Nicolle Wallace, une membre du personnel de la Maison Blanche de l’ère Bush devenue experte de MSNBC, a été moquée après une interview « grossière » avec l’attachée de presse de Joe Biden, Jen Psaki, dans laquelle elle a fait l’éloge du fonctionnaire et lui a même offert des conseils sur le travail.

Apparaissant jeudi sur « Date limite : Maison Blanche » de MSNBC, Psaki a eu droit à une rencontre amicale avec Wallace, qui a été directeur des communications dans l’administration de George W. Bush. Après un bref échange sur ce que le point de vente a décrit comme « lois sur la suppression des électeurs » soutenue par les républicains, Wallace a ouvert la parole à l’attachée de presse pour expliquer à quel point elle aimait son travail jusqu’à présent, affirmant que la plupart des journalistes de la Maison Blanche approuvaient son travail.

« Jen, j’ai porté des chaussures similaires à celles que vous portez maintenant… Comment pensez-vous que ça se passe ? » l’hôte a demandé.

Vous obtenez des notes si élevées de la part de la grande majorité des gens de [the White House press briefing] chambre. Vous vous battez un peu avec certains des détracteurs du président, mais je suis sûr qu’en privé même ils vous respectent à contrecœur.

Je n’ai pas vu d’interview aussi douce ou aimante depuis que Brian Stelter a demandé à Jen comment il pourrait mieux la servir. https://t.co/zcxYRG3dYA – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 24 juin 2021

Comme Psaki a répondu, disant qu’elle pense que son rôle est de « reconstruire la confiance du public », Wallace est intervenu pour offrir un pourboire à l’attaché de presse. Ayant eu beaucoup « des débats houleux » avec des journalistes alors qu’elle travaillait en tant que directrice des communications de Bush, elle a déclaré à Psaki : « Tenez-vous ferme est mon seul conseil. »

« Vous tenez bon aussi souvent que possible, mais c’est aussi un endroit où je dois répondre à des questions difficiles et c’est pour cela que je me suis inscrit » Psaki a dit, tout en ajoutant qu’elle ne voudrait pas « permettez à la salle de briefing d’être un forum de propagande ou de fausses informations, alors voilà. »





« Ai-je été un mauvais garçon ? » Stelter de CNN s’est moqué sans ambages d’une interview avec Psaki demandant quelle presse se trompe dans la couverture de Biden







L’interview aérée a rapidement été critiquée comme un exemple de journalistes « ramper » devant les représentants du gouvernement. Le journaliste Glenn Greenwald a comparé le segment MSNBC à un précédent « aimant » s’asseoir avec Brian Stelter de CNN.

« . un critique observé.

Stelter à Psaki: « Qu’est-ce que la presse se trompe lorsqu’elle couvre l’agenda de Biden? » Wallace: « Tiens ma bière. » https://t.co/vAMkSJHdp0 — Joseph A. Wulfsohn (@JosephWulfsohn) 24 juin 2021

D’autres critiques ont ridiculisé l’interview de Psaki comme « à l’opposé du journalisme » ce qui verrait généralement les journalistes poser des questions difficiles ou importantes lors d’un rare échange en tête-à-tête avec un haut responsable de l’État.

C’est le contraire du journalisme… – Clintstones World Goulag Strong (@ClintstonesWrld) 24 juin 2021

Entretien percutant… 🙄 – Gordons Johnson (@itselectric12) 24 juin 2021

Psaki transpire vraiment ici. – Peter Murphy (@PeterMurphy26) 25 juin 2021

