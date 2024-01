Lankford défend le projet de loi sur les frontières après les attaques de Donald Trump et d’autres républicains

Le sénateur James Lankford (R-Okla.), qui fait face à des réactions négatives au sein de son parti pour avoir travaillé sur un paquet bipartisan sur la sécurité des frontières, a défendu le projet de loi dimanche, affirmant que ses collègues républicains qui ont critiqué la mesure la comprenaient mal. Lankford a été le principal négociateur du Parti républicain sur l’accord bipartisan, qui lierait le financement de l’Ukraine aux changements de politique frontalière poussés par les républicains. Bien que les sénateurs n’aient pas encore publié le texte du projet de loi, le président Biden a salué le cadre général de l’accord. Mais l’ancien président Donald Trump s’est opposé à ce paquet, ce qui a incité plusieurs républicains du Sénat à déclarer qu’ils ne soutiendraient pas la mesure.

Dimanche, Lankford a déclaré que ses collègues n’avaient pas encore eu l’occasion de lire le texte intégral du projet de loi et a déclaré qu’il y avait des « rumeurs sur Internet » qui circulaient sur la mesure et qui étaient fausses.

« Ce projet de loi vise à atteindre zéro passage illégal par jour. Il n’y a pas d’amnistie. Cela augmente le nombre d’agents de la patrouille frontalière, le nombre d’agents chargés des demandes d’asile et le nombre de lits de détention afin que nous puissions rapidement arrêter puis expulser des individus », a déclaré Lankford sur « Fox News Sunday ».

«Il se concentre sur des vols d’expulsion supplémentaires. Cela modifie notre processus d’asile afin que les gens bénéficient d’un examen d’asile rapide selon des normes plus élevées, puis soient renvoyés dans leur pays d’origine », a ajouté Lankford.

Lankford a critiqué ses collègues pour avoir cédé à la pression politique, soulignant qu’il y a quatre mois, les républicains avaient refusé d’accorder des fonds à l’Ukraine, à Israël et à la frontière sud jusqu’à ce qu’il y ait des changements de politique.

« Nous avons donc serré les bras ensemble et dit que nous n’allions pas vous donner d’argent pour cela. Nous voulons un changement de loi », a déclaré Lankford. «Quand nous arrivons enfin à la fin, ils disent: ‘Oh, je plaisante.’ En fait, je ne veux pas de changement dans la loi parce que c’est une année d’élection présidentielle. Nous avons tous prêté serment à la Constitution et nous nous sommes engagés à dire que nous ferons tout notre possible pour pouvoir sécuriser la frontière.»

Lankford, cependant, fait face à d’intenses critiques au sein de son propre parti concernant ses efforts pour faire adopter le projet de loi bipartite. Samedi, le comité GOP de l’Oklahoma a adopté une résolution condamnant Lankford pour son travail avec les démocrates sur le projet de loi sur la sécurité des frontières et a appelé le sénateur « à cesser de mettre en péril la sécurité et la liberté du peuple de l’Oklahoma et de ces États-Unis ».

La résolution accusait Lankford de « jouer vite et librement avec les démocrates sur notre politique frontalière » et d’« autoriser plusieurs milliers de personnes à envahir nos frontières avant qu’une quelconque mesure puisse être prise ».

Trump, qui se présente à la réélection et qui a remporté de manière décisive les deux premières élections du Parti Républicain ce mois-ci, a fustigé le projet d’accord bipartisan comme un « cadeau » politique potentiel aux démocrates au cours d’une année électorale. Samedi, Trump s’est vanté de s’être impliqué dans le débat et d’avoir contrecarré les efforts visant à faire adopter le projet de loi, même s’il n’est pas au pouvoir.

Les démocrates, y compris les responsables de la campagne de réélection de Biden et les principaux législateurs, ont accusé Trump d’agir contre les intérêts de la sécurité nationale à des fins politiques. Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut), un autre négociateur clé sur le projet de loi sur la frontière, a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN que le projet de loi pourrait être prêt à être présenté au Sénat cette semaine.

