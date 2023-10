Vous ne savez peut-être pas Onmyojimais vous avez certainement vu son effet sur la culture populaire. Si vous avez déjà joué Pokémon, bravo! Vous avez été initié aux bases de Maîtrise du Yin et du Yang. Aujourd’hui, les romans japonais populaires de Baku Yumemakura sont transformés dans un anime pour la toute première fois. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Onmyoji | Bande-annonce officielle | Netflix

Abe no Seimei, le personnage principal de cet anime, était probablement le maître le plus célèbre de l’onmyoji – une forme traditionnelle de divination – et vivait au milieu de la période Heian au Japon. Il était si largement considéré au Japon que son histoire s’est répandue en Chine et y a également influencé le folklore. Seimei est un personnage fascinant à la fois dans l’histoire et dans la légende, et il a reçu de nombreuses fictions différentes au cours du siècle qui a suivi sa vie.

Les mots de passe Netflix, ChatGPT ne peuvent pas détecter l’IA et plus de CoTweets | Choix de l’éditeur

Abe no Seimei et son partenaire Minamoto no Hiromasa sont à la fois une agence de détective surnaturelle et un service d’oracle. La nouvelle série suivra les romans et développera les histoires racontées par Yumemakura sur le tristement célèbre onmyoji. Le réalisateur de la version Netflix de Onmyoji est Soubi Yamamoto, avec la série écrite par Natsu Hashimoto et Yuiko Kato. La diffusion devrait commencer le 28 novembre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.