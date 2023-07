L’animatrice d’une série de compétitions populaires suscite la panique alors qu’elle affirme qu’elle a été exclue de l’émission dans un bouleversement « scandaleux »

Une animatrice d’une série de compétitions populaires a semé la panique parmi les fans après avoir affirmé qu’elle avait été licenciée.

L’artiste portraitiste de l’année est diffusé sur Sky Arts et suit les artistes pendant qu’ils peignent en direct, en compétition pour gagner une commission de 10 000 £ plus 500 £ de matériaux de Cass Art.

Joan Bakewell est l'hôte de l'artiste portraitiste de l'année depuis 2013

Artistes professionnels et amateurs montent sur leurs chevalets pour capturer des célébrités en seulement quatre heures.

La série est animée par Joan Bakewell depuis ses débuts en 2013, d’abord aux côtés de Frank Skinner pour cinq séries, puis avec l’acteur Stephen Mangan.

Cependant, Joan, 90 ans, a choqué les fans après avoir tweeté : « La publicité dit que je vais juger l’artiste portraitiste de l’année !! Hélas non! Malheureusement, j’ai été largué !

Les fans de Joan ont immédiatement réagi, l’acteur Mark Gatiss écrivant : « Qu’est-ce que c’est que ça ?? »

Un autre fan a tweeté : « Scandaleux. Tu vas beaucoup nous manquer et personne ne pourra jamais te remplacer.

Cependant, Joan a ensuite partagé un deuxième tweet qui est revenu sur son premier, en écrivant : « QUELLE ERREUR !!! Par insouciance et les erreurs de la vieillesse j’ai réussi à dire que j’abandonne Portrait Artist et que je continue ma route !! Pas si !!

« Je suis ici depuis un moment encore… je travaille avec mes amis. J’anticipais juste l’avenir avec des regrets pour ce qui finira inévitablement !!! »

Un porte-parole de Sky Arts a également rassuré les fans sur le fait que Joan fait toujours partie du programme.

Ils ont déclaré à The Sun Online: «Je peux confirmer que Joan apparaît dans la série 10 de Portrait Artist of the Year dans son rôle de présentation habituel aux côtés de Stephen Mangan. La série sera diffusée plus tard cette année.

Les fans ont été soulagés, avec un écrit: « Oh bien, nous aimons vos opinions opiniâtres qui donnent une vision différente du consensus des juges. »

Un autre a ajouté: « Dieu merci pour ça! Ce ne serait tout simplement pas la même chose et c’est l’un de nos spectacles préférés ! »

Un troisième a plaisanté: « Nous avons tous eu notre culotte en torsion pendant un moment là-bas. »

Elle l'a initialement hébergé aux côtés de Frank Skinner pour les cinq premières séries

Le portraitiste de l’année sera diffusé plus tard cette année sur Sky Arts.