“J’espère que nous aurons encore suffisamment de républicains au Sénat qui veulent résoudre le problème à la frontière, plutôt que de simplement suivre les ordres de Donald Trump, mais nous verrons au cours des prochaines 24 à 48 heures si c’est vrai”, a déclaré Murphy. .

Biden a déclaré vendredi que le projet de loi lui accorderait un nouveau pouvoir d’urgence pour « fermer » la frontière, faisant référence à une disposition qui entrerait en vigueur lorsque les passages non autorisés dépasseraient 5 000 sur une moyenne de cinq jours. Il s’est engagé à utiliser cette nouvelle autorité le jour où il a signé le projet de loi.

Lankford a noté qu’au cours des quatre derniers mois, il n’y a eu que sept jours où il y a eu moins de 5 000 passages frontaliers non autorisés par jour, et que le projet de loi visait à fermer la frontière afin que « personne n’y entre » s’il y avait une ruée de traversées.

« Il ne s’agit pas de laisser 5 000 personnes en une journée. C’est la section la plus mal comprise de cette proposition », a déclaré Lankford dimanche sur Fox. «Il ne s’agit pas de quelqu’un qui se tient à la frontière avec un petit clicker et qui dit : ‘Je vais en laisser entrer un de plus. Nous en sommes à 4 999’ et ensuite cela doit s’arrêter. Il s’agit d’une fermeture de la frontière et tout le monde se retrouve en situation de retournement.»

L’autorité à laquelle Biden faisait référence mettrait fin à la plupart des contrôles d’asile pour les migrants traversant illégalement, selon deux personnes familières avec les grandes lignes de l’accord qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations privées. Les migrants pourraient toujours présenter leur demande aux points d’entrée, où un certain nombre de demandes d’asile devraient être accordées, ont-ils indiqué. Les migrants seraient expulsés indéfiniment jusqu’à ce que le nombre de passages descende en dessous de 3 750 par jour, ce qui mettrait fin à la période d’expulsion.

Le projet de loi en cours de négociation modifierait également le processus d’asile aux États-Unis dans le but de réduire le délai moyen de résolution d’une demande d’asile de plusieurs années à six mois, ont indiqué les sources. Cela élève également les normes permettant aux migrants de pouvoir déposer une demande d’asile en premier lieu. L’objectif de certains républicains de réduire considérablement l’utilisation par Biden de ses pouvoirs de libération conditionnelle humanitaire pour certaines catégories de migrants ne figure pas dans l’accord final, ont-ils déclaré.

Dimanche, Lankford a déclaré que cette mesure garantirait que les seuls migrants qui obtiendront un permis de travail soient ceux qui ont subi une « évaluation rigoureuse » et qui pourront probablement obtenir l’asile et rester aux États-Unis.

« Cela ne représente qu’une fraction des personnes qui suivent le processus. La grande majorité des personnes qui passent par ce processus seront refoulées et expulsées », a déclaré Lankford.

Le sénateur Rick Scott (Républicain de Floride), qui est apparu sur « Fox News Sunday » juste après Lankford, a défendu le sénateur de l’Oklahoma comme étant intelligent, travailleur et bien informé – mais a également déclaré que Lankford était « en mission suicide » concernant la frontière. accord de sécurité et a indiqué qu’il ne soutiendrait pas le paquet.

«Maintenant, James fait de son mieux pour essayer d’expliquer le projet de loi et, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ne le partagent pas avec nous. Je veux dire, je préférerais être pour quelque chose, mais nous n’obtenons rien », a déclaré Scott. « Biden pourrait [shut down the border] aujourd’hui. Pourquoi ne le fait-il pas aujourd’hui ? Je veux dire, il n’a pas besoin de tout cela pour sécuriser la frontière.