L’animatrice de The Voice, Emma Willis, félicite son fils Ace, 9 ans, pour avoir brisé les stéréotypes de genre

Emma Willis a félicité son fils pour avoir brisé les stéréotypes de genre après une tempête sur les réseaux sociaux à propos de son apparence.

L’animateur de Voice a téléchargé une image d’Ace, 9 ans, qui montre ses fabuleux longs cheveux blonds tout en portant un haut court rose.

Le visage du jeune a été caché par ses serrures avec Emma et le mari de la chanteuse Busted, Matt, choisissant de ne pas partager publiquement les images de leurs enfants.

Après le partage de la photo en octobre, un petit nombre d’adeptes d’Emma ont commencé à partager leur confusion au sujet de son garçon portant du rose.

Maintenant, Emma, ​​44 ans, a riposté et a déclaré: « Il est très individuel, il s'habille comme il le veut et il est vraiment heureux de le faire. Pourquoi essayer de supprimer cela?







«La réponse a été une grande révélation, car pour moi, c’est juste Ace, c’est mon fils et c’est comme ça qu’il a toujours été. Cela m’a donc beaucoup fait penser aux stéréotypes et à la folie qu’un garçon, simplement parce qu’il a les cheveux longs et porte du rose, soit pris pour une fille. «

Elle a dit qu'elle était déconcertée et furieuse à la fois face à la réponse.







Emma a déclaré au Sun: « C’est absolument fascinant … et choquant. Je suis descendu dans un terrier de lapin pour être honnête, et à cause d’Ace, ça a enflammé quelque chose en moi … Tu devrais venir chez Willis – je suis le une ampoule qui change et c’est Matt qui nettoie!

Sur Instagram, Emma a écrit à Emma en sous-titrant le message: «S’exprimant pour #childrensmentalhealthweek.

« Élevé exactement de la même manière, mais tout à fait unique.

« Mon ado avant son temps, ma patronne bébé et mon arc-en-ciel .️









«Cette semaine, je les ai vus discuter et explorer leur propre santé mentale avec leurs enseignants et leurs camarades de classe et je ne pourrais pas être plus fier.

«Je ne me souviens pas d’avoir vécu quelque chose comme ça quand j’étais à l’école, mais c’est tellement évidemment nécessaire pour nos enfants, afin que leurs petits esprits puissent commencer à comprendre leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions et qu’ils se sentent à l’aise pour les exprimer.

Après la réponse « écrasante » à propos de la photo, Emma a également révélé qu’elle avait élevé Ace pour être une personne « ouverte d’esprit ».

Lors d’une apparition sur Good Morning Britain, elle a déclaré: « C’est un garçon très libre et ouvert d’esprit qui dit: ‘Pourquoi dois-je m’habiller en vert, bleu et gris si j’aime le rose, le rouge et le violet? Pourquoi est-ce pas bien?’

« Nous l’élevons comme un individu ouvert d’esprit et inclusif. »