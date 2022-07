L’animatrice de radio Maggie Frost manquera à Ottawa – Shaw Local

Ottawa se souvient d’une de ses grandes personnalités.

La radio WCMY a annoncé jeudi matin que Maggie Frost, animatrice du “Morning Mix”, est décédée jeudi après avoir reçu un diagnostic de problème de santé.

Frost avait travaillé au journal The Times et à la WLPO avant son passage à WCMY.

À l’antenne, Frost a séduit les auditeurs avec son attitude joyeuse et son accent local. Même si elle était une petite femme, elle avait la capacité d’attirer l’attention partout où elle allait.

“La Maggie que vous avez entendue à la radio est la Maggie que vous avez”, a déclaré Jonathan Freeburg, qui a co-animé avec Frost les vendredis. « Elle avait un cœur trois fois plus gros qu’elle. Elle avait toujours du temps pour les gens. Si jamais vous aviez besoin de quoi que ce soit, ce serait elle qui le ferait.

Frost était un participant actif dans la communauté, assistant au théâtre, aux collectes de fonds et aux festivals. Elle a animé Freezin ‘For A Reason et les émissions annuelles 4-H Fair pour la station de radio. Elle a également contribué régulièrement à la livraison de The Times Red Stocking, portant son bonnet de Noel et chevauchant avec Mike Murphy pour livrer des jouets dans les zones rurales du comté de La Salle.

Dylan Conmy, de Prairie Fox Books, qui a organisé le récent Festival de la fierté familiale d’Ottawa, a déclaré qu’il pouvait compter sur Frost lorsqu’il avait besoin d’un juge ou d’un participant « pour une idée farfelue ».

Cette personnalité chaleureuse et extravertie a permis aux invités de discuter facilement avec elle à l’antenne, de s’ouvrir et de partager des rires.

“Bien que de petite taille, Maggie a toujours été plus grande que nature dans une pièce”, a déclaré Matt Skelly, qui était un de ses anciens collègues au Times / Starved Rock Country et lui a souvent parlé en tant qu’organisateur communautaire, notamment pour le marathon Starved Rock Country. «Avec un esprit intelligent, elle était une excellente intervieweuse et animatrice, faisant en sorte que ses invités se sentent les bienvenus et abordant également le cœur de l’interview, mais encore plus grand était son cœur et sa passion pour les causes locales qu’elle défendait avec son flair Maggie habituel. Elle manquera à beaucoup.”

Freeburg a déclaré que les antécédents de Frost en journalisme combinés à sa personnalité en faisaient une excellente intervieweuse.

“Elle a toujours su exactement quelles questions poser”, a déclaré Freeburg. «Elle pouvait aussi voir BS à 20 milles. Si vous parliez de quelque chose, elle voulait aller au fond des choses.

Le maire de Marseille, Jim Hollenbeck, a déclaré qu’il se rendait souvent sur les ondes de WCMY pour parler à Frost et à l’un de ses co-animateurs, Jay LeSeure, de sa carrière dans l’application de la loi et la lutte contre les incendies.

“Maggie était une personne adorable et originaire de Marseille”, a déclaré Hollenbeck. “Nos merveilleuses conversations vont me manquer.”

Frost était également une amoureuse des chats – partageant des histoires de ses félins avec ses auditeurs et ses amis.

“C’était une personne tellement gentille et aimante, toujours de bonne humeur et prête à faire tout ce qui était nécessaire”, a déclaré l’ancien éditeur du Times, John Newby. “Elle manquera certainement à tous.”