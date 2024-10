L’animatrice de « SNL », Ariana Grande, impressionne Céline Dion et plus

Quand Ariana Grande est apparu en tant qu’invité musical dans un épisode de mars de « Saturday Night Live », il n’était pas difficile de prédire (et nous l’avons fait) qu’elle serait de retour à l’automne pour promouvoir la sortie en novembre de son film « Wicked ». Mais au lieu de faire double emploi en tant qu’animatrice et comédie musicale comme Bad Bunny l’a fait la saison dernière, Grande a insisté dans son monologue d’ouverture (en chanson) sur le fait qu’elle prévoyait de rester discrète.

Dieu merci, elle plaisantait.

Après avoir imité avec précision les voix de Britney Spears, Miley Cryus et Gwen Stefani dans le monologue, Grande a déclaré à Yang, vêtue d’une robe rose inspirée de « Wicked », que leur croquis sur le film avait été coupé. Ensuite, elle a rejoint les danseurs et a promis de ne pas faire de duo avec Nicks (« Ça vaut le coup ! »).

Grande, qui pourrait bientôt être nominé pour des nominations aux Grammy Awards n’était peut-être pas l’invitée musicale, mais elle avait beaucoup de chansons pour montrer sa voix puissante dans l’émission. De plus, ses sketchs ont mis à profit ses atouts en tant qu’interprète avec un timing comique génial, qui s’avère être un imitateur aussi talentueux que les membres de la distribution de la série.

L’hôte invité a usurpé de manière experte la récente apparition de Céline Dion dans la NFL avec une version sur le thème de l’UFC de « It’s All Coming Back to Me Now », et dans un sketch qui obligeait Grande à faire une impression de Jennifer Coolidge dans une publicité de Maybelline en face de l’impressionniste actuelle de « SNL » Chloe Fineman et de la légende de « SNL » Dana Carvey faisant leurs propres prises de Coolidge, la pop star ressemblait le plus à « The White Lotus ». Gagnant d’un Emmy.

Grande a également chanté – d’une voix très, très haute – en tant que garçon castré de la Renaissance italienne dont les parents (Maya Rudolph et Andy Samberg) expliquent le concept de « Castrato ». Dans une vidéo pré-enregistrée, elle a interprété une chanson sur les odeurs de la maison de sa meilleure amie (ça prend une tournure sombre). Et dans un sketch sur une maman compétitive rencontrer le petit ami de son fils pour la première fois elle s’est battue et a embrassé Bowen Yang, un autre membre de la distribution de « Wicked ». Elle a également joué un inspecteur-détective d’hôtel à double passage ainsi qu’un membre d’une fête de mariage chanter délibérément des paroles clés, inspirées de « Espresso », pour dénoncer les mauvais comportements lors de l’enterrement de vie de jeune fille.

L’animatrice invitée a brisé son personnage à plusieurs reprises, mais elle s’est toujours rétablie rapidement et a réalisé une performance exceptionnelle dans un épisode. ça a commencé avec cinq minutes de retard à cause du football universitaire. L’invitée musicale Stevie Nicks a interprété son nouvel hymne pro-choix « Le phare » et « Bord de dix-sept .» Pour la troisième semaine consécutive, pas de vidéo Please Don’t Destroy, mais les garçons peuvent être vus dans un récente vidéo Instagram tournée dans les bureaux de « SNL » et sont je travaille apparemment sur une publicité pour Allstate .

« SNL » sait quand il a décroché l’or, comme il l’a fait avec le le premier épisode de la saison est ouvert à froid mettant en vedette Rudolph dans le rôle du vice-président Kamala Harris et Dana Carvey dans le rôle du président Joe Biden, ce qu’il a suivi en ramenant les mêmes stars invitées pour le débat vice-présidentiel. Cette semaine, l’émission est revenue à un épisode fantastique de « Family Feud » diffusé par CNN avec les démocrates affrontant les républicains et Steve Harvey (Kenan Thompson) animant « Feud ».

Kamala a fait référence à sa semaine chargée d’apparitions dans les médias – elle dit qu’elle a participé à l’émission de Howard Stern pour attirer les chauffeurs de taxi excités – l’ancien président Donald Trump (James Austin Johnson) a insisté sur le fait que les immigrants mangeaient Moo Deng et JD Vance (Yang) ont accusé les démocrates de tourner le Joker « en un gay obsédé par Lady Gaga. »

Le format était amusant mais les rythmes comiques étaient presque identiques aux deux ouvertures à froid précédentes, avec un Biden confus, l’énergie de papa explosive du gouverneur du Minnesota Tim Walz (Jim Gaffigan) et du deuxième gentleman Doug Emhoff (Samberg). La seule nouveauté était d’inclure Mikey Day dans le rôle de Donald Trump, Jr., qui se lamente à propos de Vance : « C’est presque comme si mon père m’avait choisi pour être vice-président…. Mais il ne l’a pas fait.

Les impressions étaient toujours solides, mais le triple trempage a fait disparaître une grande partie de l’humour de la pièce.

Dans le monologue de Grande, elle a souligné que la dernière fois qu’elle a accueilli en 2016 le pays était « sur le point d’élire notre première femme présidente, donc je suppose… la deuxième fois sera la bonne. »

Meilleur sketch de la soirée : Céline Dion rend les os brisés magnifiques

Suite à l’étrange surprise de Céline Dion apparition dans une promo de la NFL Grande a imité le chanteur en délivrant un message similaire – cette fois pour le sport encore plus brutal de l’UFC. Avec des paroles telles que « Il y avait des os brisés / et il y avait des genoux dans les balles », cette version de « It’s All Coming Back to Me Now » célébrait la violence de l’UFC, des oreilles de chou-fleur aux athlètes bosniaques de 300 livres vomissant les leurs. dents. Céline Dion de Grande a promis de vous voir dans The Octagon.

Aussi bien : aimez-vous Jennifer Coolidge ? Et pourquoi pas trois d’entre elle ?

Comme mentionné ci-dessus, Grande a réussi son examen d’entrée à la Jennifer Coolidge Academy of Jennifer Coolidge Impressions dans un croquis en miroir avec Fineman, qui a a déjà joué l’actrice dans la série . Les deux choses associées gratuites pour parler lors d’un rendez-vous, comme des citrons, jusqu’à ce qu’elles soient rejointes par Carvey alors que leur miroir bougeait pour révéler un troisième Coolidge. La seule surprise était que c’était Carvey qui était assise là au lieu de la vraie Coolidge elle-même.

Gagnante de la « Mise à jour du week-end » : Monica, une employée d’Amazon, est un peu surmenée