Dolly Parton devient franc sur la façon dont elle va traiter son co-animateur des Academy of Country Music Awards 2023, Garth Brooks, jeudi soir.

Avant les ACM Awards, Parton a lancé une boutique éphémère, « Dolly! All Access », pour les fans à Frisco, au Texas. Lors de l’événement de lancement mardi, Parton a parlé de l’épouse de Brooks, Trisha Yearwood.

« Ça va être une bonne nuit, je pense », a déclaré Parton à Fox News Digital. « Nous allons nous amuser et je pense que Trish [Yearwood] est là aussi. Nous sommes amis en fait, je n’ai jamais hébergé avec lui. »

L’interprète de « Friends in Low Places » et chanteuse de country Yearwood s’est mariée en 2005.

DOLLY PARTON PARTAGE LA SEULE PARTIE DE SON EMPIRE COMMERCIAL DONT ELLE EST « VRAIMENT, VRAIMENT FIÈRE »

Parton a poursuivi: « Je les connais depuis longtemps, ils sont tous les deux merveilleux. Je ne sais pas si elle chante ou non, mais je sais qu’elle est là, alors je vais devoir être gentil.

« C’est Jolene, tu sais ? Parton a plaisanté.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à Frisco, au Texas, le 11 mai.

Parton a parlé de sa co-animatrice lors d’une conférence de presse avant la cérémonie de remise des prix de la musique country. L’interprète de « Jolene » a révélé ce qui l’avait le plus « impressionnée » chez Brooks.

« J’ai été vraiment impressionnée par sa gentillesse et sa drôlerie », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Il a un grand sens de l’humour et je pense que les gens aimeraient savoir qu’il est aussi gentil que vous l’espérez. »

La boutique éphémère de Parton a attiré des super fans de partout pour éventuellement avoir la chance de voir la star de la musique country en personne. Le pop-up comprend des marchandises disponibles à l’achat, telles que sa ligne de parfums et des souvenirs exposés tout au long de sa carrière.

April Barclay a parlé à Fox News Digital de ce que Parton signifie pour elle en dehors du pop-up.

« Pour être honnête avec vous, elle est un rayon de soleil dans un monde très sombre », a déclaré Barclay. « Personnalité pétillante, se soucie de tout le monde, juste contagieuse. »

Parton s’est entretenue avec certains de ses fans à la boutique éphémère le jour de son ouverture mardi, selon Forbes.

« Nous espérons que tout le monde appréciera d’avoir cette boutique éphémère et toute la marchandise », a déclaré Parton. « Les gens adorent regarder cela et bien sûr, je suis toujours impliqué dans un peu de tout. Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai un groupe de personnes formidables qui travaillent très dur, et je reçois beaucoup de crédit pour beaucoup de des choses que les autres font. Je suis très fier de la façon dont le magasin est organisé. Ce sont mes affaires, mes costumes, et nous les avons emballés et les avons envoyés de Nashville jusqu’ici. Mon équipe a fait un très bon travail.

L’artiste country HARDY est le principal nominé aux ACM cette année.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice et auteur-compositeur-interprète de « Yellowstone » Lainey Wilson est juste derrière avec six nominations.

Parmi les sept nominations de Hardy, il y en a deux dans la catégorie chanson de l’année : « Wait in the Truck » et « Sand in My Boots », une chanson interprétée par Morgan Wallen et co-écrite par HARDY, Ashley Gorley et Josh Osborne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’artiste la plus primée de l’histoire d’ACM a établi un autre record lorsque Miranda Lambert a reçu sa 17e nomination d’artiste féminine de l’année. Elle a dépassé Reba McEntire, qui avait 16 nominations dans cette catégorie, et Lambert, originaire du Texas, a quatre autres nominations cette année, dont celle d’artiste de l’année et d’album de l’année pour le favori critique « Palomino ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.