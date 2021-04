L’animatrice de NAKED Attraction, Anna Richardson, choisit un chapeau car elle espère qu’il y aura bientôt un mariage à l’arrière de l’émission télévisée controversée.

La présentatrice a révélé qu’elle avait de grands espoirs qu’un couple de la série se rendra dans l’allée car il y a deux couples qui sont toujours très ensemble après avoir été jumelés au programme.

Anna Richardson dit qu’elle est « désespérée » pour un mariage Naked Attraction[/caption]

Et Anna a insisté sur le fait que tout couple qui se marierait avec Naked Attraction devrait prononcer ses vœux nu.

Elle a dit OK!: « Nous avons eu notre tout premier engagement avec Josh et Rob de la deuxième série. »

Elle a ajouté: «Ils étaient dans les pods mais se sont aimés l’un l’autre hors du plateau. Ils se sont rencontrés en studio et se sont bien entendus et sont ensemble pour toujours.

Mais, les candidats Josh et Rob de la série 2017 ne sont pas le seul couple à avoir découvert qu’ils sont les âmes sœurs l’un de l’autre après s’être déshabillés dans le but de rencontrer le « One ».

Les concurrents Josh et Rob de la série 2017 sont maintenant engagés[/caption]

Anna a de grands espoirs pour Gemma et James de la deuxième série disant I-Do[/caption]

Anna joue l’entremetteuse dans l’émission[/caption]

Anna a poursuivi: « Il y a aussi Gemma et James de la deuxième série qui sont toujours très ensemble. »

Expliquant comment ils sont tombés amoureux l’un de l’autre après s’être rencontrés dans la série, Anna a déclaré: « Gemma était en train de choisir et elle a choisi James. »





Suite aux fiançailles de Rob et Josh, Anna insiste sur le fait que le nombre d’histoires à succès de la série Channel 4 signifie que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il y ait un grand jour qu’elle et l’équipe de Naked Attraction pourront regarder.

La présentatrice de 50 ans a déclaré que son chapeau était prêt: «Nous avons désespérément besoin d’un mariage nu! Un vrai mariage nu serait tout simplement merveilleux.