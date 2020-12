Quatre décennies de préjugés sont revenus alors que la présentatrice de télévision Chrystal Rose se tenait à une caisse de Tesco accusée à tort de vol.

La mère d’un enfant, qui a accueilli le Chrystal Rose Show dans les années 1990, recueillait la monnaie d’un libre-service jusqu’à ce qu’un membre du personnel soit intervenu.

Chrystal, 58 ans, a été réduite aux larmes lorsque l’employé l’a accusée d’avoir pris des pièces de monnaie laissées par un client précédent.

Horrifiée Chrystal faisait du shopping près de chez elle dans le nord-ouest de Londres lorsque l’incident – qu’elle attribue à la couleur de sa peau – s’est produit.

Elle a déclaré: «En attendant la monnaie, une employée debout à côté de moi a dit:« Vous avez utilisé une carte … ce n’est pas votre argent ».

«Je pensais qu’elle plaisantait. Elle m’a ensuite physiquement empêché de prendre ma monnaie, agitant sa main. Elle a ensuite appelé la sécurité. Elle était extrêmement sérieuse.







(Image: REX / Shutterstock)



«Comment pourrais-je, quelqu’un qui est habillé avec respect et toujours poli, aller dans un magasin et être accusé d’avoir volé mon propre argent? C’est juste ridicule.

«Il ne semblait y avoir aucune raison à part le fait que j’étais noir. Cela ne s’arrête tout simplement pas.

Après une plainte officielle au siège social de Tesco, le magasin n’a trouvé aucune preuve de racisme et Chrystal dit qu’elle a reçu une compensation de 500 £.

Mais elle pense que cet incident est la preuve des préjugés qui se cachent dans certains domaines de la société.

Elle a ajouté: «Mon émission a été diffusée en 1993. J’ai été la première femme de toute nationalité à avoir son propre talk-show.

«C’était absolument génial car je suis noir, mais depuis, nous avons régressé. C’est comme si nous reculions.







(Image: REX / Shutterstock)



«Cela me donne envie de pleurer, le sentiment que je ne peux rien y faire. Je ne peux pas changer la couleur de ma peau – et je ne veux pas non plus.

«Les victimes doivent s’exprimer. D’autres doivent nous soutenir et raconter nos histoires. On espère que nous arriverons à un stade où nous serons jugés sur le contenu de notre personnage et non sur la couleur de notre peau. Mais ça prend trop de temps.

«Je suis restée à l’écart du public pendant des décennies à attendre que le changement se produise, maintenant je pense qu’il est temps que je commence à parler davantage des problèmes auxquels j’ai été confrontée en tant que femme noire dans les médias. De toute évidence, nous avons besoin d’autant de voix que possible. »

Tesco a déclaré: «Nous ne tolérons ni le racisme ni les abus. Nous voulons que chacun se sente le bienvenu.

« Nous avons immédiatement enquêté sur ces allégations. Nous n’avons trouvé aucune preuve de racisme, mais nous avons été très désolés d’apprendre que Mme Rose n’était pas satisfaite de son expérience. »

Chrystal a beaucoup d’autres tristes souvenirs de préjugés au cours des 40 dernières années.







(Image: Gazette d’Ealing)



Elle a utilisé la reine du chat Oprah Winfrey comme source d’inspiration et a connu des notes record lors de la première diffusion du Chrystal Rose Show.

Au fur et à mesure de sa croissance, Chrystal a demandé à devenir productrice – mais dit que les patrons lui ont pris le contrôle. Elle dit: «Je n’avais pas le droit d’être un décideur.

«Même si j’ai créé le spectacle à partir de rien, des sujets au lieu, j’étais le présentateur, la voix, mais j’ai été réduit au silence dans les coulisses. Il y a eu beaucoup de micro-agressions que j’ai dû endurer et je me suis retrouvé réduit aux larmes dans les réunions.

«J’ai souri à travers ma douleur et je n’ai continué que pour ma fille et pour être une lumière brillante pour tous ceux qui regardaient, en particulier les autres personnes de couleur.

Chrystal a quitté en 1996, après quatre séries.

Elle a créé une société de relations publiques et d’événements et a travaillé pour Barack Obama lors de sa campagne présidentielle de 2008.

Sa fille Louise, 40 ans, faisait partie du groupe de filles Precious – et est maintenant actrice.

Chrystal veut voir les communautés BAME mieux représentées dans la société – de la télévision à la politique.

«Nous avons besoin de plus de Noirs en position de pouvoir. Nous ne sommes pas tous des comédiens ou des chanteurs », dit-elle.