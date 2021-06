L’animatrice de WEAKEST Link, Anne Robinson, a admis qu’elle «ne s’en tirerait jamais avec» ses coups cruels dans l’émission aujourd’hui.

La joueuse de 76 ans a présenté les jeux de 2000 à 2012 et a été étiquetée « La reine de la méchanceté » en raison des commentaires qu’elle a faits aux concurrents.

Anne Robinson a admis qu’elle « ne s’en tirerait jamais avec » les commentaires qu’elle a dits sur Le lien le plus faible si l’émission devait se dérouler maintenant[/caption]

Le présentateur a posé à neuf joueurs une série de questions de connaissances générales et ils ont essayé de créer une chaîne de neuf bonnes réponses d’affilée.

Après chaque tour, les invités voteraient pour « le maillon le plus faible » et les deux autres s’affronteraient pour remporter le prix en espèces.

Mais cela n’a pas été facile car Anne essayait de les repousser en les appelant par des noms tels que « stupide » ou en commentant leur apparence.

En réfléchissant à ses propos d’aujourd’hui, la star de la télé pense que ce qu’elle a dit ne serait pas autorisé à être diffusé sur nos écrans.

Anne a animé l’émission de 2000 à 2012[/caption]

Elle a dit Le courrier quotidien: « Je n’étais pas vraiment en train de noyer des chatons, mais je ne m’en sortirais jamais avec tout ça maintenant – les temps ont tellement changé que je ne pense pas que nous puissions même faire Le maillon le plus faible aujourd’hui. »

Elle a ajouté: « Je ne pense pas que la moitié des choses que j’ai dites alors je pourrais dire maintenant, comme ‘Es-tu vraiment si stupide?’ ou « Pourquoi es-tu si gros ? »

«Ce serait interdit, tout le monde serait trop inquiet pour la mauvaise santé mentale des candidats.

« Tout le monde serait trop inquiet de les renvoyer chez eux avec… des ‘problèmes’ ».

Anne a été surnommée « The Queen of Mean » à cause de ses commentaires[/caption]

Anne a également joué dans Points of View et Watchdog.

Anne sera de retour sur nos écrans plus tard ce mois-ci en tant que nouvelle animatrice du compte à rebours de Channel 4.

La star succèdera à Nick Hewer, 76 ans, qui a quitté la série en décembre 2021 après avoir dirigé le programme de l’heure du thé pendant une décennie.

S’exprimant sur son nouveau rôle dans Steph’s Packed Lunch sur Channel 4, Anne a déclaré: «Je suis plus que ravie de rejoindre Countdown. Le spectacle est presque aussi vieux que moi et tout aussi historique.





« Je suis particulièrement ravie de travailler aux côtés des deux autres femmes formidables du Salon.

« Ce qui est inquiétant, Susie et Rachel sont non seulement très intelligentes mais plus jeunes, plus jolies et plus minces que moi. Malheureusement, il n’y a pas de temps pour un autre lifting donc je vais devoir me contenter de l’ancien.

« Trois filles intelligentes font le compte à rebours ! Vous n’aimez pas le son de ça ?

Je suis un cinglé de mots croisés, donc je peux comprendre les énigmes du compte à rebours. Mais l’addition et le retrait – je ne peux pas aller beaucoup plus loin que de calculer les frais une fois que mon agent a pris sa part.