le découvrir dans les prochains jours », a déclaré Tocchet. « Nous ne voulions pas qu’il fasse match nul. Il a quand même bien joué pour nous, même s’il n’a pas fait match nul.



Brock Boeser est intervenu pour effectuer des mises au jeu pour cette ligne et a plutôt bien fait en première période, avec une fiche de 3 en 3, mais a ensuite perdu ses quatre matchs nuls suivants. Honnêtement, 3-en-7 n’est pas mauvais pour un ailier, mais il y a une raison pour laquelle il n’a pas été envoyé pour des mises au jeu en zone défensive.



« Je pense [Boeser] Je suis devenu arrogant », a plaisanté Tocchet en riant. « Il pensait qu’il était Bergeron ou quelque chose comme ça. »



Les Canucks ont quelque chose avec la ligne de Nils Höglander, Elias Pettersson et Conor Garland. Ils ont passé beaucoup de temps dans la zone offensive et se sont combinés pour un magnifique but de tic-tac-toe. Garland a donné à Jamie Drysdale le secouer et cuire sur les planches, puis a nourri Filip Hronek au point, qui l’a renvoyé bas pour Garland. Alors que les Flyers surjouaient les bandes, Pettersson s’est ouvert dans l’enclave et Garland lui a lancé la rondelle sur le revers. Alors que quatre Flyers convergeaient vers lui en désespoir de cause, Pettersson a glissé la rondelle à Höglander pour le tap-in par la porte arrière. Bébé, tu peux essayer mais tu ne peux pas nier chimie.

La ligne Pettersson a connu un autre changement dominant au milieu de la deuxième période juste avant le but du 2-0, bien que le but lui-même soit intervenu après un changement de ligne. Pettersson a eu à lui seul trois occasions de marquer pendant cette période : une tentative de cinq trous sur un 2 contre 1, une pointe qui a raté de peu le filet sur un tir de Vincent Desharnais et un tir sur réception sur une passe croisée fluide. Erik Brännström. Voir Pettersson s’améliorer progressivement à chaque match a été assez encourageant et on a l’impression que la production va surfer sur ces queues de manteau à tout moment.



Peu de temps après, Tyler Myers a bondi dans la course et s’est dirigé vers le devant du filet, où Jake DeBrusk l’a trouvé avec une passe sous la ligne de but. Le tir de Myers a été stoppé, mais l’imposant défenseur a récupéré le rebond et a envoyé une ridicule passe aveugle du revers entre ses jambes à Brock Boeser pour un but tap-in. C’était comme si, pendant un instant, Myers était en réalité les deux jumeaux Sedin empilés l’un sur l’autre dans un trench-coat.

« J’étais juste en train de m’écraser au filet et JD m’a fait un très bon jeu pour commencer devant », a déclaré Myers. «J’ai juste vu une nuance de blanc passer derrière moi lorsque j’ai récupéré la rondelle et je l’ai simplement placée dans une zone. Heureusement, c’est allé à Boes.



Cette aide absurde était une merveilleuse façon pour Myers de célébrer son 1000e match en carrière dans la LNH et Boeser s’est assuré que Myers était le premier sur le banc pour les coups de poing. Ce fut une soirée spéciale pour Myers, même si c’était parfois un peu écrasant.

« Je ne vais pas mentir, mon esprit s’est un peu détraqué dans la seconde moitié de la seconde », a déclaré Myers. «C’était une soirée émouvante… Mon père, ma mère, ma belle-mère et mon beau-père étaient tous là pour m’encourager. Nous ne réussissons généralement pas aussi bien à Philadelphie, donc c’était génial de remporter une victoire.



« Je ne connaissais pas très bien Mysey lorsque j’ai pris mes fonctions d’entraîneur-chef », a déclaré Tocchet. « Avec Footey et Gonch, nous avons vu beaucoup de potentiel. Je pense qu’il avait juste besoin de structure dans son jeu et c’est un gars qui veut toujours s’améliorer chaque jour… Il travaille tellement dur. C’est un plaisir d’entraîner.



Moins d’une minute après le but de Boeser, Kiefer Sherwood a porté le score à 3-0 avec son premier avec les Canucks. Ce fut un jeu bang-bang lors d’une mise au jeu en zone offensive : Teddy Blueger a cogné la rondelle à sa gauche et Sherwood l’a cognée dans le filet. Sherwood a allumé la rondelle comme les Cardassiens sur le Dominion et a tiré une torpille à protons sur Sam Ersson, laissant John Tortorella plus abasourdi que lui. Weyoun 8.

«J’essayais juste de le mettre sur le net», a déclaré Sherwood. « Vous travaillez sur de nombreuses mises en jeu différentes, mais parfois, le simple fait de marquer jusqu’au filet peut être le plus efficace. »



Sherwood continue d’avoir un impact important en un minimum de minutes, avec cinq tirs et neuf coups sûrs pour accompagner son but en un peu moins de 12 minutes de temps de glace. Il a également ri directement face à Travis Konecny ​​et, compte tenu des tirs bas de gamme que Konecny ​​a lancés tout au long du match, il méritait la moquerie.

L’un de ces coups bas de Konecny ​​était sur Quinn Hughes : un contrôle croisé tardif dans son dos qui l’a fait grimacer sur le banc avant de revenir à son état habituel de soupir profond et d’avoir l’air de découvrir qu’ils ont annulé toutes ses émissions de télévision préférées.

Vous remarquerez que le contrôle croisé s’est produit directement devant l’arbitre et vous remarquerez que sa main n’a pas été levée en l’air. En effet, les arbitres ont apparemment décidé que le seul joueur des Flyers autorisé à recevoir des pénalités était Garnet Hathaway, qui a écopé des trois pénalités mineures des Flyers dans ce match. Peu importe : le jeu de puissance des Canucks était horrible, le seul défaut d’un match par ailleurs solide.



Voici un aperçu des coulisses de la vie d’un écrivain sur le hockey : vous êtes presque constamment inondé de discours de relations publiques de sites de jeux d’argent sur les « recherches » qu’ils ont effectuées sur des « faits » aléatoires sur la LNH – la mascotte la plus populaire, la meilleure nourriture d’arène. , les fans les plus passionnés — vous créerez donc un lien vers le site Web de jeu. L’astuce est de ne jamais publier aucun de ces pitchs absurdes… mais là encore, quand le pitch est « le plus beau joueur de la LNH » et que la réponse est Nils Åman, vous pouvez pardonner à Dan Murphy d’avoir diffusé cette affirmation, complet. avec comparaison côte à côte avec Derek Zoolander.