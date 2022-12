Lanisha Cole est satisfaite de la coparentalité de Nick Cannon

Apparemment, Le prix est juste L’alun Lanisha Cole est satisfait des capacités de coparentalité de Nick Cannon après avoir apparemment ombragé ses “fausses” séances de photos de vacances avec ses autres enfants.

Un message récent qu’elle a publié vient au milieu de ses applaudissements aux trolls qui l’ont surnommée “baby mama # 538” et ont commenté qu’elle était la seule bébé maman au teint cacao de Cannon.

Cette semaine, la photographe a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo d’elle, Nick, et de leur bébé de 3 mois dans une classe pour nourrissons. Elle a légendé le clip,

“La coparentalité est un jeu d’enfant quand on est d’accord, tout tourne autour de celui-ci, notre Onyx. Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves.”

Lanisha a également partagé un fait amusant décrivant comment bébé Onyx Ice Cole Cannon a été accueilli le jour de la livraison.

“Nick jouait ‘Isn’t She Lovely’ de Stevie Wonder dans la salle d’accouchement pour accueillir Onyx dans le monde”. Elle a jailli: “Mon cœur sourit à chaque fois que j’entends cette chanson. Elle sera pour toujours spéciale. C’est sa chanson.

Le mannequin de 40 ans n’avait partagé aucun contenu de Cannon sur les réseaux sociaux depuis la consécration de leur bébé à l’église.

Cela vient après que l’ancien modèle de vidéo musicale a partagé qu’elle “quittait des relations toxiques” et a publié un article sur le “faux amour de la séance photo IG” après que Nick a été photographié en train de faire des tournages de vacances avec plusieurs de ses autres enfants.

« Il est important pour moi de garder les choses positives et de maintenir ma paix au milieu de tout cela. ” Elle a ajouté : ” Ce n’est pas facile mais je dois le faire pour ma fille, [Onyx]. Elle est incroyablement bénie et est entourée de tant d’amour – et ce n’est pas un faux amour de séance photo IG – c’est du vrai amour jour après jour”a déclaré Cole.

Cet “amour quotidien” semble provenir non seulement de cette fière maman, mais aussi de son “meilleur ami” autoproclamé, Brain Paul Kuba, que ses fans croient être son nouveau boo.

Lanisha Cole et Brian Paul Kuba déclenchent des rumeurs de rencontres

Lanisha n’a ni confirmé ni nié une relation amoureuse avec l’artiste, mais l’a qualifié de “plus grand système de soutien”.

Cole a une multitude de photos des deux sur son Instagram et un point culminant IG sur sa page nommée “B & L” avec des photos d’eux. Elle a également partagé qu’ils se sont rencontrés dans un musée alors qu’elle ne savait pas qu’elle attendait.

“Je n’avais aucune idée que j’étais enceinte à l’époque. Mais c’est le jour où je me suis levé du canapé et j’ai décidé de me mettre en premier. C’était moi qui sortais avec un rendez-vous lol. Cela a changé à jamais le cours de ma vie pour le mieux. “Je jure que Dieu savait ce dont j’avais besoin avant moi”, a-t-elle ajouté.

La beauté mélanée a également déclaré récemment qu’il “choisissait de faire mieux” et “dans un bel endroit” malgré l’ombre constante des trolls Internet.

Lanisha Cole a récemment répondu aux trolls d’Internet qui l’appelaient “Baby Mama #538” et ont mentionné son teint

Bien qu’elle ait essayé de maintenir sa paix, Lanisha a récemment répondu aux trolls qui l’ont calomniée avec des commentaires sur Cannon. Tout en admettant qu’elle s’est infligée “une douleur et un chagrin inutiles”, la femme qui avait précédemment tatoué “King Cannon” sur son corps, s’est moquée des surnoms lancés sur son chemin.

“Oui, je me suis infligé des douleurs et des chagrins inutiles (ce que nous avons tous fait au nom de l’amour. Vous aussi !) Mais… m’appeler bébé maman # 538 chaque fois que je dis que le ciel est bleu est inutile et ça vieillit.

Lanisha a également avoué qu’elle avait été harcelée parce qu’elle était la seule mère à la peau foncée des enfants de Cannon.

Vendredi, elle a publié une capture d’écran dans son histoire IG d’une femme la réprimandant en disant;

“oui ton insulaire poussin hispanique mais ton sac en papier n’est pas passé comme l’autre joli bébé mama. Au revoir madame”

Le propriétaire de la galerie a répondu à la bêtise et a remis en question l’état mental des gens.

« Vous rendez-vous compte à quel point certains d’entre vous ont l’air déséquilibrés ? C’est le genre de merde avec lequel vous commentez. J’ai posté une histoire positive et c’est ce que vous avez choisi d’écrire et de publier ? Elle a poursuivi: “Quiconque passe sa journée à commenter la vie d’étrangers dans une section de commentaires sur le cul toxique devrait réévaluer ses priorités.” Elle a demandé: “Ma fille, t’es-tu même brossé les dents aujourd’hui?”

Félicitations à cette fille californienne non seulement pour s’être défendue sur Internet, mais aussi pour avoir refusé de se contenter du statut de sœur-épouse.

Brian Kuba semble être un “homme bon, Savannah”.