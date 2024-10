L’anime One Piece fera une pause de six mois, la saga remasterisée de Fish-Man Island prendra sa place

Toei Animation a annoncé que l’anime One Piece prendrait une pause de six mois à partir d’aujourd’hui, le 13 octobre, et qu’il reviendrait avec de nouveaux épisodes de l’arc Egghead en avril 2025. À sa place, les fans pourront attendre avec impatience à une version remasterisée de la saga Fish-Man Island de One Piece et à un épisode spécial du 25e anniversaire.

Toei Animation a annoncé la pause après le 1122ème épisode de One Piece, qui sera le dernier depuis un certain temps, tout en révélant également les détails de cette nouvelle version de la saga de l’île des hommes-poissons.

The One Piece Log : Fish-Man Island Saga se déroulera du 27 octobre de cette année au 30 mars de l’année prochaine et un nouvel épisode arrivera chaque semaine. Cette version rééditée de l’arc diffusé pour la première fois entre 2011 et 2012 comptera 21 épisodes et comprendra « toutes les scènes re-tournées ainsi que de nouvelles séquences d’animation, y compris les thèmes d’ouverture et de fin – présentant un style visuel contemporain et enregistrées en Dolby Atmos. «

La nouvelle ouverture s’appellera « We Go ! » et sera chanté par Kitadani Hiroshi et des « invités spéciaux ». Le thème final s’appellera « Sailing » (version épisodique) et sera chanté par BE:FIRST.

En plus de la saga Fish-Man Island, les fans auront également droit à « One Piece Fan Letter », qui sortira le 20 octobre et est un épisode du 25e anniversaire célébrant tout One Piece.

« Ce drame d’ensemble de 30 minutes dépeint les retrouvailles de l’équipage des Chapeaux de Paille du point de vue de personnages non pirates », peut-on lire dans la description officielle. « Situé dans l’archipel Sabaody après la guerre Paramount, l’histoire suit sa protagoniste, une jeune fille et admiratrice de Nami, alors qu’elle se lance dans une petite aventure. »

Pendant que vous attendez le retour de One Piece, assurez-vous de vérifier où nous avons classé One Piece dans notre liste des meilleurs anime Shonen, les dernières nouvelles du casting de la saison 2 de la série live-action One Piece, les nouvelles du remake de One Piece envoyées à Netflix depuis WIT Studio et nos moments One Piece préférés de tous les temps.

