L’animatrice d’ESPN, Maria Taylor, quitte le réseau malgré l’offre de 3 millions de dollars de rester après que Rachel Nichols a été abandonnée à cause des commentaires sur la course

L’animatrice d’ESPN, Maria Taylor, quitte le réseau malgré une offre de 3 millions de dollars pour rester après les commentaires controversés du micro chaud de Rachel Nichols à propos de son co-animateur.

La présentatrice sportive de 34 ans se serait vu offrir une augmentation de 2 millions de dollars en plus de son salaire annuel de 1 million de dollars après que Nichols ait été exclue de la couverture des finales de la NBA pour l’avoir dénigrée dans un moment de micro chaud.

Maria Taylor quitte le réseau malgré une offre de 3 millions de dollars pour rester Crédit : Getty

La nouvelle survient après que Rachel Nichols a été abandonnée après la fuite de son enregistrement de micro chaud Crédit : Getty Images – Getty

Taylor est également repéré par NBC et Amazon, selon le New York Post, après que le New York Times a publié un article sur l’enregistrement.

On y entendait Nichols suggérer que Taylor n’avait été choisi pour accueillir la couverture des finales de la NBA que parce qu’ESPN « sentait de la pression » sur la diversité.

Nichols s’est excusée à l’antenne et a déclaré qu’elle était « profondément, profondément désolée d’avoir déçu ceux que j’ai blessés, en particulier Maria Taylor », mais aujourd’hui, ESPN a déclaré qu’un accord n’avait pas pu être conclu.

Le réseau a déclaré qu' »après de nombreuses discussions, un accord sur une prolongation de contrat n’a pas pu être trouvé », a rapporté CNN, tandis que Taylor a également publié mercredi une déclaration à ce sujet.

« ESPÉRER LES RENDRE FIERS »

« Tellement reconnaissant à Jimmy et à tous mes excellents coéquipiers et amis du réseau SEC, du College GameDay, du basket-ball universitaire féminin et masculin et de la famille NBA Countdown.

« [They are] les gens qui ont cru en moi, m’ont encouragé, m’ont poussé et m’ont élevé », a déclaré Taylor. « Les mots sont insuffisants pour exprimer mon appréciation illimitée, et j’espère les rendre fiers. »

Le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, a également publié une déclaration, notant qu' »il ne fait aucun doute que Maria nous manquera ».

« Nous restons déterminés à continuer à constituer une liste de talents profonds et qualifiés qui reflète parfaitement les athlètes que nous couvrons et les fans que nous servons », a-t-il déclaré. « Bien qu’elle ait choisi de saisir une nouvelle opportunité, nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble. »

‘CR *** Y RECORD DE LONGUE DURÉE’

La nouvelle intervient après que Nichols n’a pas réalisé que son appel était enregistré et que la vidéo a ensuite été téléchargée sur un serveur au siège de la société à Bristol, Connecticut.

On y entendait Nichols dire: « Je souhaite à Maria Taylor tout le succès du monde – elle couvre le football, elle couvre le basket-ball.

« Si vous avez besoin de lui donner plus de choses à faire parce que vous ressentez de la pression à propos de votre record de longue date en matière de diversité – que, soit dit en passant, je connais personnellement du côté féminin – allez-y.

« Trouve-le juste ailleurs. Tu ne vas pas le trouver chez moi ou m’emporter mon truc. »

Nichols cherchait conseil auprès d’Adam Mendelsohn – un conseiller à long terme de LeBron James – car elle pensait que ses patrons faisaient avancer Taylor à ses dépens.

PARLER DE TWEET

Taylor a tweeté mercredi : « Pendant les périodes sombres, je me souviens toujours que je suis en mesure d’ouvrir des portes et d’éclairer le chemin que les autres empruntent.

« J’ai pris quelques coups de poing, mais cela signifie simplement que je suis toujours dans le combat. N’oubliez pas de soulever pendant que vous montez et continuez toujours à monter.

Elle a conclu le message en ajoutant un emoji de cœur d’amour et en incluant quatre photos d’elle lors de la présentation de ses fonctions.

Taylor a présenté mardi l’émission NBA Countdown avant le match 1 de la finale de basket-ball entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks.

Nichols a été remplacé sur la touche par Malika Andrews.

Le contrat actuel de Taylor expire dans moins de deux semaines, ce qui coïncide avec un éventuel match 6 de la finale NBA.

On ne sait pas pour le moment comment ESPN couvrirait la série Suns-Bucks s’étendant sans Taylor.

Nichols a initialement rejoint ESPN en 2004 et était un habitué de l’émission phare du réseau « SportsCenter » ainsi que des émissions de la NFL et de la NBA.

Elle a quitté ESPN pour CNN en 2013, travaillant plus tard pour les émissions NBA de TNT avant de rejoindre ESPN en 2016.

Taylor, quant à elle, avait principalement été vue sur la couverture du football universitaire par ESPN depuis qu’elle a rejoint la société en 2013. Elle a commencé à animer « NBA Countdown » en 2019.