L’animatrice de Love Island, Maya Jama, révèle qu’elle a subi une blessure d’horreur qui l’a laissée dans un fauteuil roulant

L’animatrice de LOVE Island, MAYA JAMA, a révélé qu’un précédent travail d’hébergement l’avait laissée dans un fauteuil roulant après être tombée d’un trottoir.

Maya toujours en proie à la blessure à Chypre, a déclaré au podcast Behind Closed Doors de Pretty Little Thing : « Je suis allé à Ayia Napa quand j’avais 17 ans pour animer l’émission Fire In The Booth de Charlie Sloth.

TVI

Maya Jama a révélé qu’elle est toujours en proie à une blessure qu’elle a subie à Chypre, qui l’a laissée en fauteuil roulant[/caption]

«Mais la veille de la fête sur la plage que nous étions censés organiser, j’ai fini par glisser sur un peu de trottoir en purée.

« Le bas de mon pied pendait.

“J’ai dû être hospitalisé pendant deux jours et je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant le reste du temps.

“J’ai déchiré un nerf et je ne pouvais pas le sentir.”

Elle a ajouté: “Je me faisais transporter dans l’ambulance comme” wahey … “ne sachant pas que je ne pourrais peut-être pas plier mes putains d’orteils.

« Le gros ne se plie pas… il peut se plier mais il ne rentre pas.

“Je n’oublierai jamais ce voyage.”

Ce voyage ? Les blagues s’écrivent d’elles-mêmes.