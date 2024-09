L’anime 5 centimètres par seconde de Makoto Shinkai fait l’objet d’un film live-action – News

© Makoto Shinkai/CoMix Wave Films

Un site Internet a ouvert dimanche pour annoncer que Makoto Shinkai ‘s 5 centimètres par seconde Le film d’animation bénéficiera d’une adaptation cinématographique en live-action à l’automne 2025. SixTONES membre Hokuto Matsumura ( Suzume (Sōta Munakata) sera la vedette du film.

Spoon produit le film et TOHO distribuera le film. Yoshiyuki Okuyama réalise le film et Ayako Suzuki écrit le scénario.

5 centimètres par seconde sorti au Japon en 2007. Le film est divisé en trois segments individuels. Crunchyroll a déjà sorti l’anime en DVD en 2011 avec l’aide de Bandai Entertainment . Discothèque plus tard, il a publié une réédition de cette version avec une nouvelle pochette. GKIDS a ensuite acquis la licence en 2022 et a sorti le film sur Blu-ray Disc avec Crie! Usine .

L’anime se concentre sur Tono Takaki, racontant l’histoire à travers trois étapes de sa vie et décrivant sa connexion et sa relation affaiblies avec une fille qu’il a autrefois aimée. Dans la première partie, qui se déroule pendant ses années de collège, il essaie de se frayer un chemin vers une dernière rencontre avec Shinohara Akari, une fille avec laquelle il s’est lié d’amitié à l’école primaire. Akari s’éloignant, il réalise que ce sera sa dernière rencontre avec elle, et il brave la neige et les circonstances pour la voir. La deuxième partie se déroule pendant la vie de lycée de Tono, alors que Tono pense encore à Akari, ignorant les sentiments d’une fille nommée Kanae qui est tombée amoureuse de lui. La troisième partie se déroule pendant l’âge adulte de Tono, où il lutte pour conserver un emploi et une relation tout en continuant à trouver des choses qui lui rappellent Akari.

Shinkai a réalisé, écrit et scénarisé le film, et a également été directeur du son, producteur et directeur artistique. Tenmon composé la musique.