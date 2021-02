L’animatrice du nouveau compte à rebours, Anne Robinson, accusée d’avoir commis une empoisonnement raciste par Vanessa Feltz

Vanessa Feltz est allée sur une célébrité Weakest Link en 2006 dans l’attente d’une ou deux remarques acidulées de Queen of Mean Anne Robinson.

Mais elle affirme que l’animatrice est allée trop loin, commentant sa relation avec le chanteur anglo-nigérian Ben Ofoedu, qui est devenu le fiancé de Vanessa cette année-là.

Elle affirme que pendant le quiz, Anne lui a demandé: «Vanessa Feltz, en regardant comme tu le fais, comment penses-tu que tu as atterri tous ces gros petits amis noirs?»

Vanessa a déclaré au Mirror: «J’ai dit: ‘Je ne pense pas que vous utiliserez cela dans la série car c’est raciste et aussi complètement inexact et à tous points de vue inapproprié’.

«Et ils ne l’ont pas utilisé. J’ai trouvé que c’était très mal jugé et ils ont dû être d’accord car ce n’était pas diffusé.







(Image: Getty Images)



Mais elle prétend qu’elle a toujours trouvé le commentaire bouleversant. Elle a déclaré: «C’était une chose assez surprenante d’être racontée au milieu d’un immense auditorium avec un public énorme et beaucoup d’autres candidats et une énorme équipe. Ce n’était pas une remarque privée chuchotée dans les toilettes, cela faisait partie d’une énorme émission de télévision.

«Je ne l’ai soulevé avec personne par la suite, car je savais d’après ma réponse qu’il ne pouvait pas être utilisé.

Drag Act Dave Lynn était également sur le quiz et confirme les affirmations de Vanessa.









Il a dit: «J’étais horrifié en fait à l’époque.

«J’avais rencontré Vanessa plusieurs fois, y compris dans son émission de chat. Je me souviens qu’Anne l’a dit et j’ai été assez choquée qu’elle l’ait dit.

«Nous avons fait une pause et j’ai dit à Vanessa: ‘C’était un peu étrange. Je pensais que c’était un peu raciste. Je pense qu’elle voulait dire ça comme une blague, mais ça ne s’est pas passé comme ça et Vanessa l’a très bien géré.

Vanessa, 58 ans, qui vit avec Ben, 48 ans, à St John’s Wood, à Londres, a parlé de l’incident présumé de Weakest Link lors de son émission BBC Radio London.









Elle a déclaré: «Je n’ai jamais choisi ni été choisi par un petit ami en raison de sa race ou de son appartenance ethnique. C’est parce que je les aime et qu’ils m’aiment. C’est la seule raison.

Elle ne veut pas qu’Anne, 76 ans, soit limogée en tant qu’animatrice de Countdown.

Elle a déclaré au Mirror: «Il ne fait aucun doute que certaines des lignes qu’elle a prononcées quand elles ont été écrites pour elle, ce qu’elles semblaient certainement être à l’époque, ou si elle les avait inventées, étaient profondément méchantes et désagréables.

«Je pense que c’était à l’époque et le compte à rebours l’est maintenant.

«Je ne pense pas que l’un devrait avoir un effet sur l’autre si je suis honnête avec vous. Cela n’a pas ruiné ma vie.

Mais Weyman Bennett de Stand up to Racism a déclaré: «C’est un racisme évident et je suis surpris que des gens si intelligents inventent de telles bêtises. La phrase remonte à un passé impérialiste qui ne devrait pas être célébré.







(Image: PA)



Anne a été nommée la nouvelle animatrice de Countdown lundi par Channel 4, qui avait précédemment promis un «engagement nouveau et clair» à être une organisation antiraciste.

Elle succède à Nick Hewer, 77 ans, qui se retire après 10 ans, et sera la première femme hôte.

Après l’annonce de son nouvel emploi, Anne a déclaré: «Je suis ravie de rejoindre Countdown.»

Un ancien concurrent sur Weakest Link cette semaine a également accusé Anne de lui avoir donné une «flagellation publique» et de se moquer de sa sexualité lorsqu’il est apparu sur le quiz.

Benjamin Butterworth a filmé une apparition dans l’émission de la BBC en 2010, alors qu’il n’avait que 18 ans.

C4 a refusé de commenter. L’AP d’Anne n’a pas renvoyé de demandes de commentaires.