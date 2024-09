L’animatrice Julie Chen manquera son premier spectacle en direct depuis 24 ans – Big Brother Network

Pour le première fois dans 24 ans, notre fidèle hôte Julie Chen Moonves manquera à l’avant de la maison Big Brother lorsque l’invité expulsé de ce soir émergera pour devenir le premier juré.

Annonce sur Twitter Cet après-midi, Julie a expliqué qu’il y a quelques jours, elle s’était réveillée avec un mal de gorge et avait été testée positive au Covid. « Heureusement… ça a été très doux ! Pas de fièvre et juste un mal de gorge », a écrit Julie.

Alors, que se passe-t-il lorsque Julie ne peut pas animer l’émission ? C’est la première fois depuis vingt-quatre ans que cela arrive, mais heureusement, elle a un plan B. Son ami et collègue Jerry O’Connell, qui est également un fan de Big Brother et qui l’a déjà accompagnée à la maison, assumera ce rôle ce soir.

Jerry's ready/waiting for Julie to summon him to stage #cbbus3 pic.twitter.com/vcK6iHHIcL — hamsterwatch #bb26 (@hamsterwatch) February 19, 2022

Jerry sera là quand les caméras seront en direct et discutera avec les HG pour leurs votes et même l’interview à la fin avec le HG expulsé de ce soir. Je m’attends toujours à ce que ce soit Quinn, donc le pauvre gars manquera sa chance de rencontrer Julie ce soir mais ne vous inquiétez pas, elle sera de retour la semaine prochaine et ils pourront tous se dire bonjour le soir de la finale.

Ne manquez pas l’émission d’expulsion en direct de ce soir à partir de 20h/19h sur CBS avec l’invité spécial Jerry. Il s’en sortira très bien et ce sera certainement quelque chose de différent et de très amusant pour tout le monde. En attendant, nous souhaitons à Julie le meilleur, un prompt rétablissement et nous la reverrons très bientôt à la maison Big Brother !