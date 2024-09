L’anime Pokémon Horizons commence l’arc « Rayquaza Rising » le 11 octobre – Actualités

Un visuel dévoilé pour le nouvel arc

La Compagnie Pokémon a annoncé vendredi que le Pokémon Horizons : la série L’anime débutera son quatrième arc le 11 octobre. Le nouvel arc s’intitule « Rayquaza Rising ». L’équipe de l’anime a également dévoilé un nouveau visuel.

Image via Compte Twitter/X de l’anime Pokémon ©Nintendo・Créatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

Le nouvel arc mettra en vedette des personnages de Kitakami, un lieu qui figurait dans l’extension « The Teal Mast » pour le Pokémon Écarlate/Violet jeu.

L’anime a été diffusé au Japon en avril 2023 avec un premier épisode spécial d’une heure. L’émission est diffusée le vendredi à 18h55 JST. L’anime a commencé son deuxième arc, « Terapagos no Kagayaki » (L’éclat de Terapagos), avec son 29e épisode en octobre dernier au Japon. L’arc « Terastal Debut » de l’anime a débuté le 12 avril.

La Compagnie Pokémon avait initialement annoncé que l’anime ferait ses débuts sur Netflix aux États-Unis le 23 février, mais la série a débuté le 7 mars. La deuxième partie a commencé à être diffusée le 10 mai. La troisième partie a été diffusée le 9 août. La quatrième partie commencera à être diffusée le 22 novembre.

L’anime suit deux nouveaux protagonistes, nommés Liko et Roy. L’anime met en vedette Sprigatito, Fuecoco et Quaxly de la série Pokémon Écarlate et Pokémon Violet L’anime présente également les nouveaux personnages Friede et Captain Pikachu, un duo de professeurs et partenaires Pokémon qui combattent aux côtés de Liko et Roy.

Le repaire de Saori ( La Reine des Mirages préfère le cirque ) dirige l’anime, et Daiki Tomiyasu ( Pokémon Soleil et Lune , Monstre de poche Mezase Pokémon Master ) occupe le poste de directeur créatif. Dai Satō ( Eurêka Sept , La pluie du loup , Samouraï Champloo , Cowboy Bebop ) supervise les scripts de la série. Tetsuo Yajima est le directeur de l’action, Rei Yamazaki est le concepteur des personnages, et Kyōko Itō est le concepteur de sous-personnages. Masafumi Mima est le directeur du son et Conisch compose la musique.