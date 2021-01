L’animatrice de Woman’s Hour, Emma Barnett, a été surprise par un micro qui se demandait si l’invité était antisémite

La première semaine d’Emma Barnett en tant que présentatrice de Woman’s Hour a été entachée d’une dispute raciste après avoir été entendue accuser un invité d’antisémitisme.

Kelechi Okafor a été réservé pour apparaître dans l’émission Radio 4 hier dans une discussion sur l’héritage du mouvement #MeToo.

Mais alors que les invités attendaient de passer à l’antenne, via une réunion audio Zoom, Barnett a commencé à parler à son équipe de production d’Okafor sans se rendre compte qu’elle était audible par les autres.

Il est entendu que Barnett pourrait être entendu réprimander les membres de l’équipe et demander: «Avons-nous réservé un antisémite?» La référence était à un podcast de 2017 dans lequel Okafor exprimait son soutien à Reggie Yates, le présentateur de la BBC qui s’était récemment excusé d’avoir utilisé des «stéréotypes offensants» sur les directeurs de musique juifs.

Avec moins de cinq minutes avant le début du spectacle, Barnett s’est rendu compte qu’elle avait été entendue et a défié Okafor au sujet des allégations. Okafor a ensuite refusé d’apparaître dans l’émission.

Partageant les détails de l’incident sur Twitter quelques instants plus tard, Okafor, un orateur public et animateur de podcast, a déclaré: «Je viens de quitter Woman’s Hour parce que ce que je viens de voir est absolument dégradant et vil.

«L’animatrice n’a pas réalisé que son micro était allumé car elle parlait de moi avant le début de l’interview, c’est tout ce que je vais dire.

«Vous pouvez avoir une réelle inquiétude à propos de quelque chose qui vous a été dit à mon sujet et y répondre d’une manière aimable. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Moi-même et les autres personnes qui parleraient pendant le segment pouvions entendre qu’on parlait de moi comme un d — head.

Okafor avait été chargé de discuter de l’effet du mouvement #MeToo sur la communauté noire.

En réponse, Barnett a écrit dans un communiqué: «J’étais en train de discuter avec mes producteurs du rôle de cet invité à la lumière de ses propos prétendument antisémites. Kelechi a entendu ce chat sur notre lien Zoom ouvert – avec 2 minutes d’antenne.